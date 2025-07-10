Активність на газовому ринку України зросла попри дефіцит ресурсу

У червні 2025 року обсяги торгівлі природним газом значно зросли – попри обмежену пропозицію, учасники активно формували угоди на кілька місяців наперед. Біржова активність демонструє зацікавленість у середньо- та довгострокових контрактах і відкритість до імпортних операцій.
Підсумки червневих торгів
- Проведено 48 торгових сесій на середньо- та довгостроковому ринку, по 4 сесії щодня – на короткостроковому.
- Сформовано 258 стартових позицій для торгів ресурсом червня, липня та наступних місяців.
- Загалом реалізовано 127,01 млн куб. м на середньо- та довгостроковому ринку.
- На короткостроковому ринку – 700 тис. куб. м природного газу.
Цінові діапазони та динаміка
- Середньо- та довгостроковий ринок: 20773,81–26300 грн без ПДВ.
- Короткостроковий ринок: 19630–25240 грн без ПДВ.
- Ціни зростали до кінця червня, а стартові позиції були переважно на купівлю.
Імпортні угоди та міжнародна участь
- Вперше укладено угоду в секції «Транскордон, митний склад».
- З’явилися угоди на імпортований природний газ.
- Українська енергетична біржа працює над залученням нерезидентів до торгів.
«У червні активність учасників зросла, що знайшло вираження у підвищенні реалізованого обсягу в 6,7 разів порівняно з травнем. Наразі залучення до торгів нерезидентів є одним з пріоритетів для нас за даним напрямком. Вбачаємо, що залучення міжнародних трейдерів до торгів – це вже не можливість, а необхідність в сучасних реаліях», – зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Українська енергетична біржа