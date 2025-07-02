Європейська асоціація Hydrogen Europe оприлюднила рекомендації щодо використання RFNBO у транспорті

Європейська асоціація Hydrogen Europe опублікувала документ з рекомендаціями для запровадження відновлюваних палив не біологічного походження (RFNBO) у транспортному секторі ЄС. У звіті звертається увага на необхідність єдиних підходів серед держав-членів та окреслено шляхи уникнення фрагментації ринку.
Рекомендації для розвитку ринку RFNBO
Попри важливу роль у енергетичному переході, економічна життєздатність використання RFNBO залишається складною через ранній етап розвитку ринку. У документі вказано на потребу в чіткому політичному підході для стимулювання розвитку галузі та запропоновано 12 рекомендацій для уникнення фрагментації ринку, гармонізації правил та прискорення зростання єдиного ринку RFNBO у транспорті:
- Підтримка використання водню RFNBO як проміжного продукту в нафтопереробці та виробництві біопалив
- Збільшення цільових показників RFNBO там, де доступна переробна потужність
- Обмеження методології обліку для використання RFNBO як проміжного продукту до мінімуму доступної потужності відбору
- Урахування водню RFNBO як проміжного продукту для досягнення цілей REDIII
- Запровадження єдиної цілі RFNBO для транспортного сектору, окрім морського
- Можливість збільшення 1% цілі використання RFNBO у транспорті залежно від умов окремої держави-члена
- Продовження національних цілей RFNBO за межі 2030 року
- Запровадження національних цілей RFNBO у транспорті задовго до 2030 року
- Встановлення фінансових штрафів за недосягнення цілей використання RFNBO у транспорті
- Розширення механізму торгівлі кредитами для постачання відновлюваної енергії у транспорт на RFNBO
- Надання права на отримання кредитів усім учасникам, які постачають відновлювану енергію для транспорту
- Дійсність кредитів для підтвердження відповідності протягом того ж календарного року, коли їх використано
«Попри ключову роль у енергетичному переході, економічна життєздатність все ще є викликом. На такій ранній стадії розвитку ринку потрібна чітка політика для стимулювання галузі», — зазначено у звіті.
Водночас у звіті підкреслюється, що на сьогодні лише кілька держав-членів ЄС додали директиву REDIII до національного законодавства попри граничний термін 20 травня 2024 року. Це створює ризики для узгодженого підходу та розвитку єдиного ринку RFNBO у транспортному секторі.
Джерело: Terminal.
За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence.