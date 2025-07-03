Ціни на бензин у США знижуються напередодні святкових поїздок 4 липня

Попри зростання кількості подорожей на автомобілях у США до Дня незалежності, середня ціна на бензин знизилася. Аналітики вказують на стабілізацію цін на нафту після короткочасного стрибка через геополітичну напругу.
Ціни у Західній Вірджинії та національні тенденції
У Західній Вірджинії середня ціна на бензин знизилася на п’ять центів за тиждень, склавши $3.113 за галон. У Паркерсбурзі – $3.045 за галон, а найнижчі серед великих міст штату – в Хантінгтоні ($3.041) та Вілінгу ($3.001).
- Моргантаун – $3.091 за галон
- Віртон – $3.116
- Кларксбург – $3.142
- Мартінсбург – $3.168
- Бріджпорт – $3.297
Національний контекст і попит на подорожі
Національно середня ціна бензину впала на 31 цент порівняно з минулим роком і становить $3.18 за галон. AAA прогнозує понад 72.2 мільйона подорожуючих на великі відстані під час свят, з яких 61.6 мільйона – на автомобілях. Це на 1.7 мільйона більше, ніж минулого року, та на 7 мільйонів більше, ніж у 2019.
«Ми спостерігаємо рекордні показники подорожей протягом року, і свято 4 липня не є винятком», — зазначив Джим Гарріті, директор з публічних зв’язків AAA East Central.
Регіональні розбіжності у цінах
Найдорожчі ринки у США*:
- Каліфорнія – $4.62
- Гаваї – $4.47
- Вашингтон – $4.45
- Орегон – $4.06
- Невада – $3.81
- Аляска – $3.74
- Іллінойс – $3.49
- Айдахо – $3.43
- Пенсільванія – $3.39
- Юта – $3.37
Найдешевші штати:
- Міссісіпі – $2.73
- Оклахома – $2.81
- Техас – $2.82
- Теннессі – $2.82
- Луїзіана – $2.82
- Арканзас – $2.83
- Алабама – $2.84
- Міссурі – $2.85
- Південна Кароліна – $2.91
- Канзас – $2.91
*1 галон ≈ 3.785 л.
Джерело: Terminal
За матеріалами: News and Sentinel, AAA Gas Prices