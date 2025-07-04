Бичачий настрій на ринку дизеля підтримує зростання котирувань у Сінгапурі та Дубаї

Сильне зростання котирувань нафти на Близькому Сході підтримує ринок дистилятів Азії, попри додаткове збільшення видобутку в межах OPEC+. Зростає попит на дизель із низьким вмістом сірки, а премії на російську нафту ESPO свідчать про жвавий попит у Китаї.

Стійке зростання котирувань у Дубаї та Азії

Ціни на Middle East crude зросли до максимальних за понад тиждень значень завдяки корекції Азії на підвищення Брент після попереднього закриття Сінгапуру. Оптимізм щодо торговельних угод і напруженість довкола ядерної програми Ірану підтримали ралі, попри збільшення видобутку OPEC+ на 411 000 барелів на добу, що вже було враховане ринком.

Фронт-місячний контракт Dubai cash на вересень піднявся на $1.01/барель до $69.61/барель.

GME Oman для вересня додав $1.08/барель, до $69.78/барель.

Ф’ючерси ICE Brent для вересня зросли на $1.16/барель до $68.47/барель.

Різниця між Brent і Dubai для вересня скоротилася до мінус $1.16/барель.

Дизель і нафтопродукти в Азії демонструють зміцнення

Ринок дизеля 10ppm у Сінгапурі зріс ще на $1/барель за день, до $89.73/барель. Це зумовлено дефіцитом у Європі та зростанням crack spread проти Brent до $20.13/барель. На фізичному ринку Aramco продала партію Vitol за премією $1.40/барель FOB до кривої на липень.

Китайські НПЗ платили премію понад Brent +$2/барель за російську нафту ESPO на умовах доставки.

Було помітне зміцнення backwardation у кривій котирувань дизеля.

Рух на ринках бензину та мазуту

Ціни на бензин 92 RON у фізичних угодах досягли понад $79/барель. Спотові котирування на серпень зросли до $76.15/барель, попри зниження crack spread до $8.88/барель через швидше зростання вартості нафти.

На ринку морського пального 0.5% FOB Singapore угоди укладалися за преміями $9.50/т і $5.50/т до паперових контрактів. Quantum відзначила зростання оцінки на $1.86/т до $512.30/т. Попри це, crack spread на серпень знизився на $0.37/барель до $5.30/барель через випереджальне зростання вартості нафти.

Ціни на нафту високої сірчистості

На ринку HSFO відбулася жвава торгівля – три вантажі 380 CST укладені зі знижкою $4–5/т до кривої. Quantum підняла оцінку на $0.53/т до $409.47/т завдяки зміцненню серпневого паперового контракту. Водночас crack spread поглибився в негативну зону до мінус $1.80/барель.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence