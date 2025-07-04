США можуть посилити позиції на ринку LPG попри торговельні суперечки з Китаєм і конфлікт на Близькому Сході

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

США можуть посилити позиції на ринку LPG попри торговельні суперечки з Китаєм і конфлікт на Близькому Сході

Попри ризики торговельної війни між США та Китаєм і збройний конфлікт на Близькому Сході, зростає конкурентоспроможність американського пропану на ринку Азії. Це може посилити попит на LPG зі США у майбутньому.

Вплив торговельних суперечок і конфліктів на ринок

Загроза введення тарифів США на китайські імпорти та війна на Близькому Сході змінили конкурентні умови для постачання пропану в Азію:

  • Після загрози 145% тарифу з боку США у квітні ціни на пропан знизилися як у США, так і в Азії.
  • Доставка в Японію за індексом Argus Far East подешевшала на $93.75/т (15%) з початку квітня.
  • Ціни FOB на узбережжі Мексиканської затоки США знизилися на $72/т (15%) за той же період.

Фрахт і військові ризики

  • Фрахт на маршруті Рас-Танура — Тіба виріс на $25.5/т через воєнні ризики після загострення між Ізраїлем і Іраном, тоді як маршрут Хʼюстон — Тіба додав тільки $15.5/т.
  • Військова премія після бомбардувань у червні зберігається, змушуючи операторів шукати альтернативні маршрути.
  • Це призвело до переорієнтації танкерів у бік Атлантики та покращення нетбеків зі США порівняно з Близьким Сходом.

Конкуренція США та Близького Сходу на азійському ринку

Близький Схід історично має перевагу завдяки близькості до центрів попиту в Азії та нижчим витратам на фрахт. Проте падіння американських цін зробило США конкурентнішими.

  • Пропан, за індексом AFEI, підскочив після удару США по Ірану 23 червня на $5.5/т до $591.75/т, але згодом впав нижче $540/т через зниження глобальних цін на нафту.
  • Нетбеки з Азії на Близький Схід впали з $556.57/т у березні до $480.88/т у червні.
  • Нетбеки на США впали з $429.25/т у березні до $404.90/т у червні, тобто менше постраждали від турбулентності.

Структура експорту

  • 97.2% експорту LPG з Близького Сходу йде в Азію.
  • США відвантажили 63.4 млн т LPG у 2024 році проти 46.3 млн т з Близького Сходу.
  • 57.5% американського експорту LPG спрямовано до Азії.
  • Китай купив 17.4 млн т американського пропану у 2024 році (27% експорту США).

Перспективи для США

Водночас США поки не зазнали значного скорочення обсягів торгівлі через конфлікт чи тарифи. Середньодобовий експорт пропану у червні становив 1.85 млн барелів на добу проти 1.83 млн барелів у березні.

  • Термінальні збори у Мон-Белвʼю знизилися до +4.82¢/USG у червні з +10¢/USG у березні через слабкий попит з Китаю.
  • Основна причина — низькі маржі у китайських PDH-установках.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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