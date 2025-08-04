Індія прискорює водневу революцію: мільярдні інвестиції, масштабні проєкти й вихід на експорт

У липні 2025 року Індія здійснила прорив у сфері зеленого водню, затвердивши будівництво найбільших у країні водневих і аміачних об’єктів. Загальний обсяг оголошених інвестицій перевищив 6,04 млрд дол. США. Реалізація включає масштабування електролізерів, розгортання інфраструктури експорту в Азію, а також державне фінансування інноваційних кластерів. Індія формує повноцінну водневу економіку, спрямовану на декарбонізацію та енергетичну самодостатність.
СТРАТЕГІЯ ІНДІЇ У СФЕРІ ЗЕЛЕНОГО ВОДНЮ
1. Основа: запуск локальних технологій
- 5 липня 2025 року компанія Oswal Energies Ltd. отримала перший електролізер потужністю 1 МВт від Greenzo Energy India Ltd.
- Це початок реалізації програми на 36,5 млн дол. США.
- Передбачено 20 МВт BOT-модель постачання водню для хімічної та добривної промисловості.
- Упродовж 12–18 місяців буде встановлено станції потужністю 0,5–5 МВт на основі індійських електролізерів.
2. Індустріальна інфраструктура та експорт
- 18 липня 2025 року компанія YamnaCo Ltd. підписала меморандум з енергетичною агенцією Андхра-Прадеш.
- Проєкт передбачає створення заводу з виробництва зеленого аміаку у місті Крішнапатнам.
- Загальний обсяг інвестицій — 2 млрд дол. США.
- Очікуване створення приблизно 5500 робочих місць.
- Річна виробнича потужність — 1 млн тонн зеленого аміаку.
3. Водень для нафтопереробки та внутрішнього заміщення
- 21 липня 2025 року L&T Energy GreenTech Ltd. оголосила про створення найбільшого водневого заводу Індії на НПЗ Indian Oil Corporation (Panipat, Хар’яна).
- Проєкт BOO-моделі забезпечить 10 000 тонн зеленого водню щороку упродовж 25 років.
- Технологія — високотемпературний лужний електроліз, виробництво — на електролізерах L&T Electrolysers Ltd.
- Енергетичне живлення — лише з відновлюваних джерел, режим роботи — цілодобовий.
4. Енергетичний хаб для експорту в Азію
- 29 липня 2025 року компанія JK Srivastava Hynfra підписала меморандум із NREDCAP (Андхра-Прадеш).
- Мета: будівництво заводу у місті Вішакхапатнам з виробництва 1 млн тонн зеленого аміаку на рік.
- Планується встановити 3 ГВт потужності з ВДЕ (виключно сонце й вітер) з накопичувачами енергії.
- Інвестиції — 4 млрд дол. США. Початок виробництва — 2029 рік.
- Основні ринки збуту — Японія, Південна Корея, Тайвань.
- Залишок продукції буде використано в Індії в енергетиці, добривах, транспорті, ІТ-секторі.
5. Державна підтримка інновацій
- 28 липня 2025 року Міністерство нової та відновлюваної енергії Індії виділило 7,8 млн дол. США на 4 регіональні кластери інновацій водню (HVICs).
- Розподіл:
- CSIR-NCL (Пуне) — 2,0 млн дол.
- ANERT (Керала) — 2,4 млн дол.
- IIT (Бхубанешвар) — 1,7 млн дол.
- IIT (Джодхпур) — 1,6 млн дол.
- Ці центри служать платформами для індустріального впровадження водню, R&D, мобільності та енергосистем.
- Підтримка здійснюється в межах дорожньої карти MNRE на 48,1 млн дол. (затверджена у 2023 р.).
6. Зелений водень як національний актив
- Оголошені ініціативи свідчать: Індія виводить зелений водень у статус стратегічного ресурсу.
- Держава одночасно запускає експортні хаби, внутрішнє виробництво, наукову базу та індустріальні кейси.
- Сума липневих інвестицій — 6,04 млрд дол. США, без урахування довгострокових контрактів.
- Індія демонструє: перехід до зеленої енергетики вже відбувається, і країна прагне лідерства у глобальній водневій економіці.
Джерело: Terminal
За матеріалами: univdatos.com