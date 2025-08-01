Очікуване зростання виробництва бензину в Нігерії змінює баланс ринку Європи

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Очікуване зростання виробництва бензину в Нігерії змінює баланс ринку Європи

Влада Нігерії заявила про очікуване значне збільшення виробництва бензину з листопада 2025 року на двох ключових нафтопереробних заводах — Port Harcourt (210 тис. барелів на добу) та Dangote (650 тис. барелів на добу). Це може суттєво змінити баланс попиту й пропозиції в Західній Африці та Північно-Західній Європі, яка досі залишалася основним джерелом імпорту для Нігерії.

Фактори впливу на ринок нафтопродуктів

  • Запуск виробництва:
    • Перший бензин з Dangote очікується у вересні, з активним зростанням у листопаді після запуску вторинних потужностей — каталітичного крекінгу на 247 тис. б/д та алкілювання на 27 тис. б/д.
    • Виробництво орієнтоване на внутрішній ринок, де регулювання цін державою через NNPC зберігається, що стримує експортний потенціал.
  • Відновлення Port Harcourt:
    • Очікується перезапуск секції на 60 тис. б/д до 31 серпня, яка не працювала з квітня 2023 року.
    • Під постачання Port Harcourt у липні доставлено 450 тис. барелів Bonny Light, раніше — 475 тис. барелів у грудні-січні.
    • Каталітична реформерна установка та блок підготовки нафти мають запрацювати у жовтні, що дозволить виробляти бензин із нафти на внутрішньому ринку.
  • Стратегічні зміни в постачанні та валюті розрахунків:
    • Із 1 жовтня стартує програма продажу сирої нафти від NNPC до Dangote за внутрішньою валютою — найрою, замість доларових розрахунків.
    • У липні NNPC продала Dangote понад 3,6 млн барелів сирої нафти, включаючи першу партію сорту Brass River — 720 тис. барелів.
    • Очікується можлива модель обміну нафти на бензин, з міжнародною ціною, але у внутрішній валюті — це зменшує валютні ризики Dangote.
  • Зміна імпортної політики:
    • З 2017 року NNPC є єдиним імпортером бензину до Нігерії, за винятком восьми партій у 2023 році.
    • Імпорт з листопада 2023 року здійснюється на комерційній основі з хабу ARA у Північно-Західній Європі — зміни в нігерійському виробництві можуть скоротити потребу в цьому напрямку.
  • Висновки для регіональних ринків:
    • Нігерія — найбільший споживач бензину в Західній Африці; вихід на повну потужність Dangote може закрити внутрішній попит.
    • Зменшення імпорту з ARA до Нігерії вивільнить надлишкові обсяги бензину на ринку Європи, створюючи додатковий тиск на котирування.
    • Це особливо актуально для трейдерів у Північно-Західній Європі, де надлишок бензину уже є структурним явищем.

Програма обміну нафти на бензин, номінована в доларах, але оплачувана в найрах, може стати рятівним механізмом для Dangote та зняти потребу в імпорті бензину. Запуск двох великих НПЗ у Нігерії до кінця 2025 року створює нові сценарії для європейського ринку бензину, обмежуючи експортні можливості та загрожуючи зниженням цін через скорочення імпорту з ARA-хабу. Вплив відчується вже у IV кварталі 2025 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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