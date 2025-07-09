Падіння Tesla підриває сектор чистої енергії

Попри зростання доходів від накопичувачів енергії та сонячних установок у попередні роки, Tesla нині переживає серйозний фінансовий спад. Це посилює ризики для всього сектору чистої енергетики США через політичні протистояння та обмеження у торгівлі.
Фінансовий спад Tesla і його наслідки
Tesla демонструє різке падіння фінансових результатів, що приносить рекордні прибутки шорт-продавцям — близько $1,4 млрд на тлі падіння акцій компанії. Основні причини:
- Тарифи та антиекологічне законодавство у США
- Відставання в автоматизації електромобілів
- Невиконані прогнози постачання автомобілів два квартали поспіль (менше 400 000 на квартал)
Водночас, попри зростання доходів від енергетичного бізнесу між 2020 і 2024 роками (з $2 млрд до $10,1 млрд), навіть цей напрям демонструє зниження обсягів постачання Powerwall і Megapack у 2025 році.
Політичні скандали і падіння довіри інвесторів
У понеділок акції Tesla впали на 7,5 % після оголошення Ілоном Маском про створення власної політичної партії. Інвестори сприйняли це як ознаку нестабільності та втрати фокусу керівництва на головних бізнес-напрямах.
«Дуже просто — заглиблення Маска у політику зараз — це саме те, чого не хочуть інвестори Tesla у цей критичний період», — зазначив аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.
Маск відмежовується від Дональда Трампа, але його суперечлива співпраця з адміністрацією у попередні роки вже вдарила по бізнесу. Наприклад, Tesla виступала проти скасування чистоенергетичних податкових кредитів, попереджаючи про загрозу енергетичній незалежності США.
Ризики для американського ринку чистої енергії
Нове законодавство у США може ускладнити отримання податкових кредитів для проєктів накопичення енергії через обмеження на постачання матеріалів з «іноземних структур занепокоєння» (FEOC). Значна частина сировини й досі імпортується з Китаю, що ускладнює розвиток внутрішніх ланцюгів постачання.
- Загроза уповільнення розвитку енергетичних сховищ
- Можливе різке подорожчання енергії для споживачів
- Поглиблення залежності від імпорту критичної сировини
Аналітики попереджають, що ці фактори можуть підштовхнути США до найгіршої енергетичної кризи з 1970-х років.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice,