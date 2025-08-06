Бензиновий шок у росії: удари по НПЗ спричинили рекордне зростання цін

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Бензиновий шок у росії: удари по НПЗ спричинили рекордне зростання цін

На фоні ударів українських дронів по нафтопереробних заводах ціни на бензин марки АІ-95 у росії сягнули історичного максимуму — понад 77 000 рублів (≈946,6 доларів США) за тонну. Попри введену кремлем заборону на експорт бензину з 28 липня, ринок виявився неспроможним до стабілізації. Учасники ринку попереджають: дефіцит може зберігатися щонайменше до жовтня, а можливо — до 2026 року.

Ціни, дефіцит і структура ринку бензину в росії

1. Рекордне зростання біржових цін

  • 4 серпня на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі ціна АІ-95 перевищила 77 000 руб/т.
  • Це перевищило попередній рекорд — 76 900 руб/т у вересні 2023 року.
  • Основний фактор зростання — фізичний дефіцит пального на внутрішньому ринку, а не спекулятивні очікування.

2. Наслідки ударів по НПЗ

  • 2 серпня українські дрони вразили нафтопереробні заводи у Рязанській, Пензенській, Самарській і Воронезькій областях.
  • Сумарна втрата потужностей з переробки — 40 000 тонн на добу.
  • НПЗ “Роснафти” у Новокуйбишевську зупинено повністю, потужності у Рязані скорочено вдвічі.
  • Очікувана тривалість ремонтів — від 1 до 6 місяців.

3. Обмежена ефективність експортної заборони

  • З 28 липня діє повна заборона експорту бензину до кінця серпня — рішення кремля для стримування цін і запобігання дефіциту.
  • Проте аналітики зауважують, що обсяги експорту значно менші за внутрішнє споживання, тому перенаправлення не вирішує проблему.
  • Міненерго росії повідомило про збільшення постачання бензину на внутрішній ринок та скорочення експорту, але ці дії виявилися недостатніми.

4. Структурні фактори дефіциту

  • Піковий сезонний попит — літні поїздки зросли через затримки авіарейсів.
  • Низький рівень резервів — приватні трейдери не сформували запаси, оскільки ставка позики 20% зробила закупівлі дорогими.
  • Запаси виявилися недостатніми для реагування на шок у постачанні після атак.

5. Перспективи та очікування

  • Ремонтні роботи на НПЗ можуть тягнутися до початку 2026 року.
  • Аналітики очікують, що високі ціни збережуться до жовтня, коли попит зменшиться, а ремонти завершаться частково.
  • Уряд, ймовірно, буде змушений запровадити нові адміністративні заходи, аби уникнути соціально-політичної напруги.

“Збитки від атак лише поглиблюють і без того крихкий баланс на паливному ринку росії.” — з матеріалу Meduza

Джерело: Terminal

За матеріалами: meduza.iooilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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