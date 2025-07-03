Експорт електроенергії з України та Молдови до ЄС збільшено до 900 МВт

Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електроенергії до країн ЄС з 650 до 900 МВт. Це рішення підсилює інтеграцію до європейської енергосистеми та допоможе українській генерації залишатися рентабельною попри війну.

Європейська інтеграція та додаткові можливості для енергетики

Збільшення ліміту експорту — один із пріоритетних кроків для посилення інтеграції з європейською мережею ENTSO-E.

Максимальна потужність експорту зросла з 650 МВт до 900 МВт

Полегшення балансування української енергосистеми без обмежень генерації

Залучення додаткових валютних надходжень через зовнішню торгівлю

Водночас це створює передумови для ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури та зміцнення системи перед підготовкою до осінньо-зимового періоду.

Цей важливий крок дозволить українським електростанціям отримати додатковий прибуток від зовнішньої торгівлі. Що дасть змогу спрямувати ресурс на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до осінньо-зимового періоду.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Міненерго України