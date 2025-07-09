Падіння Tesla підриває сектор чистої енергії

Попри зростання доходів від накопичувачів енергії та сонячних установок у попередні роки, Tesla нині переживає серйозний фінансовий спад. Це посилює ризики для всього сектору чистої енергетики США через політичні протистояння та обмеження у торгівлі.

Фінансовий спад Tesla і його наслідки

Tesla демонструє різке падіння фінансових результатів, що приносить рекордні прибутки шорт-продавцям — близько $1,4 млрд на тлі падіння акцій компанії. Основні причини:

Тарифи та антиекологічне законодавство у США

Відставання в автоматизації електромобілів

Невиконані прогнози постачання автомобілів два квартали поспіль (менше 400 000 на квартал)

Водночас, попри зростання доходів від енергетичного бізнесу між 2020 і 2024 роками (з $2 млрд до $10,1 млрд), навіть цей напрям демонструє зниження обсягів постачання Powerwall і Megapack у 2025 році.

Політичні скандали і падіння довіри інвесторів

У понеділок акції Tesla впали на 7,5 % після оголошення Ілоном Маском про створення власної політичної партії. Інвестори сприйняли це як ознаку нестабільності та втрати фокусу керівництва на головних бізнес-напрямах.

«Дуже просто — заглиблення Маска у політику зараз — це саме те, чого не хочуть інвестори Tesla у цей критичний період», — зазначив аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.

Маск відмежовується від Дональда Трампа, але його суперечлива співпраця з адміністрацією у попередні роки вже вдарила по бізнесу. Наприклад, Tesla виступала проти скасування чистоенергетичних податкових кредитів, попереджаючи про загрозу енергетичній незалежності США.

Ризики для американського ринку чистої енергії

Нове законодавство у США може ускладнити отримання податкових кредитів для проєктів накопичення енергії через обмеження на постачання матеріалів з «іноземних структур занепокоєння» (FEOC). Значна частина сировини й досі імпортується з Китаю, що ускладнює розвиток внутрішніх ланцюгів постачання.

Загроза уповільнення розвитку енергетичних сховищ

Можливе різке подорожчання енергії для споживачів

Поглиблення залежності від імпорту критичної сировини

Аналітики попереджають, що ці фактори можуть підштовхнути США до найгіршої енергетичної кризи з 1970-х років.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice,