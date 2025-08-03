OPEC+ узгодила скорочення видобутку нафти у вересні: 547 тис. барелів на добу

Обновлено: Август 03, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

OPEC+ узгодила скорочення видобутку нафти у вересні: 547 тис. барелів на добу

Вісім країн OPEC+ домовилися про скорочення добровільних обсягів видобутку нафти у вересні 2025 року на 547 тис. барелів на добу. Це — частина поетапного виходу з обмежень, запроваджених у 2023 році. Причина — низькі запаси нафти на фоні стабільних ринкових умов. Рішення є гнучким: у разі зміни ситуації скорочення можуть бути призупинені чи переглянуті. Країни залишаються зосередженими на стабільності ринку нафти та компенсації за попередні перевищення квот.

Ситуація на ринку нафти

1. Глобальний ринковий і економічний фон

  • Низькі запаси нафти свідчать про здорову ринкову кон’юнктуру.
  • Стабільні економічні перспективи у світі дозволяють почати поетапне зменшення обмежень.
  • Рішення OPEC+ підтримує цільову стабільність ринку нафти, що є ключовим для утримання цін.

2. Рішення щодо обсягів видобутку

  • З 1 вересня 2025 року вісім країн здійснять скорочення на 547 тис. барелів на добу від рівня серпня.
  • Це — четвертий щомісячний етап згідно з рішенням від 5 грудня 2024 року.
  • Гнучкий підхід: рішення можуть бути призупинені або змінені залежно від ситуації.

3. Частка країн у вересневих квотах (тис. барелів/день)

  • Саудівська Аравія: 9 978
  • росія: 9 449
  • Ірак: 4 220
  • ОАЕ: 3 375
  • Кувейт: 2 548
  • Казахстан: 1 550
  • Алжир: 959
  • Оман: 801

4. Контроль, компенсація та зобов’язання

  • Країни підтвердили повну відданість Декларації про співпрацю, зокрема — додатковим добровільним коригуванням.
  • Зобов’язання компенсувати всі обсяги понад квоти з січня 2024 року залишаються в силі.
  • JMMC (Об’єднаний міністерський моніторинговий комітет) здійснює контроль над дотриманням зобов’язань.

5. Вплив на ринок нафти й нафтопродуктів

  • Поступове повернення на ринок обсягів, скорочених у 2023 році, може обмежити потенціал зростання цін у середньостроковій перспективі.
  • Гнучкість рішень OPEC+ створює передумови для цінової стабільності, але може призвести до підвищеної волатильності у разі непередбачених змін попиту або геополітичних збурень.
  • Збереження контролю за обсягами дозволяє регулювати ринок у реальному часі, що є важливим інструментом на фоні невизначеності з боку споживання та економіки Китаю, США й ЄС.

Джерело: Terminal

За матеріалами: opec.org

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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