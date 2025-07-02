Європейська асоціація Hydrogen Europe оприлюднила рекомендації щодо використання RFNBO у транспорті

Європейська асоціація Hydrogen Europe опублікувала документ з рекомендаціями для запровадження відновлюваних палив не біологічного походження (RFNBO) у транспортному секторі ЄС. У звіті звертається увага на необхідність єдиних підходів серед держав-членів та окреслено шляхи уникнення фрагментації ринку.

Рекомендації для розвитку ринку RFNBO

Попри важливу роль у енергетичному переході, економічна життєздатність використання RFNBO залишається складною через ранній етап розвитку ринку. У документі вказано на потребу в чіткому політичному підході для стимулювання розвитку галузі та запропоновано 12 рекомендацій для уникнення фрагментації ринку, гармонізації правил та прискорення зростання єдиного ринку RFNBO у транспорті:

Підтримка використання водню RFNBO як проміжного продукту в нафтопереробці та виробництві біопалив

використання водню RFNBO як проміжного продукту в нафтопереробці та виробництві біопалив Збільшення цільових показників RFNBO там, де доступна переробна потужність

там, де доступна переробна потужність Обмеження методології обліку для використання RFNBO як проміжного продукту до мінімуму доступної потужності відбору

Урахування водню RFNBO як проміжного продукту для досягнення цілей REDIII

Запровадження єдиної цілі RFNBO для транспортного сектору, окрім морського

Можливість збільшення 1% цілі використання RFNBO у транспорті залежно від умов окремої держави-члена

Продовження національних цілей RFNBO за межі 2030 року

Запровадження національних цілей RFNBO у транспорті задовго до 2030 року

Встановлення фінансових штрафів за недосягнення цілей використання RFNBO у транспорті

Розширення механізму торгівлі кредитами для постачання відновлюваної енергії у транспорт на RFNBO

Надання права на отримання кредитів усім учасникам, які постачають відновлювану енергію для транспорту

Дійсність кредитів для підтвердження відповідності протягом того ж календарного року, коли їх використано

«Попри ключову роль у енергетичному переході, економічна життєздатність все ще є викликом. На такій ранній стадії розвитку ринку потрібна чітка політика для стимулювання галузі», — зазначено у звіті.

Водночас у звіті підкреслюється, що на сьогодні лише кілька держав-членів ЄС додали директиву REDIII до національного законодавства попри граничний термін 20 травня 2024 року. Це створює ризики для узгодженого підходу та розвитку єдиного ринку RFNBO у транспортному секторі.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence.