Падіння Tesla підриває сектор чистої енергії

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Падіння Tesla підриває сектор чистої енергії

Попри зростання доходів від накопичувачів енергії та сонячних установок у попередні роки, Tesla нині переживає серйозний фінансовий спад. Це посилює ризики для всього сектору чистої енергетики США через політичні протистояння та обмеження у торгівлі.

Фінансовий спад Tesla і його наслідки

Tesla демонструє різке падіння фінансових результатів, що приносить рекордні прибутки шорт-продавцям — близько $1,4 млрд на тлі падіння акцій компанії. Основні причини:

  • Тарифи та антиекологічне законодавство у США
  • Відставання в автоматизації електромобілів
  • Невиконані прогнози постачання автомобілів два квартали поспіль (менше 400 000 на квартал)

Водночас, попри зростання доходів від енергетичного бізнесу між 2020 і 2024 роками (з $2 млрд до $10,1 млрд), навіть цей напрям демонструє зниження обсягів постачання Powerwall і Megapack у 2025 році.

Політичні скандали і падіння довіри інвесторів

У понеділок акції Tesla впали на 7,5 % після оголошення Ілоном Маском про створення власної політичної партії. Інвестори сприйняли це як ознаку нестабільності та втрати фокусу керівництва на головних бізнес-напрямах.

«Дуже просто — заглиблення Маска у політику зараз — це саме те, чого не хочуть інвестори Tesla у цей критичний період», — зазначив аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.

Маск відмежовується від Дональда Трампа, але його суперечлива співпраця з адміністрацією у попередні роки вже вдарила по бізнесу. Наприклад, Tesla виступала проти скасування чистоенергетичних податкових кредитів, попереджаючи про загрозу енергетичній незалежності США.

Ризики для американського ринку чистої енергії

Нове законодавство у США може ускладнити отримання податкових кредитів для проєктів накопичення енергії через обмеження на постачання матеріалів з «іноземних структур занепокоєння» (FEOC). Значна частина сировини й досі імпортується з Китаю, що ускладнює розвиток внутрішніх ланцюгів постачання.

  • Загроза уповільнення розвитку енергетичних сховищ
  • Можливе різке подорожчання енергії для споживачів
  • Поглиблення залежності від імпорту критичної сировини

Аналітики попереджають, що ці фактори можуть підштовхнути США до найгіршої енергетичної кризи з 1970-х років.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice,

Автор:

(Всего статей: 1993)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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