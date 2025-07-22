Конфлікт Ізраїлю та Ірану: критична роль Близького Сходу в енергетичній безпеці

Зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем у червні 2025 року стало тригером масштабної волатильності на глобальних ринках нафти, газу та добрив. Події засвідчили залежність світової енергетики від стабільності Близького Сходу, а також чутливість до можливих загроз транзитним маршрутам, зокрема через Ормузьку протоку.

Близький Схід як стратегічний центр енергоресурсів

30 % світового видобутку нафти і 18 % — природного газу

і 25 % світового експорту СПГ та понад 30 % експорту сечовини

Регіон залишається ключовим постачальником енергоресурсів для Азії та Європи, при цьому всі обсяги експорту СПГ з Катару та ОАЕ проходять через Ормузьку протоку.

Реакція ринку на ескалацію

Brent зріс на 18 % до $79/бар. з 10 по 20 червня

до $79/бар. з 10 по 20 червня TTF – +20 % , до $14/MBtu

, до $14/MBtu JKM (азіатський СПГ) – +до $14.8/MBtu

Ціни на сечовину в регіоні – +30 %, до $510/т

24 червня, після оголошення перемир’я, ціни на нафту й газ обвалилися на ≈10 %, добрива – на 14 %.

Ризик зупинки Ормузької протоки

«Основний чинник зростання цін — побоювання блокування Ормузької протоки — ключового вузла для 20 % світової торгівлі СПГ.»

Тимчасово обговорювалося її закриття, проте рішення не було ухвалене.

Перебої в постачанні: ізраїльський і іранський фактор

Ізраїль зупинив видобуток газу на родовищах Левіафан і Каріш (13–25 червня)

Експорт газу в Єгипет і Йорданію — припинено

Це спричинило зупинку виробництва добрив в регіоні

в регіоні В Ірані пошкоджено платформу South Pars Phase 14 (втрата ~12 млн м³/день)

Логістика LNG: зростання транзиту, попри ризики

Протока залишалась відкритою, LNG-трафік зріс на 9 % р/р

Однак до 25 % суден фіксували GPS-збої в Перській затоці

фіксували GPS-збої в Перській затоці Катар інструктував СПГ-танкери чекати поза протокою до моменту завантаження

Вразливість азійських країн до ризику Ормуза

85 % всього СПГ, що виходить через Ормуз — на азійські ринки

всього СПГ, що виходить через Ормуз — на азійські ринки Китай та Індія — 45 % всього СПГ з Ормуза

всього СПГ з Ормуза У 2025 році: 28 % імпорту СПГ в Азію та 10 % у Європу – саме через Ормуз

Пакистан, Індія, Бангладеш, Тайвань – найвразливіші: понад 25 % газу – з Катару та ОАЕ

У Бангладеш, Пакистані, Тайвані газова генерація – до 45 % виробництва електроенергії

Потенційний шок для глобального газового ринку

Закриття Ормузу може призвести до втрати 330 млн м³/день СПГ — більше, ніж усі трубопровідні постачання з Норвегії до Європи.

Це спровокує глобальну конкуренцію за спотові обсяги та ще сильнішу волатильність на ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA