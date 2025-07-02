Saudi Aramco підвищить ціни на нафту для Азії через зростання попиту

Саудівська Aramco готується підняти офіційні ціни на свою нафту для Азії у серпні до максимуму за чотири місяці, на тлі сильного літнього попиту та запитів на додаткові обсяги постачання в умовах волатильних спотових цін.

Aramco готує підвищення цін на азійському ринку

Саудівська нафтова компанія Aramco, найбільший експортер сирої нафти у світі, планує підвищити ціну на сорт Arab Light для Азії у серпні на $0,50–0,80 за барель порівняно з липнем — до $2 за барель вище регіональних бенчмарків. Про це свідчить опитування агентства Reuters серед п’яти азійських НПЗ.

Минулого місяця Саудівська Аравія знизила офіційні ціни на липень після рішення ОПЕК+ продовжити згортання обмежень видобутку.

Наразі попит серед азійських покупців зростає у піковий літній сезон.

Переробники в Азії запитали додаткові обсяги нафти за довгостроковими контрактами через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який підвищив премії на спотовому ринку та зробив ціни нестабільними після оголошеного перемир’я.

Водночас очікується, що підвищення торкнеться не лише сорту Arab Light, а й Arab Extra Light, Arab Medium та Arab Heavy — приблизно на $0,50–0,60 за барель порівняно з липнем.

Саудівська Аравія традиційно оголошує ціни близько п’ятого числа кожного місяця, встановлюючи орієнтир для решти виробників Близького Сходу. Цього місяця ціни можуть бути оголошені після 6 липня — тоді відбудеться зустріч ОПЕК+, на якій визначать обсяги видобутку на серпень. росія у пʼятницю повідомила, що рішення щодо видобутку нафти в серпні буде ухвалено «на льоту» під час зустрічі ОПЕК+ 6 липня, без попередніх кулуарних домовленостей.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice, Reuters