Конфлікт Ізраїлю та Ірану: критична роль Близького Сходу в енергетичній безпеці

Зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем у червні 2025 року стало тригером масштабної волатильності на глобальних ринках нафти, газу та добрив. Події засвідчили залежність світової енергетики від стабільності Близького Сходу, а також чутливість до можливих загроз транзитним маршрутам, зокрема через Ормузьку протоку.
Близький Схід як стратегічний центр енергоресурсів
- 30 % світового видобутку нафти і 18 % — природного газу
- 25 % світового експорту СПГ та понад 30 % експорту сечовини
Регіон залишається ключовим постачальником енергоресурсів для Азії та Європи, при цьому всі обсяги експорту СПГ з Катару та ОАЕ проходять через Ормузьку протоку.
Реакція ринку на ескалацію
- Brent зріс на 18 % до $79/бар. з 10 по 20 червня
- TTF – +20 %, до $14/MBtu
- JKM (азіатський СПГ) – +до $14.8/MBtu
- Ціни на сечовину в регіоні – +30 %, до $510/т
24 червня, після оголошення перемир’я, ціни на нафту й газ обвалилися на ≈10 %, добрива – на 14 %.
Ризик зупинки Ормузької протоки
«Основний чинник зростання цін — побоювання блокування Ормузької протоки — ключового вузла для 20 % світової торгівлі СПГ.»
Тимчасово обговорювалося її закриття, проте рішення не було ухвалене.
Перебої в постачанні: ізраїльський і іранський фактор
- Ізраїль зупинив видобуток газу на родовищах Левіафан і Каріш (13–25 червня)
- Експорт газу в Єгипет і Йорданію — припинено
- Це спричинило зупинку виробництва добрив в регіоні
- В Ірані пошкоджено платформу South Pars Phase 14 (втрата ~12 млн м³/день)
Логістика LNG: зростання транзиту, попри ризики
- Протока залишалась відкритою, LNG-трафік зріс на 9 % р/р
- Однак до 25 % суден фіксували GPS-збої в Перській затоці
- Катар інструктував СПГ-танкери чекати поза протокою до моменту завантаження
Вразливість азійських країн до ризику Ормуза
- 85 % всього СПГ, що виходить через Ормуз — на азійські ринки
- Китай та Індія — 45 % всього СПГ з Ормуза
- У 2025 році: 28 % імпорту СПГ в Азію та 10 % у Європу – саме через Ормуз
- Пакистан, Індія, Бангладеш, Тайвань – найвразливіші: понад 25 % газу – з Катару та ОАЕ
- У Бангладеш, Пакистані, Тайвані газова генерація – до 45 % виробництва електроенергії
Потенційний шок для глобального газового ринку
Закриття Ормузу може призвести до втрати 330 млн м³/день СПГ — більше, ніж усі трубопровідні постачання з Норвегії до Європи.
Це спровокує глобальну конкуренцію за спотові обсяги та ще сильнішу волатильність на ринку.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA