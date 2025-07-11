Світ має бути готовим до загроз енергетичної безпеки — голова IEA

Попри уроки минулих криз, уряди мають краще прогнозувати та готуватися до загроз енергетичної безпеки, зокрема у ланцюгах постачання критичних мінералів, технологій та електроенергії.
Посилення підготовки до енергетичних криз
Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль закликав уряди та політиків краще передбачати та готуватися до енергетичних криз ще до їх настання, спираючись на попередній досвід і посилюючи диверсифікацію постачання, передбачуваність політики та міжнародну співпрацю.
Багато інструментів, на які ми сьогодні покладаємося, виникли завдяки діям після кризи. І в цьому важливий урок — ми маємо краще передбачати та готуватися до енергетичних криз, особливо у швидко змінюваних сферах, як-от критичні мінерали, ланцюги постачання технологій, електроенергія, цифрова безпека та кліматична стійкість.
- IEA відзначає ефективність політик зі створення резервів нафти та газу.
- Водночас агентство наголошує на необхідності більшої диверсифікації у постачанні критичних мінералів і рідкоземельних елементів.
- Нині постачання критичних мінералів надмірно концентроване в невеликій кількості країн, насамперед у Китаї.
Загроза «болючих перебоїв» на ринку
IEA попереджає, що контроль експорту з боку Китаю та надмірна концентрація постачань підвищують ризики серйозних порушень на ринку. У своєму річному звіті Global Critical Minerals Outlook агентство відзначило:
- Попри угоди й державну підтримку в країнах Заходу для створення власних ланцюгів постачання, частка Китаю на ринку зросла за останні роки.
- Середній ринковий відсоток трьох провідних країн з переробки ключових енергетичних мінералів зріс із близько 82% у 2020 році до 86% у 2024 році.
- Близько 90% зростання постачання припадає на одного постачальника: Індонезію для нікелю та Китай для кобальту, графіту й рідкоземельних елементів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com