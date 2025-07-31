Санкції ЄС заблокували торгівлю нафтопродуктами індійського НПЗ, пов’язаного з росією

Обновлено: Июль 31, 2025. Тэги: , , , , , ,

Санкції ЄС заблокували торгівлю нафтопродуктами індійського НПЗ, пов’язаного з росією

Останній пакет санкцій ЄС, ухвалений 18 липня 2025 року, істотно вплинув на діяльність індійської компанії Nayara Energy, яка володіє третім за потужністю нафтопереробним заводом в Індії та частково належить російській «Роснєфті». Попри оплату товару, щонайменше три танкери з продуктами цього НПЗ не змогли знайти покупців або дозвіл на розвантаження, що підсилило напруження на глобальному ринку нафтопродуктів.

Наслідки санкцій ЄС для ринку нафтопродуктів

  • Пряма дія санкцій на логістику:
    • Санкції від 18 липня 2025 року охопили 100 одиниць тіньового флоту, трейдерів, банки та споживачів російської нафти.
    • Nayara Energy стала першим клієнтом російської нафти за межами рф, безпосередньо включеним до санкційного переліку.
  • Фізичні затримки у транспортуванні пального:
    • Три танкери із продукцією Nayara заблоковані або змінили маршрут:
      • Alora з авіапальним стоїть біля Португалії з 18 липня.
      • Танкер із дизелем розвернувся від Малайзії і став у Малаккській протоці.
      • Судно з авіапальним, зафрахтоване Shell, дрейфує у затоці Оману без покупця.
    • Заблоковані постачання обсягу до 400 000 барелів на добу — потужність НПЗ Nayara.
  • Відмова міжнародних компаній від співпраці:
    • Судна, зафрахтовані BP та PetroChina, залишили порт Вадінар без завантаження дизелю.
    • Скасовані кілька бронювань на серпневі постачання — ризик зростання дефіциту у деяких регіонах.
    • Навіть оплачені обсяги не приймаються через санкційне походження вантажу.
  • Глобальні наслідки для прогнозу цін:
    • Дестабілізація логістики в Азії та Європі призводить до невизначеності в короткострокових поставках.
    • Зниження довіри до торгівлі з підприємствами, пов’язаними з росією, посилює тиск на тіньові схеми постачання.
    • Очікується збільшення навантаження на альтернативні джерела постачання — Близький Схід, США, Європа.

«Попри те, що пальне було оплачено, компанії уникають вантажів, які походять від суб’єктів, внесених до санкцій ЄС», — джерело Reuters

Висновок: санкції ЄС проти Nayara Energy є прецедентом, що позначає новий рівень санкційної політики — спрямованої не лише на російські компанії, а й на іноземних партнерів. Це створює ризики для гравців ринку, що оперують через ланцюги постачання з частковою участю рф, і може викликати локальні перебої в постачанні нафтопродуктів у разі подальшого розширення санкційної практики.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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