Ціни на бензин і дизель у Південній Кореї зростають третій тиждень поспіль, але очікується зниження

Ціни на бензин і дизельне пальне в Південній Кореї зросли третій тиждень поспіль, попри сигнали стабілізації міжнародних нафтових котирувань, що можуть зумовити зниження вартості вже найближчим часом.

Тенденції цін та прогнози

За даними системи Opinet Корейської національної нафтової корпорації (KNOC), середня ціна на бензин у першому тижні липня зросла на 4,92 вона за тиждень і склала 1688,1 вона за літр.

Ціна на дизель також піднялася на 4,21 вона — до 1531,42 вона за літр.

Головна причина зростання — інерція попередніх підвищень цін на світових ринках.

— інерція попередніх підвищень цін на світових ринках. Водночас міжнародні нафтові котирування цього тижня пішли вниз через кілька факторів: очікування збільшення постачання від OPEC+ перспектива відновлення перемовин між США та Іраном щодо ядерної угоди перемир’я між Ізраїлем та Іраном

міжнародні нафтові котирування цього тижня пішли вниз через кілька факторів:

Представник Корейської нафтової асоціації зазначив, що падіння світових цін, особливо після перемир’я між Ізраїлем та Іраном, імовірно зумовить здешевлення пального на внутрішньому ринку з наступного тижня, і ця тенденція може зберігатися.

Висновки для ринку

Очікуване зниження цін у Південній Кореї збігається зі світовими тенденціями м’якішого ринку нафти. Для імпортерів і трейдерів це сигнал до можливого коригування планів постачання, адже відновлення обсягів від OPEC+ та стабілізація після геополітичних напружень можуть утримати ціни від подальшого зростання.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

KBS World