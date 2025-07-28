Вʼєтнам запускає пілотний проєкт із продажу бензину E10 з 1 серпня

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Вʼєтнам запускає пілотний проєкт із продажу бензину E10 з 1 серпня

Найбільші паливні дистриб’ютори Вʼєтнаму — PVOIL і Petrolimex — розпочнуть пілотний продаж біопального E10 RON95 з 1 серпня 2025 року. Цей крок є частиною національної стратегії зменшення викидів парникових газів і досягнення цілей кліматичної нейтральності до 2050 року.

Запуск пального E10 у Вʼєтнамі

  • Дата початку: з 1 серпня 2025 року
  • Тип пального: E10 RON95 — мінеральний бензин із вмістом біоетанолу 9–10%
  • Міста першої хвилі: Ханой, Хайфон, Хошимін

Масштабування мережі PVOIL

  • Кількість АЗС: 900 по всій країні
  • Підготовка інфраструктури: модернізація існуючих станцій змішування E5 RON92
  • Кооперація: з BSR та PVNDB для забезпечення стабільного постачання етанолу (E100)

Плани Petrolimex

  • Кількість пілотних АЗС: 36 у місті Хошимін
  • Загальна мережа: понад 5 500 із 17 000 АЗС по країні
  • Кількість дочірніх компаній: 43, що працюють у 34 провінціях

Підготовка до національного запуску

  • Офіційна дата старту по країні: 1 січня 2026 року
  • Регламент: QCVN 01:2022/BKHCN
  • Очікувана користь: зменшення викидів CO та HC, покращення роботи двигуна

Коментарі учасників

Пілотний запуск E10 з 1 серпня покликаний поступово ознайомити споживачів із новим пальним і уникнути «шоку» під час повного переходу — голова PVOIL Као Хоай Зыонг.

Мета — оцінити готовність інфраструктури й прийняття споживачами, що дозволить в подальшому поширити E10 по всій країні — член ради директорів Petrolimex Чан Нгок Нам.

Глобальний досвід

  • Країни, що вже використовують E10: понад 60
  • Азія: з 2018 року Китай і Філіппіни повністю перейшли на E10
  • США та Європа: використання біопального закріплене законодавчо

Висновок

  • E10 — це не лише крок до декарбонізації транспорту, а й стратегічне рішення для зменшення залежності від викопного пального.
  • В’єтнам демонструє готовність до повномасштабного переходу на екологічно безпечніше паливо з чітким планом впровадження

Джерело: Terminal

За матеріалами: VnExpress

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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