Європейська асоціація Hydrogen Europe оприлюднила рекомендації щодо використання RFNBO у транспорті

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Європейська асоціація Hydrogen Europe оприлюднила рекомендації щодо використання RFNBO у транспорті

Європейська асоціація Hydrogen Europe опублікувала документ з рекомендаціями для запровадження відновлюваних палив не біологічного походження (RFNBO) у транспортному секторі ЄС. У звіті звертається увага на необхідність єдиних підходів серед держав-членів та окреслено шляхи уникнення фрагментації ринку.

Рекомендації для розвитку ринку RFNBO

Попри важливу роль у енергетичному переході, економічна життєздатність використання RFNBO залишається складною через ранній етап розвитку ринку. У документі вказано на потребу в чіткому політичному підході для стимулювання розвитку галузі та запропоновано 12 рекомендацій для уникнення фрагментації ринку, гармонізації правил та прискорення зростання єдиного ринку RFNBO у транспорті:

  • Підтримка використання водню RFNBO як проміжного продукту в нафтопереробці та виробництві біопалив
  • Збільшення цільових показників RFNBO там, де доступна переробна потужність
  • Обмеження методології обліку для використання RFNBO як проміжного продукту до мінімуму доступної потужності відбору
  • Урахування водню RFNBO як проміжного продукту для досягнення цілей REDIII
  • Запровадження єдиної цілі RFNBO для транспортного сектору, окрім морського
  • Можливість збільшення 1% цілі використання RFNBO у транспорті залежно від умов окремої держави-члена
  • Продовження національних цілей RFNBO за межі 2030 року
  • Запровадження національних цілей RFNBO у транспорті задовго до 2030 року
  • Встановлення фінансових штрафів за недосягнення цілей використання RFNBO у транспорті
  • Розширення механізму торгівлі кредитами для постачання відновлюваної енергії у транспорт на RFNBO
  • Надання права на отримання кредитів усім учасникам, які постачають відновлювану енергію для транспорту
  • Дійсність кредитів для підтвердження відповідності протягом того ж календарного року, коли їх використано

«Попри ключову роль у енергетичному переході, економічна життєздатність все ще є викликом. На такій ранній стадії розвитку ринку потрібна чітка політика для стимулювання галузі», — зазначено у звіті.

Водночас у звіті підкреслюється, що на сьогодні лише кілька держав-членів ЄС додали директиву REDIII до національного законодавства попри граничний термін 20 травня 2024 року. Це створює ризики для узгодженого підходу та розвитку єдиного ринку RFNBO у транспортному секторі.

Джерело: Terminal.
За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence.

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 1934)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: