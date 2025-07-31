Санкції ЄС заблокували торгівлю нафтопродуктами індійського НПЗ, пов’язаного з росією

Останній пакет санкцій ЄС, ухвалений 18 липня 2025 року, істотно вплинув на діяльність індійської компанії Nayara Energy, яка володіє третім за потужністю нафтопереробним заводом в Індії та частково належить російській «Роснєфті». Попри оплату товару, щонайменше три танкери з продуктами цього НПЗ не змогли знайти покупців або дозвіл на розвантаження, що підсилило напруження на глобальному ринку нафтопродуктів.
Наслідки санкцій ЄС для ринку нафтопродуктів
- Пряма дія санкцій на логістику:
- Санкції від 18 липня 2025 року охопили 100 одиниць тіньового флоту, трейдерів, банки та споживачів російської нафти.
- Nayara Energy стала першим клієнтом російської нафти за межами рф, безпосередньо включеним до санкційного переліку.
- Фізичні затримки у транспортуванні пального:
- Три танкери із продукцією Nayara заблоковані або змінили маршрут:
- Alora з авіапальним стоїть біля Португалії з 18 липня.
- Танкер із дизелем розвернувся від Малайзії і став у Малаккській протоці.
- Судно з авіапальним, зафрахтоване Shell, дрейфує у затоці Оману без покупця.
- Заблоковані постачання обсягу до 400 000 барелів на добу — потужність НПЗ Nayara.
- Три танкери із продукцією Nayara заблоковані або змінили маршрут:
- Відмова міжнародних компаній від співпраці:
- Судна, зафрахтовані BP та PetroChina, залишили порт Вадінар без завантаження дизелю.
- Скасовані кілька бронювань на серпневі постачання — ризик зростання дефіциту у деяких регіонах.
- Навіть оплачені обсяги не приймаються через санкційне походження вантажу.
- Глобальні наслідки для прогнозу цін:
- Дестабілізація логістики в Азії та Європі призводить до невизначеності в короткострокових поставках.
- Зниження довіри до торгівлі з підприємствами, пов’язаними з росією, посилює тиск на тіньові схеми постачання.
- Очікується збільшення навантаження на альтернативні джерела постачання — Близький Схід, США, Європа.
«Попри те, що пальне було оплачено, компанії уникають вантажів, які походять від суб’єктів, внесених до санкцій ЄС», — джерело Reuters
Висновок: санкції ЄС проти Nayara Energy є прецедентом, що позначає новий рівень санкційної політики — спрямованої не лише на російські компанії, а й на іноземних партнерів. Це створює ризики для гравців ринку, що оперують через ланцюги постачання з частковою участю рф, і може викликати локальні перебої в постачанні нафтопродуктів у разі подальшого розширення санкційної практики.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
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