Експорт електроенергії з України та Молдови до ЄС збільшено до 900 МВт

Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електроенергії до країн ЄС з 650 до 900 МВт. Це рішення підсилює інтеграцію до європейської енергосистеми та допоможе українській генерації залишатися рентабельною попри війну.
Європейська інтеграція та додаткові можливості для енергетики
Збільшення ліміту експорту — один із пріоритетних кроків для посилення інтеграції з європейською мережею ENTSO-E.
- Максимальна потужність експорту зросла з 650 МВт до 900 МВт
- Полегшення балансування української енергосистеми без обмежень генерації
- Залучення додаткових валютних надходжень через зовнішню торгівлю
Водночас це створює передумови для ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури та зміцнення системи перед підготовкою до осінньо-зимового періоду.
Цей важливий крок дозволить українським електростанціям отримати додатковий прибуток від зовнішньої торгівлі. Що дасть змогу спрямувати ресурс на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до осінньо-зимового періоду.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України