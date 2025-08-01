Динаміка котирувань бензину RBOB: тенденції та фундаментальні фактори

У липні 2025 року ф’ючерси на бензин RBOB (поставка серпень) зросли на 6.53% і закріпилися на рівні $2.2156/галон. Це найбільше місячне зростання з березня 2025 року. Загалом за останні три місяці ціна зросла на 8.77%. Водночас за день 31 липня вона знизилася на 2.36%, що стало найбільшим денним падінням із 24 червня 2025 року.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДИНАМІКУ RBOB
- Ціни на бензин демонструють тренд до зростання:
- У липні котирування зросли на 6.53% або 13.58 центів.
- За три місяці — підвищення на 8.77% або 17.86 центів.
- За шість із восьми останніх місяців зафіксовано зростання.
- Корекції зростання:
- 31 липня — падіння на 5.35 центів або 2.36%.
- Поточна ціна нижча на 9.30% від максимуму 52 тижнів ($2.4429, зафіксованого 12 серпня 2024).
- На 7.61% нижче за рівень річної давності.
- Поточні рівні цін у порівнянні з історичними:
- Поточна ціна на 4.95% нижча за максимум 2025 року ($2.331, 2 квітня).
- Водночас на 13.68% вища за мінімум 2025 року ($1.9489, 26 лютого).
- З початку року — зростання на 10.70% або 21.41 центів.
- У порівнянні з рекордним максимумом червня 2022 року ($4.2762) — падіння на 48.19%.
ВИСНОВКИ
- Поточна динаміка бензину RBOB свідчить про поступове відновлення ринку — три місяці поспіль зростання і стабілізація вище за позначку $2.2/галон.
- Коливання впродовж окремих сесій вказують на високу чутливість до короткострокових макрофакторів, включно зі спекулятивними очікуваннями та логістичними ризиками.
- Низький рівень порівняно з рекордними цінами 2022 року демонструє, що ринок ще не повернувся до пікових значень, але продовжує рух у напрямку відновлення.
- Аналіз тенденцій підтверджує важливість моніторингу коротко- і середньострокових фундаментальних чинників: сезонність, імпортні маршрути, маржа переробки, попит у США.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Dow Jones Market Data