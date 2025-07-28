Геотермальна енергія як стратегічний фактор трансформації світових енергетичних ринків

Геотермальна енергія, що донедавна залишалася на периферії дискусій про глобальну енергетичну безпеку, нині швидко набирає стратегічної ваги. Технічні прориви у сфері глибинного буріння та підвищений попит на стабільні й чисті джерела живлення, зокрема для дата-центрів, формують фундаментальний тренд, здатний змінити баланс нафтогазових ринків.
Геотермальна енергія: постійне та універсальне джерело
- Геотермальна енергія — стабільна альтернатива сонцю та вітру, оскільки не залежить від кліматичних умов і доступна цілодобово.
- Температури, необхідні для виробництва електроенергії, зосереджені в товщі земної кори, яка має товщину від 5 до 75 км.
- На поверхні тепло вивільняється лише в окремих регіонах (Ісландія), проте освоєння глибин >10 км відкриває глобальний потенціал.
Нові технології буріння: шлях до глибоких резервів
- Візія буріння на глибину понад 6 миль (9,6 км) з температурою понад 750 °F (400 °C) відкриває доступ до так званої «суперкритичної пари», здатної зберігати в 5–10 разів більше енергії, ніж звичайна пара.
- За оцінкою MIT, новітні гіротронні установки можуть бурити зі швидкістю 20 м/год, забезпечуючи буріння 10 км за 25,5 доби безперервної роботи.
- Компанія GA Drilling розробляє плазмовий факел для плавлення порід — як інноваційний спосіб буріння до глибини 10 км.
Перенесення нафтогазових технологій до геотермального сектору
- Технології гідророзриву (fracking), що використовуються в нафтовій галузі, адаптуються для створення штучних геотермальних резервуарів шляхом тріщиноутворення та закачування води під тиском.
- Попри відпрацьовану інфраструктуру, традиційне обладнання не витримує надвисоких температур, що поки що обмежує масштабування.
Геотермальна енергія — відповідь на виклики цифрової епохи
- За оцінками досліджень, геотермальна енергія здатна покрити до 64% приросту енергоспоживання дата-центрів вже на початку 2030-х років.
- Це дає потенціал для формування енергетичної незалежності країн, незалежно від доступу до традиційних джерел палива.
Висновки: фундаментальні передумови для трансформації енергоринку
- Геотермія набуває ознак базового енергетичного ресурсу — постійного, прогнозованого та глобально доступного.
- Технологічний прорив у бурінні може знизити залежність від нафти та газу, перерозподіливши інвестиції у сторону нових секторів.
- Інфраструктура нафтогазової галузі може бути конвертована у користь геотермального сектору, що означає мінімізацію перехідних витрат.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com