Активність на газовому ринку України зросла попри дефіцит ресурсу

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , ,

Активність на газовому ринку України зросла попри дефіцит ресурсу

У червні 2025 року обсяги торгівлі природним газом значно зросли – попри обмежену пропозицію, учасники активно формували угоди на кілька місяців наперед. Біржова активність демонструє зацікавленість у середньо- та довгострокових контрактах і відкритість до імпортних операцій.

Підсумки червневих торгів

  • Проведено 48 торгових сесій на середньо- та довгостроковому ринку, по 4 сесії щодня – на короткостроковому.
  • Сформовано 258 стартових позицій для торгів ресурсом червня, липня та наступних місяців.
  • Загалом реалізовано 127,01 млн куб. м на середньо- та довгостроковому ринку.
  • На короткостроковому ринку – 700 тис. куб. м природного газу.

Цінові діапазони та динаміка

  • Середньо- та довгостроковий ринок: 20773,81–26300 грн без ПДВ.
  • Короткостроковий ринок: 19630–25240 грн без ПДВ.
  • Ціни зростали до кінця червня, а стартові позиції були переважно на купівлю.

Імпортні угоди та міжнародна участь

  • Вперше укладено угоду в секції «Транскордон, митний склад».
  • З’явилися угоди на імпортований природний газ.
  • Українська енергетична біржа працює над залученням нерезидентів до торгів.

«У червні активність учасників зросла, що знайшло вираження у підвищенні реалізованого обсягу в 6,7 разів порівняно з травнем. Наразі залучення до торгів нерезидентів є одним з пріоритетів для нас за даним напрямком. Вбачаємо, що залучення міжнародних трейдерів до торгів – це вже не можливість, а необхідність в сучасних реаліях», – зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Українська енергетична біржа

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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