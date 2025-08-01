Aramco знизила ціни на пропан і бутан через надлишок пропозиції

Saudi Aramco оголосила зниження бенчмаркових цін на LPG на серпень 2025 року. Пропан встановлено на рівні $520 за тонну, бутан — $490 за тонну, що на $55 менше у порівнянні з липнем. Рішення відображає сукупність фундаментальних факторів: глобальне зростання виробництва, високі запаси після м’якої зими та слабкий попит з боку ключових споживачів, зокрема Китаю.
Фундаментальні чинники зниження цін Aramco
- Глобальний надлишок пропозиції:
- Пропан: $520 за тонну (–$55 до липня)
- Бутан: $490 за тонну (–$55 до липня)
- Зростання виробництва в США та на Близькому Сході
- Післямова м’якої зими 2024–25 років — високий рівень запасів
- Сезонне зниження попиту:
- Літо обмежує потребу у паливі для опалення
- Зниження попиту тисне на ціни в регіоні Азії — основному споживачі LPG
- Тиск з боку альтернативної енергетики та структурних зрушень:
- Ціни у Китаї впали до $671 за тонну у березні 2025 року
- Слабкий попит з боку промисловості й домогосподарств
- Посилення екологічного регулювання та перехід до ВДЕ
- Зростання логістичних проблем: затори у портах, високі складські залишки
- Стратегія Aramco щодо збереження конкурентоспроможності:
- Цінова корекція — відповідь на структурні зміни попиту і геополітичні ризики
- LPG як побічний продукт переробки сирої нафти — чутливий до загальної динаміки енергетичного ринку
«Зниження цін Aramco — це сигнал слабкості ринку LPG, зумовлений поєднанням надлишкової пропозиції та обмеженого попиту»
Серпнева корекція цін Aramco на пропан і бутан демонструє чутливість ринку LPG до змін кліматичних, логістичних та політичних умов. Високі запаси, слабкий китайський попит і стратегічний тиск з боку енергетичного переходу можуть надалі утримувати ціни на низькому рівні попри регіональні коливання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Arab News
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