Індія прискорює водневу революцію: мільярдні інвестиції, масштабні проєкти й вихід на експорт

Обновлено: Август 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Індія прискорює водневу революцію: мільярдні інвестиції, масштабні проєкти й вихід на експорт

У липні 2025 року Індія здійснила прорив у сфері зеленого водню, затвердивши будівництво найбільших у країні водневих і аміачних об’єктів. Загальний обсяг оголошених інвестицій перевищив 6,04 млрд дол. США. Реалізація включає масштабування електролізерів, розгортання інфраструктури експорту в Азію, а також державне фінансування інноваційних кластерів. Індія формує повноцінну водневу економіку, спрямовану на декарбонізацію та енергетичну самодостатність.

СТРАТЕГІЯ ІНДІЇ У СФЕРІ ЗЕЛЕНОГО ВОДНЮ

1. Основа: запуск локальних технологій

  • 5 липня 2025 року компанія Oswal Energies Ltd. отримала перший електролізер потужністю 1 МВт від Greenzo Energy India Ltd.
  • Це початок реалізації програми на 36,5 млн дол. США.
  • Передбачено 20 МВт BOT-модель постачання водню для хімічної та добривної промисловості.
  • Упродовж 12–18 місяців буде встановлено станції потужністю 0,5–5 МВт на основі індійських електролізерів.

2. Індустріальна інфраструктура та експорт

  • 18 липня 2025 року компанія YamnaCo Ltd. підписала меморандум з енергетичною агенцією Андхра-Прадеш.
  • Проєкт передбачає створення заводу з виробництва зеленого аміаку у місті Крішнапатнам.
  • Загальний обсяг інвестицій — 2 млрд дол. США.
  • Очікуване створення приблизно 5500 робочих місць.
  • Річна виробнича потужність — 1 млн тонн зеленого аміаку.

3. Водень для нафтопереробки та внутрішнього заміщення

  • 21 липня 2025 року L&T Energy GreenTech Ltd. оголосила про створення найбільшого водневого заводу Індії на НПЗ Indian Oil Corporation (Panipat, Хар’яна).
  • Проєкт BOO-моделі забезпечить 10 000 тонн зеленого водню щороку упродовж 25 років.
  • Технологія — високотемпературний лужний електроліз, виробництво — на електролізерах L&T Electrolysers Ltd.
  • Енергетичне живлення — лише з відновлюваних джерел, режим роботи — цілодобовий.

4. Енергетичний хаб для експорту в Азію

  • 29 липня 2025 року компанія JK Srivastava Hynfra підписала меморандум із NREDCAP (Андхра-Прадеш).
  • Мета: будівництво заводу у місті Вішакхапатнам з виробництва 1 млн тонн зеленого аміаку на рік.
  • Планується встановити 3 ГВт потужності з ВДЕ (виключно сонце й вітер) з накопичувачами енергії.
  • Інвестиції — 4 млрд дол. США. Початок виробництва — 2029 рік.
  • Основні ринки збуту — Японія, Південна Корея, Тайвань.
  • Залишок продукції буде використано в Індії в енергетиці, добривах, транспорті, ІТ-секторі.

5. Державна підтримка інновацій

  • 28 липня 2025 року Міністерство нової та відновлюваної енергії Індії виділило 7,8 млн дол. США на 4 регіональні кластери інновацій водню (HVICs).
  • Розподіл:
    • CSIR-NCL (Пуне) — 2,0 млн дол.
    • ANERT (Керала) — 2,4 млн дол.
    • IIT (Бхубанешвар) — 1,7 млн дол.
    • IIT (Джодхпур) — 1,6 млн дол.
  • Ці центри служать платформами для індустріального впровадження водню, R&D, мобільності та енергосистем.
  • Підтримка здійснюється в межах дорожньої карти MNRE на 48,1 млн дол. (затверджена у 2023 р.).

6. Зелений водень як національний актив

  • Оголошені ініціативи свідчать: Індія виводить зелений водень у статус стратегічного ресурсу.
  • Держава одночасно запускає експортні хаби, внутрішнє виробництво, наукову базу та індустріальні кейси.
  • Сума липневих інвестицій — 6,04 млрд дол. США, без урахування довгострокових контрактів.
  • Індія демонструє: перехід до зеленої енергетики вже відбувається, і країна прагне лідерства у глобальній водневій економіці.

Джерело: Terminal

За матеріалами: univdatos.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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