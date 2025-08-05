Слабкий попит і зростання рівня Рейну тиснуть на премії на газойль у Німеччині

На початку серпня 2025 року премії на дизельне пальне (gasoil) у Німеччині (cif Гамбург) знизилися до $8,75/т — найнижчого рівня з 9 липня. Попит на газойль і опалювальну оливу залишився млявим, незважаючи на незначне короткострокове пожвавлення. Ситуацію поглиблюють стабільна робота НПЗ, зниження спотових обсягів торгівлі й падіння фрахтових ставок на фоні зростання рівня води у Рейні. Котирування Heating Oil протягом місяця знизилися на 4,6% — з $2,417/гал. (7 липня) до $2,305/гал. (4 серпня).
РИНОК ГАЗОЙЛЮ НІМЕЧЧИНИ (НА ПОЧАТОК СЕРПНЯ 2025)
1. Премії й ціни: зниження до мінімуму
- Премія на 10ppm дизель (cif Гамбург) опустилася до $8,75/т — найнижчого рівня з 9 липня 2025 року.
- Причини зниження: млявий попит, високий рівень внутрішнього виробництва й достатня пропозиція.
- Heating oil у кінці липня торгувався зі значними знижками до національного середнього рівня.
2. Пропозиція: стабільне виробництво на НПЗ
- Консорціум Miro (НПЗ Karlsruhe, 310 тис. бар./добу) працює без обмежень.
- Висока внутрішня пропозиція зменшує потребу в імпорті через північні порти й уздовж Рейну.
3. Попит: слабкість попри короткочасне зростання
- Попит на газойль у липні був на 50% нижчим, ніж у липні 2024 року.
- Обсяги торгівлі опалювальною сумішшю зросли на 22% у тиждень до 1 серпня, проте цього недостатньо для перелому тренду.
4. Фрахт: падіння ставок через Рейн і слабкий імпорт
- Рівень води у Рейні зріс, що поліпшило судноплавні умови, але не підтримало попит.
- Судновласники знизили ставки на транспортування з ARA-хабу через відсутність попиту.
- Імпортна активність обмежена, що знижує рентабельність логістичних маршрутів.
5. Динаміка котирувань Heating Oil: зниження протягом місяця
- 7 липня 2025: $2,417/гал.
- 1 серпня 2025: $2,3197/гал. (–4,0%)
- 4 серпня 2025: $2,3057/гал. (–4,6% від початку місяця)
- Зниження котирувань підтримує загальну тенденцію тиску на ціни нафтопродуктів у Європі.
6. Висновки для ринку
- Фундаментальний дисбаланс між високою пропозицією й слабким попитом тисне на котирування.
- Зниження премій і котирувань Heating Oil — сигнали м’якої цінової динаміки в регіоні.
- Ситуація в Німеччині свідчить про локальне перевиробництво на фоні недостатнього попиту, що впливає на європейські тренди.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com