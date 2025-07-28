Геотермальна енергія як стратегічний фактор трансформації світових енергетичних ринків

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Геотермальна енергія як стратегічний фактор трансформації світових енергетичних ринків

Геотермальна енергія, що донедавна залишалася на периферії дискусій про глобальну енергетичну безпеку, нині швидко набирає стратегічної ваги. Технічні прориви у сфері глибинного буріння та підвищений попит на стабільні й чисті джерела живлення, зокрема для дата-центрів, формують фундаментальний тренд, здатний змінити баланс нафтогазових ринків.

Геотермальна енергія: постійне та універсальне джерело

  • Геотермальна енергія — стабільна альтернатива сонцю та вітру, оскільки не залежить від кліматичних умов і доступна цілодобово.
  • Температури, необхідні для виробництва електроенергії, зосереджені в товщі земної кори, яка має товщину від 5 до 75 км.
  • На поверхні тепло вивільняється лише в окремих регіонах (Ісландія), проте освоєння глибин >10 км відкриває глобальний потенціал.

Нові технології буріння: шлях до глибоких резервів

  • Візія буріння на глибину понад 6 миль (9,6 км) з температурою понад 750 °F (400 °C) відкриває доступ до так званої «суперкритичної пари», здатної зберігати в 5–10 разів більше енергії, ніж звичайна пара.
  • За оцінкою MIT, новітні гіротронні установки можуть бурити зі швидкістю 20 м/год, забезпечуючи буріння 10 км за 25,5 доби безперервної роботи.
  • Компанія GA Drilling розробляє плазмовий факел для плавлення порід — як інноваційний спосіб буріння до глибини 10 км.

Перенесення нафтогазових технологій до геотермального сектору

  • Технології гідророзриву (fracking), що використовуються в нафтовій галузі, адаптуються для створення штучних геотермальних резервуарів шляхом тріщиноутворення та закачування води під тиском.
  • Попри відпрацьовану інфраструктуру, традиційне обладнання не витримує надвисоких температур, що поки що обмежує масштабування.

Геотермальна енергія — відповідь на виклики цифрової епохи

  • За оцінками досліджень, геотермальна енергія здатна покрити до 64% приросту енергоспоживання дата-центрів вже на початку 2030-х років.
  • Це дає потенціал для формування енергетичної незалежності країн, незалежно від доступу до традиційних джерел палива.

Висновки: фундаментальні передумови для трансформації енергоринку

  • Геотермія набуває ознак базового енергетичного ресурсу — постійного, прогнозованого та глобально доступного.
  • Технологічний прорив у бурінні може знизити залежність від нафти та газу, перерозподіливши інвестиції у сторону нових секторів.
  • Інфраструктура нафтогазової галузі може бути конвертована у користь геотермального сектору, що означає мінімізацію перехідних витрат.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2148)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: