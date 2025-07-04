Німеччина змінює ставлення до атомної енергії, викликаючи суперечки в уряді

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Німеччина змінює ставлення до атомної енергії, викликаючи суперечки в уряді

У Німеччині намітився розкол у керівництві через несподіваний розворот у бік атомної енергії. Попри багаторічну опозицію до ядерної генерації, країна демонструє відкритість до її ролі у досягненні кліматичних цілей та зміцненні енергетичної безпеки.

Від історичної опозиції до нової стратегії

Німеччина все виразніше сигналізує про відкритість до атомної енергії – це кардинальний зсув від традиційно негативного ставлення до цього виду генерації. Такий підхід формується на тлі ширшого глобального тренду повернення інтересу до атомної енергії як частини безпечного та низьковуглецевого енергетичного ландшафту.

  • Міністерка економіки Катаріна Райхе приєдналася до зустрічі прихильників атомної енергії в ЄС, проігнорувавши захід, присвячений відновлюваній енергетиці, що підкреслило розбіжності у німецькому уряді.
  • Водночас міністр довкілля Карстен Шнайдер залишається різко проти атомної енергії. За його словами:

    «Ми вирішили відмовитися від атомної енергії. Це також прийнято суспільством. Жодних подальших зобов’язань перед атомною промисловістю не буде»

  • У 2023 році Німеччина вивела з експлуатації свої останні три атомні електростанції.

Причини зміни політики

Історична опозиція до атомної енергії сформувалася під впливом політичних подій повоєнної доби – з недовіри до технократії, екологічних та безпекових побоювань, страхів щодо поширення ядерної зброї та загального спротиву концентрованій владі після досвіду нацистської диктатури.

Проте тепер країна змушена переосмислювати підходи через наслідки війни рф проти України, яка оголила залежність німецької економіки від енергоресурсів кремля. До вторгнення росії Німеччина покривала близько 50% своїх потреб у природному газі з російського напрямку.

Європейський і глобальний контекст

Ця зміна в Німеччині вписується у ширший тренд повернення до атомної енергії в Європі:

  • Італія та Данія розпочали процес скасування 40-річної заборони на ядерну генерацію.
  • Іспанія сигналізує про готовність продовжити роботу АЕС, запланованих до виведення з експлуатації.

Глобально атомна енергія визнається одним із найсильніших рішень для поєднання потреб енергетичної безпеки з кліматичними зобов’язаннями. Атомна генерація має нульові викиди вуглецю й може впроваджуватися практично будь-де, особливо завдяки розвитку малих модульних реакторів.

У червні Світовий банк скасував власну заборону на фінансування атомних проєктів, що сприятиме поширенню таких технологій у країнах, що розвиваються, і, ймовірно, підштовхне інші банки розвитку наслідувати цей приклад.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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