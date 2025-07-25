Ціни на нафту впали до тритижневого мінімуму через економічну невизначеність у США та Китаї

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту впали до тритижневого мінімуму через економічну невизначеність у США та Китаї

Попри оптимізм щодо майбутніх торговельних домовленостей, ціни на нафту за тиждень знизились на тлі занепокоєння станом економік США та Китаю та можливого зростання пропозиції нафти на світовому ринку.

Що вплинули на ринок нафти

  • Зниження цін: Brent подешевшав на 0,74 долара до 68,44 $/барель, а WTI — на 0,87 долара до 65,16 $/барель, досягнувши найнижчих рівнів із початку липня та кінця червня відповідно.
  • Тижнева динаміка: Brent знизився на 1%, WTI — на 3% за тиждень.

Економічні сигнали зі США та Китаю

  • США: несподіване падіння нових замовлень на капітальні товари в червні, попри зростання відвантажень.
  • Китай: доходи бюджету в першому півріччі скоротились на 0,3% у річному вимірі, що вказує на слабку фіскальну динаміку.
  • Грошово-кредитна політика: президент США Дональд Трамп заявив про позитивну зустріч із головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом, яка може свідчити про готовність до зниження ставок.

Можливе зростання постачання

  • Венесуела: Chevron може отримати дозвіл на обмежену діяльність у країні, що потенційно додасть 200 тис. барелів на добу важкої нафти на ринок.
  • Іран: тривають ядерні переговори з Європою, що в разі успіху можуть призвести до зменшення санкцій та збільшення експорту.
  • Росія: експорт нафти з західних портів у серпні очікується на рівні 1,77 млн барелів на добу — менше, ніж у липні (1,93 млн барелів).
  • ОПЕК+: комітет JMMC не має повноважень ухвалювати рішення щодо обсягів видобутку; очікується, що група не змінить поточні плани нарощування видобутку.

Очікування та майбутні сценарії

  • ЄС–США: запланована зустріч Урсули фон дер Ляєн із Дональдом Трампом у Шотландії може принести рамкову торговельну угоду, що посилить економічну активність.
  • Монетарні стимули: потенційне зниження відсоткових ставок у США може підтримати споживчий попит і, як наслідок, попит на нафту.
  • Сезонний попит: літо залишається періодом підвищеного споживання, що частково компенсує побоювання щодо надлишкової пропозиції.

Висновок: Ринок нафти перебуває у фазі короткострокової корекції. Змішані сигнали з боку основних економік світу, потенційне зростання постачання та геополітична невизначеність залишають вікно для цінової волатильності у найближчій перспективі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, ЗМІ

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2138)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: