Ціни на бензин у США знижуються напередодні святкових поїздок 4 липня

Обновлено: Июль 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Ціни на бензин у США знижуються напередодні святкових поїздок 4 липня

Попри зростання кількості подорожей на автомобілях у США до Дня незалежності, середня ціна на бензин знизилася. Аналітики вказують на стабілізацію цін на нафту після короткочасного стрибка через геополітичну напругу.

Ціни у Західній Вірджинії та національні тенденції

У Західній Вірджинії середня ціна на бензин знизилася на п’ять центів за тиждень, склавши $3.113 за галон. У Паркерсбурзі – $3.045 за галон, а найнижчі серед великих міст штату – в Хантінгтоні ($3.041) та Вілінгу ($3.001).

  • Моргантаун – $3.091 за галон
  • Віртон – $3.116
  • Кларксбург – $3.142
  • Мартінсбург – $3.168
  • Бріджпорт – $3.297

Національний контекст і попит на подорожі

Національно середня ціна бензину впала на 31 цент порівняно з минулим роком і становить $3.18 за галон. AAA прогнозує понад 72.2 мільйона подорожуючих на великі відстані під час свят, з яких 61.6 мільйона – на автомобілях. Це на 1.7 мільйона більше, ніж минулого року, та на 7 мільйонів більше, ніж у 2019.

«Ми спостерігаємо рекордні показники подорожей протягом року, і свято 4 липня не є винятком», — зазначив Джим Гарріті, директор з публічних зв’язків AAA East Central.

Регіональні розбіжності у цінах

Найдорожчі ринки у США*:

  • Каліфорнія – $4.62
  • Гаваї – $4.47
  • Вашингтон – $4.45
  • Орегон – $4.06
  • Невада – $3.81
  • Аляска – $3.74
  • Іллінойс – $3.49
  • Айдахо – $3.43
  • Пенсільванія – $3.39
  • Юта – $3.37

Найдешевші штати:

  • Міссісіпі – $2.73
  • Оклахома – $2.81
  • Техас – $2.82
  • Теннессі – $2.82
  • Луїзіана – $2.82
  • Арканзас – $2.83
  • Алабама – $2.84
  • Міссурі – $2.85
  • Південна Кароліна – $2.91
  • Канзас – $2.91

*1 галон ≈ 3.785 л.

Джерело: Terminal

За матеріалами: News and SentinelAAA Gas Prices

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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