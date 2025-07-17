Зростання видобутку в восьми країнах ОПЕК+ не створить профіциту

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , ,

Зростання видобутку в восьми країнах ОПЕК+ не створить профіциту

Нещодавній звіт ОПЕК+ свідчить, що попри суттєве збільшення видобутку в восьми країнах альянсу, глобального профіциту нафти не буде через стабільно високий світовий попит. У червні видобуток нафти в рф зріс на 41 тис барелів / день, однак це показник нижчий за квоту картелю. Загалом альянс наростив видобуток на 394 тис барелів, хоча очікувалися 411 тис – такий темп збільшення не створить надлишків, адже попит перевищує прогнозований рівень.

Дані з доповіді ОПЕК+

  • Видобуток рф у червні: 9,025 млн барелів/день, що на 41 тис більше, ніж у травні, але все ще нижче квоти на 25 тис б/д
  • Разом вісім країн-учасниць збільшили видобуток на 394 тис б/д замість запланованих 411 тис б/д
  • Відновлювальний приріст після добровільних скорочень призвів до перевищення фактичного обсягу над погодженим планом ОПЕК+

Попит утримує баланс

  • Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс зазначив, що при збереженні високого попиту від найбільших імпортерів профіциту в цьому році не передбачається
  • Картель базує свій прогноз на попиті в 2025 році на рівні 1,3 млн б/д, тому збільшення видобутку відбувається з урахуванням цього високого попиту, й недоцільно очікувати обвал цін
  • Прогноз ціни до кінця липня: $66–70 за барель 

Висновки

  • Зростання видобутку в червні країн ОПЕК+ залишається в рамках домовленого квотного коридору.
  • Попри високі темпи приросту, профіциту не буде, оскільки попит лишається сильним.
  • Ціни на нафту залишаться в межах прогнозу до кінця липня, без стрімких падінь.

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Investing.com

Автор:

(Всего статей: 2077)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: