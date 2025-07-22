Конфлікт Ізраїлю та Ірану: критична роль Близького Сходу в енергетичній безпеці

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Конфлікт Ізраїлю та Ірану: критична роль Близького Сходу в енергетичній безпеці

Зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем у червні 2025 року стало тригером масштабної волатильності на глобальних ринках нафти, газу та добрив. Події засвідчили залежність світової енергетики від стабільності Близького Сходу, а також чутливість до можливих загроз транзитним маршрутам, зокрема через Ормузьку протоку.

Близький Схід як стратегічний центр енергоресурсів

  • 30 % світового видобутку нафти і 18 % — природного газу
  • 25 % світового експорту СПГ та понад 30 % експорту сечовини

Регіон залишається ключовим постачальником енергоресурсів для Азії та Європи, при цьому всі обсяги експорту СПГ з Катару та ОАЕ проходять через Ормузьку протоку.

Реакція ринку на ескалацію

  • Brent зріс на 18 % до $79/бар. з 10 по 20 червня
  • TTF – +20 %, до $14/MBtu
  • JKM (азіатський СПГ) – +до $14.8/MBtu
  • Ціни на сечовину в регіоні – +30 %, до $510/т

24 червня, після оголошення перемир’я, ціни на нафту й газ обвалилися на ≈10 %, добрива – на 14 %.

Ризик зупинки Ормузької протоки

«Основний чинник зростання цін — побоювання блокування Ормузької протоки — ключового вузла для 20 % світової торгівлі СПГ.»

Тимчасово обговорювалося її закриття, проте рішення не було ухвалене.

Перебої в постачанні: ізраїльський і іранський фактор

  • Ізраїль зупинив видобуток газу на родовищах Левіафан і Каріш (13–25 червня)
  • Експорт газу в Єгипет і Йорданію — припинено
  • Це спричинило зупинку виробництва добрив в регіоні
  • В Ірані пошкоджено платформу South Pars Phase 14 (втрата ~12 млн м³/день)

Логістика LNG: зростання транзиту, попри ризики

  • Протока залишалась відкритою, LNG-трафік зріс на 9 % р/р
  • Однак до 25 % суден фіксували GPS-збої в Перській затоці
  • Катар інструктував СПГ-танкери чекати поза протокою до моменту завантаження

Вразливість азійських країн до ризику Ормуза

  • 85 % всього СПГ, що виходить через Ормуз — на азійські ринки
  • Китай та Індія — 45 % всього СПГ з Ормуза
  • У 2025 році: 28 % імпорту СПГ в Азію та 10 % у Європу – саме через Ормуз
  • Пакистан, Індія, Бангладеш, Тайвань – найвразливіші: понад 25 % газу – з Катару та ОАЕ
  • У Бангладеш, Пакистані, Тайвані газова генерація – до 45 % виробництва електроенергії

Потенційний шок для глобального газового ринку

Закриття Ормузу може призвести до втрати 330 млн м³/день СПГ — більше, ніж усі трубопровідні постачання з Норвегії до Європи.

Це спровокує глобальну конкуренцію за спотові обсяги та ще сильнішу волатильність на ринку.

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

Автор:

(Всего статей: 2101)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: