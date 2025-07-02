Saudi Aramco підвищить ціни на нафту для Азії через зростання попиту

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Saudi Aramco підвищить ціни на нафту для Азії через зростання попиту

Саудівська Aramco готується підняти офіційні ціни на свою нафту для Азії у серпні до максимуму за чотири місяці, на тлі сильного літнього попиту та запитів на додаткові обсяги постачання в умовах волатильних спотових цін.

Aramco готує підвищення цін на азійському ринку

Саудівська нафтова компанія Aramco, найбільший експортер сирої нафти у світі, планує підвищити ціну на сорт Arab Light для Азії у серпні на $0,50–0,80 за барель порівняно з липнем — до $2 за барель вище регіональних бенчмарків. Про це свідчить опитування агентства Reuters серед п’яти азійських НПЗ.

  • Минулого місяця Саудівська Аравія знизила офіційні ціни на липень після рішення ОПЕК+ продовжити згортання обмежень видобутку.
  • Наразі попит серед азійських покупців зростає у піковий літній сезон.
  • Переробники в Азії запитали додаткові обсяги нафти за довгостроковими контрактами через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який підвищив премії на спотовому ринку та зробив ціни нестабільними після оголошеного перемир’я.

Водночас очікується, що підвищення торкнеться не лише сорту Arab Light, а й Arab Extra Light, Arab Medium та Arab Heavy — приблизно на $0,50–0,60 за барель порівняно з липнем.

Саудівська Аравія традиційно оголошує ціни близько п’ятого числа кожного місяця, встановлюючи орієнтир для решти виробників Близького Сходу. Цього місяця ціни можуть бути оголошені після 6 липня — тоді відбудеться зустріч ОПЕК+, на якій визначать обсяги видобутку на серпень. росія у пʼятницю повідомила, що рішення щодо видобутку нафти в серпні буде ухвалено «на льоту» під час зустрічі ОПЕК+ 6 липня, без попередніх кулуарних домовленостей.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice, Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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