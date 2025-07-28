Вʼєтнам запускає пілотний проєкт із продажу бензину E10 з 1 серпня

Найбільші паливні дистриб’ютори Вʼєтнаму — PVOIL і Petrolimex — розпочнуть пілотний продаж біопального E10 RON95 з 1 серпня 2025 року. Цей крок є частиною національної стратегії зменшення викидів парникових газів і досягнення цілей кліматичної нейтральності до 2050 року.
Запуск пального E10 у Вʼєтнамі
- Дата початку: з 1 серпня 2025 року
- Тип пального: E10 RON95 — мінеральний бензин із вмістом біоетанолу 9–10%
- Міста першої хвилі: Ханой, Хайфон, Хошимін
Масштабування мережі PVOIL
- Кількість АЗС: 900 по всій країні
- Підготовка інфраструктури: модернізація існуючих станцій змішування E5 RON92
- Кооперація: з BSR та PVNDB для забезпечення стабільного постачання етанолу (E100)
Плани Petrolimex
- Кількість пілотних АЗС: 36 у місті Хошимін
- Загальна мережа: понад 5 500 із 17 000 АЗС по країні
- Кількість дочірніх компаній: 43, що працюють у 34 провінціях
Підготовка до національного запуску
- Офіційна дата старту по країні: 1 січня 2026 року
- Регламент: QCVN 01:2022/BKHCN
- Очікувана користь: зменшення викидів CO та HC, покращення роботи двигуна
Коментарі учасників
Пілотний запуск E10 з 1 серпня покликаний поступово ознайомити споживачів із новим пальним і уникнути «шоку» під час повного переходу — голова PVOIL Као Хоай Зыонг.
Мета — оцінити готовність інфраструктури й прийняття споживачами, що дозволить в подальшому поширити E10 по всій країні — член ради директорів Petrolimex Чан Нгок Нам.
Глобальний досвід
- Країни, що вже використовують E10: понад 60
- Азія: з 2018 року Китай і Філіппіни повністю перейшли на E10
- США та Європа: використання біопального закріплене законодавчо
Висновок
- E10 — це не лише крок до декарбонізації транспорту, а й стратегічне рішення для зменшення залежності від викопного пального.
- В’єтнам демонструє готовність до повномасштабного переходу на екологічно безпечніше паливо з чітким планом впровадження
Джерело: Terminal
За матеріалами: VnExpress
Замовити звіт по ринку
«`