Зростання видобутку в восьми країнах ОПЕК+ не створить профіциту

Нещодавній звіт ОПЕК+ свідчить, що попри суттєве збільшення видобутку в восьми країнах альянсу, глобального профіциту нафти не буде через стабільно високий світовий попит. У червні видобуток нафти в рф зріс на 41 тис барелів / день, однак це показник нижчий за квоту картелю. Загалом альянс наростив видобуток на 394 тис барелів, хоча очікувалися 411 тис – такий темп збільшення не створить надлишків, адже попит перевищує прогнозований рівень.
Дані з доповіді ОПЕК+
- Видобуток рф у червні: 9,025 млн барелів/день, що на 41 тис більше, ніж у травні, але все ще нижче квоти на 25 тис б/д
- Разом вісім країн-учасниць збільшили видобуток на 394 тис б/д замість запланованих 411 тис б/д
- Відновлювальний приріст після добровільних скорочень призвів до перевищення фактичного обсягу над погодженим планом ОПЕК+
Попит утримує баланс
- Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс зазначив, що при збереженні високого попиту від найбільших імпортерів профіциту в цьому році не передбачається
- Картель базує свій прогноз на попиті в 2025 році на рівні 1,3 млн б/д, тому збільшення видобутку відбувається з урахуванням цього високого попиту, й недоцільно очікувати обвал цін
- Прогноз ціни до кінця липня: $66–70 за барель
Висновки
- Зростання видобутку в червні країн ОПЕК+ залишається в рамках домовленого квотного коридору.
- Попри високі темпи приросту, профіциту не буде, оскільки попит лишається сильним.
- Ціни на нафту залишаться в межах прогнозу до кінця липня, без стрімких падінь.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Investing.com