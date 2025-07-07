Ціни на бензин і дизель у Південній Кореї зростають третій тиждень поспіль, але очікується зниження

Обновлено: Июль 07, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Ціни на бензин і дизель у Південній Кореї зростають третій тиждень поспіль, але очікується зниження

Ціни на бензин і дизельне пальне в Південній Кореї зросли третій тиждень поспіль, попри сигнали стабілізації міжнародних нафтових котирувань, що можуть зумовити зниження вартості вже найближчим часом.

Тенденції цін та прогнози

За даними системи Opinet Корейської національної нафтової корпорації (KNOC), середня ціна на бензин у першому тижні липня зросла на 4,92 вона за тиждень і склала 1688,1 вона за літр.
Ціна на дизель також піднялася на 4,21 вона — до 1531,42 вона за літр.

  • Головна причина зростання — інерція попередніх підвищень цін на світових ринках.
  • Водночас міжнародні нафтові котирування цього тижня пішли вниз через кілька факторів:
    • очікування збільшення постачання від OPEC+
    • перспектива відновлення перемовин між США та Іраном щодо ядерної угоди
    • перемир’я між Ізраїлем та Іраном

Представник Корейської нафтової асоціації зазначив, що падіння світових цін, особливо після перемир’я між Ізраїлем та Іраном, імовірно зумовить здешевлення пального на внутрішньому ринку з наступного тижня, і ця тенденція може зберігатися.

Висновки для ринку

Очікуване зниження цін у Південній Кореї збігається зі світовими тенденціями м’якішого ринку нафти. Для імпортерів і трейдерів це сигнал до можливого коригування планів постачання, адже відновлення обсягів від OPEC+ та стабілізація після геополітичних напружень можуть утримати ціни від подальшого зростання.

Джерело: Terminal

За матеріалами:
KBS World

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 1970)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: