Конфлікт Ірану та Ізраїлю може започаткувати нову еру зниження енергетичних ризиків – експерти

Обновлено: Июль 01, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Конфлікт Ірану та Ізраїлю може започаткувати нову еру зниження енергетичних ризиків – експерти

Попри напруження на Близькому Сході, аналітики прогнозують, що ймовірне послаблення напруженості між Іраном та Ізраїлем може знизити довгострокові ризики для світового нафтового ринку та енергетичної безпеки.

Перспективи стабільності на нафтовому ринку

Аналітики вказують, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем, попри ескалацію у квітні, може призвести до нового дипломатичного курсу, який зменшить ризики для постачання нафти.

  • Несподівано швидке повернення сторін до відносної стриманості після ударів у квітні 2024 року розглядається як сигнал потенційного розрядження.
  • Водночас експерти підкреслюють, що глобальні ціни на нафту зросли після обміну ударами, але швидко стабілізувалися після відсутності подальшої ескалації.
  • Довгострокова перспектива передбачає поступове зниження премії за геополітичний ризик у цінах на нафту.

Зовнішні чинники впливають на настрої ринку, адже США та союзники закликали обидві сторони утриматися від ескалації, що посилило дипломатичні зусилля для зниження напруги.

«Обидві сторони, попри обміни ударами, виявили бажання уникнути більш широкої війни», – підсумовують аналітики.

Вплив на світову енергетичну безпеку

Експерти вважають, що стабілізація ситуації на Близькому Сході може зменшити ймовірність серйозних збоїв постачання нафти з регіону.

  • Стійкі дипломатичні контакти можуть підтримати прогнозованість у постачанні.
  • Менша премія ризику сприятиме стабільності ринку та зниженню цінових коливань.
  • Попри короткострокову напруженість, структурних порушень у глобальному балансі постачання нафти не відбулося.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
Додаткові джерела інформації: U.S. Energy Information Administration, International Energy Agency

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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