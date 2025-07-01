Конфлікт Ірану та Ізраїлю може започаткувати нову еру зниження енергетичних ризиків – експерти

Попри напруження на Близькому Сході, аналітики прогнозують, що ймовірне послаблення напруженості між Іраном та Ізраїлем може знизити довгострокові ризики для світового нафтового ринку та енергетичної безпеки.

Перспективи стабільності на нафтовому ринку

Аналітики вказують, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем, попри ескалацію у квітні, може призвести до нового дипломатичного курсу, який зменшить ризики для постачання нафти.

Несподівано швидке повернення сторін до відносної стриманості після ударів у квітні 2024 року розглядається як сигнал потенційного розрядження.

Водночас експерти підкреслюють, що глобальні ціни на нафту зросли після обміну ударами, але швидко стабілізувалися після відсутності подальшої ескалації.

Довгострокова перспектива передбачає поступове зниження премії за геополітичний ризик у цінах на нафту.

Зовнішні чинники впливають на настрої ринку, адже США та союзники закликали обидві сторони утриматися від ескалації, що посилило дипломатичні зусилля для зниження напруги.

«Обидві сторони, попри обміни ударами, виявили бажання уникнути більш широкої війни», – підсумовують аналітики.

Вплив на світову енергетичну безпеку

Експерти вважають, що стабілізація ситуації на Близькому Сході може зменшити ймовірність серйозних збоїв постачання нафти з регіону.

Стійкі дипломатичні контакти можуть підтримати прогнозованість у постачанні.

Менша премія ризику сприятиме стабільності ринку та зниженню цінових коливань.

Попри короткострокову напруженість, структурних порушень у глобальному балансі постачання нафти не відбулося.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Додаткові джерела інформації: U.S. Energy Information Administration, International Energy Agency