Німеччина змінює ставлення до атомної енергії, викликаючи суперечки в уряді

У Німеччині намітився розкол у керівництві через несподіваний розворот у бік атомної енергії. Попри багаторічну опозицію до ядерної генерації, країна демонструє відкритість до її ролі у досягненні кліматичних цілей та зміцненні енергетичної безпеки.

Від історичної опозиції до нової стратегії

Німеччина все виразніше сигналізує про відкритість до атомної енергії – це кардинальний зсув від традиційно негативного ставлення до цього виду генерації. Такий підхід формується на тлі ширшого глобального тренду повернення інтересу до атомної енергії як частини безпечного та низьковуглецевого енергетичного ландшафту.

Міністерка економіки Катаріна Райхе приєдналася до зустрічі прихильників атомної енергії в ЄС, проігнорувавши захід, присвячений відновлюваній енергетиці, що підкреслило розбіжності у німецькому уряді.

Водночас міністр довкілля Карстен Шнайдер залишається різко проти атомної енергії. За його словами:

«Ми вирішили відмовитися від атомної енергії. Це також прийнято суспільством. Жодних подальших зобов’язань перед атомною промисловістю не буде»

У 2023 році Німеччина вивела з експлуатації свої останні три атомні електростанції.

Причини зміни політики

Історична опозиція до атомної енергії сформувалася під впливом політичних подій повоєнної доби – з недовіри до технократії, екологічних та безпекових побоювань, страхів щодо поширення ядерної зброї та загального спротиву концентрованій владі після досвіду нацистської диктатури.

Проте тепер країна змушена переосмислювати підходи через наслідки війни рф проти України, яка оголила залежність німецької економіки від енергоресурсів кремля. До вторгнення росії Німеччина покривала близько 50% своїх потреб у природному газі з російського напрямку.

Європейський і глобальний контекст

Ця зміна в Німеччині вписується у ширший тренд повернення до атомної енергії в Європі:

Італія та Данія розпочали процес скасування 40-річної заборони на ядерну генерацію.

Іспанія сигналізує про готовність продовжити роботу АЕС, запланованих до виведення з експлуатації.

Глобально атомна енергія визнається одним із найсильніших рішень для поєднання потреб енергетичної безпеки з кліматичними зобов’язаннями. Атомна генерація має нульові викиди вуглецю й може впроваджуватися практично будь-де, особливо завдяки розвитку малих модульних реакторів.

У червні Світовий банк скасував власну заборону на фінансування атомних проєктів, що сприятиме поширенню таких технологій у країнах, що розвиваються, і, ймовірно, підштовхне інші банки розвитку наслідувати цей приклад.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com