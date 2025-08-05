Слабкий попит і зростання рівня Рейну тиснуть на премії на газойль у Німеччині

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Слабкий попит і зростання рівня Рейну тиснуть на премії на газойль у Німеччині

На початку серпня 2025 року премії на дизельне пальне (gasoil) у Німеччині (cif Гамбург) знизилися до $8,75/т — найнижчого рівня з 9 липня. Попит на газойль і опалювальну оливу залишився млявим, незважаючи на незначне короткострокове пожвавлення. Ситуацію поглиблюють стабільна робота НПЗ, зниження спотових обсягів торгівлі й падіння фрахтових ставок на фоні зростання рівня води у Рейні. Котирування Heating Oil протягом місяця знизилися на 4,6% — з $2,417/гал. (7 липня) до $2,305/гал. (4 серпня).

РИНОК ГАЗОЙЛЮ НІМЕЧЧИНИ (НА ПОЧАТОК СЕРПНЯ 2025)

1. Премії й ціни: зниження до мінімуму

  • Премія на 10ppm дизель (cif Гамбург) опустилася до $8,75/т — найнижчого рівня з 9 липня 2025 року.
  • Причини зниження: млявий попит, високий рівень внутрішнього виробництва й достатня пропозиція.
  • Heating oil у кінці липня торгувався зі значними знижками до національного середнього рівня.

2. Пропозиція: стабільне виробництво на НПЗ

  • Консорціум Miro (НПЗ Karlsruhe, 310 тис. бар./добу) працює без обмежень.
  • Висока внутрішня пропозиція зменшує потребу в імпорті через північні порти й уздовж Рейну.

3. Попит: слабкість попри короткочасне зростання

  • Попит на газойль у липні був на 50% нижчим, ніж у липні 2024 року.
  • Обсяги торгівлі опалювальною сумішшю зросли на 22% у тиждень до 1 серпня, проте цього недостатньо для перелому тренду.

4. Фрахт: падіння ставок через Рейн і слабкий імпорт

  • Рівень води у Рейні зріс, що поліпшило судноплавні умови, але не підтримало попит.
  • Судновласники знизили ставки на транспортування з ARA-хабу через відсутність попиту.
  • Імпортна активність обмежена, що знижує рентабельність логістичних маршрутів.

5. Динаміка котирувань Heating Oil: зниження протягом місяця

  • 7 липня 2025: $2,417/гал.
  • 1 серпня 2025: $2,3197/гал. (–4,0%)
  • 4 серпня 2025: $2,3057/гал. (–4,6% від початку місяця)
  • Зниження котирувань підтримує загальну тенденцію тиску на ціни нафтопродуктів у Європі.

6. Висновки для ринку 

  • Фундаментальний дисбаланс між високою пропозицією й слабким попитом тисне на котирування.
  • Зниження премій і котирувань Heating Oil — сигнали м’якої цінової динаміки в регіоні.
  • Ситуація в Німеччині свідчить про локальне перевиробництво на фоні недостатнього попиту, що впливає на європейські тренди.

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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