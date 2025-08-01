Очікуване зростання виробництва бензину в Нігерії змінює баланс ринку Європи

Влада Нігерії заявила про очікуване значне збільшення виробництва бензину з листопада 2025 року на двох ключових нафтопереробних заводах — Port Harcourt (210 тис. барелів на добу) та Dangote (650 тис. барелів на добу). Це може суттєво змінити баланс попиту й пропозиції в Західній Африці та Північно-Західній Європі, яка досі залишалася основним джерелом імпорту для Нігерії.
Фактори впливу на ринок нафтопродуктів
- Запуск виробництва:
- Перший бензин з Dangote очікується у вересні, з активним зростанням у листопаді після запуску вторинних потужностей — каталітичного крекінгу на 247 тис. б/д та алкілювання на 27 тис. б/д.
- Виробництво орієнтоване на внутрішній ринок, де регулювання цін державою через NNPC зберігається, що стримує експортний потенціал.
- Відновлення Port Harcourt:
- Очікується перезапуск секції на 60 тис. б/д до 31 серпня, яка не працювала з квітня 2023 року.
- Під постачання Port Harcourt у липні доставлено 450 тис. барелів Bonny Light, раніше — 475 тис. барелів у грудні-січні.
- Каталітична реформерна установка та блок підготовки нафти мають запрацювати у жовтні, що дозволить виробляти бензин із нафти на внутрішньому ринку.
- Стратегічні зміни в постачанні та валюті розрахунків:
- Із 1 жовтня стартує програма продажу сирої нафти від NNPC до Dangote за внутрішньою валютою — найрою, замість доларових розрахунків.
- У липні NNPC продала Dangote понад 3,6 млн барелів сирої нафти, включаючи першу партію сорту Brass River — 720 тис. барелів.
- Очікується можлива модель обміну нафти на бензин, з міжнародною ціною, але у внутрішній валюті — це зменшує валютні ризики Dangote.
- Зміна імпортної політики:
- З 2017 року NNPC є єдиним імпортером бензину до Нігерії, за винятком восьми партій у 2023 році.
- Імпорт з листопада 2023 року здійснюється на комерційній основі з хабу ARA у Північно-Західній Європі — зміни в нігерійському виробництві можуть скоротити потребу в цьому напрямку.
- Висновки для регіональних ринків:
- Нігерія — найбільший споживач бензину в Західній Африці; вихід на повну потужність Dangote може закрити внутрішній попит.
- Зменшення імпорту з ARA до Нігерії вивільнить надлишкові обсяги бензину на ринку Європи, створюючи додатковий тиск на котирування.
- Це особливо актуально для трейдерів у Північно-Західній Європі, де надлишок бензину уже є структурним явищем.
Програма обміну нафти на бензин, номінована в доларах, але оплачувана в найрах, може стати рятівним механізмом для Dangote та зняти потребу в імпорті бензину. Запуск двох великих НПЗ у Нігерії до кінця 2025 року створює нові сценарії для європейського ринку бензину, обмежуючи експортні можливості та загрожуючи зниженням цін через скорочення імпорту з ARA-хабу. Вплив відчується вже у IV кварталі 2025 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus
Замовити звіт по ринку