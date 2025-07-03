Ціни на бензин у США знижуються напередодні святкових поїздок 4 липня

Попри зростання кількості подорожей на автомобілях у США до Дня незалежності, середня ціна на бензин знизилася. Аналітики вказують на стабілізацію цін на нафту після короткочасного стрибка через геополітичну напругу.

Ціни у Західній Вірджинії та національні тенденції

У Західній Вірджинії середня ціна на бензин знизилася на п’ять центів за тиждень, склавши $3.113 за галон. У Паркерсбурзі – $3.045 за галон, а найнижчі серед великих міст штату – в Хантінгтоні ($3.041) та Вілінгу ($3.001).

Моргантаун – $3.091 за галон

Віртон – $3.116

Кларксбург – $3.142

Мартінсбург – $3.168

Бріджпорт – $3.297

Національний контекст і попит на подорожі

Національно середня ціна бензину впала на 31 цент порівняно з минулим роком і становить $3.18 за галон. AAA прогнозує понад 72.2 мільйона подорожуючих на великі відстані під час свят, з яких 61.6 мільйона – на автомобілях. Це на 1.7 мільйона більше, ніж минулого року, та на 7 мільйонів більше, ніж у 2019.

«Ми спостерігаємо рекордні показники подорожей протягом року, і свято 4 липня не є винятком», — зазначив Джим Гарріті, директор з публічних зв’язків AAA East Central.

Регіональні розбіжності у цінах

Найдорожчі ринки у США*:

Каліфорнія – $4.62

Гаваї – $4.47

Вашингтон – $4.45

Орегон – $4.06

Невада – $3.81

Аляска – $3.74

Іллінойс – $3.49

Айдахо – $3.43

Пенсільванія – $3.39

Юта – $3.37

Найдешевші штати:

Міссісіпі – $2.73

Оклахома – $2.81

Техас – $2.82

Теннессі – $2.82

Луїзіана – $2.82

Арканзас – $2.83

Алабама – $2.84

Міссурі – $2.85

Південна Кароліна – $2.91

Канзас – $2.91

*1 галон ≈ 3.785 л.

Джерело: Terminal

За матеріалами: News and Sentinel, AAA Gas Prices