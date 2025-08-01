Динаміка котирувань бензину RBOB: тенденції та фундаментальні фактори

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , ,

Динаміка котирувань бензину RBOB: тенденції та фундаментальні фактори

У липні 2025 року ф’ючерси на бензин RBOB (поставка серпень) зросли на 6.53% і закріпилися на рівні $2.2156/галон. Це найбільше місячне зростання з березня 2025 року. Загалом за останні три місяці ціна зросла на 8.77%. Водночас за день 31 липня вона знизилася на 2.36%, що стало найбільшим денним падінням із 24 червня 2025 року.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДИНАМІКУ RBOB

  • Ціни на бензин демонструють тренд до зростання:
    • У липні котирування зросли на 6.53% або 13.58 центів.
    • За три місяці — підвищення на 8.77% або 17.86 центів.
    • За шість із восьми останніх місяців зафіксовано зростання.
  • Корекції зростання:
    • 31 липня — падіння на 5.35 центів або 2.36%.
    • Поточна ціна нижча на 9.30% від максимуму 52 тижнів ($2.4429, зафіксованого 12 серпня 2024).
    • На 7.61% нижче за рівень річної давності.
  • Поточні рівні цін у порівнянні з історичними:
    • Поточна ціна на 4.95% нижча за максимум 2025 року ($2.331, 2 квітня).
    • Водночас на 13.68% вища за мінімум 2025 року ($1.9489, 26 лютого).
    • З початку року — зростання на 10.70% або 21.41 центів.
    • У порівнянні з рекордним максимумом червня 2022 року ($4.2762) — падіння на 48.19%.

ВИСНОВКИ

  • Поточна динаміка бензину RBOB свідчить про поступове відновлення ринку — три місяці поспіль зростання і стабілізація вище за позначку $2.2/галон.
  • Коливання впродовж окремих сесій вказують на високу чутливість до короткострокових макрофакторів, включно зі спекулятивними очікуваннями та логістичними ризиками.
  • Низький рівень порівняно з рекордними цінами 2022 року демонструє, що ринок ще не повернувся до пікових значень, але продовжує рух у напрямку відновлення.
  • Аналіз тенденцій підтверджує важливість моніторингу коротко- і середньострокових фундаментальних чинників: сезонність, імпортні маршрути, маржа переробки, попит у США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Dow Jones Market Data

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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