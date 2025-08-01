Aramco знизила ціни на пропан і бутан через надлишок пропозиції

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Aramco знизила ціни на пропан і бутан через надлишок пропозиції

Saudi Aramco оголосила зниження бенчмаркових цін на LPG на серпень 2025 року. Пропан встановлено на рівні $520 за тонну, бутан — $490 за тонну, що на $55 менше у порівнянні з липнем. Рішення відображає сукупність фундаментальних факторів: глобальне зростання виробництва, високі запаси після м’якої зими та слабкий попит з боку ключових споживачів, зокрема Китаю.

Фундаментальні чинники зниження цін Aramco

  • Глобальний надлишок пропозиції:
    • Пропан: $520 за тонну (–$55 до липня)
    • Бутан: $490 за тонну (–$55 до липня)
    • Зростання виробництва в США та на Близькому Сході
    • Післямова м’якої зими 2024–25 років — високий рівень запасів
  • Сезонне зниження попиту:
    • Літо обмежує потребу у паливі для опалення
    • Зниження попиту тисне на ціни в регіоні Азії — основному споживачі LPG
  • Тиск з боку альтернативної енергетики та структурних зрушень:
    • Ціни у Китаї впали до $671 за тонну у березні 2025 року
    • Слабкий попит з боку промисловості й домогосподарств
    • Посилення екологічного регулювання та перехід до ВДЕ
    • Зростання логістичних проблем: затори у портах, високі складські залишки
  • Стратегія Aramco щодо збереження конкурентоспроможності:
    • Цінова корекція — відповідь на структурні зміни попиту і геополітичні ризики
    • LPG як побічний продукт переробки сирої нафти — чутливий до загальної динаміки енергетичного ринку

«Зниження цін Aramco — це сигнал слабкості ринку LPG, зумовлений поєднанням надлишкової пропозиції та обмеженого попиту»

Серпнева корекція цін Aramco на пропан і бутан демонструє чутливість ринку LPG до змін кліматичних, логістичних та політичних умов. Високі запаси, слабкий китайський попит і стратегічний тиск з боку енергетичного переходу можуть надалі утримувати ціни на низькому рівні попри регіональні коливання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Arab News

Замовити звіт по ринку

 

Автор:

(Всего статей: 2177)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: