Бензиновий шок у росії: удари по НПЗ спричинили рекордне зростання цін

На фоні ударів українських дронів по нафтопереробних заводах ціни на бензин марки АІ-95 у росії сягнули історичного максимуму — понад 77 000 рублів (≈946,6 доларів США) за тонну. Попри введену кремлем заборону на експорт бензину з 28 липня, ринок виявився неспроможним до стабілізації. Учасники ринку попереджають: дефіцит може зберігатися щонайменше до жовтня, а можливо — до 2026 року.
Ціни, дефіцит і структура ринку бензину в росії
1. Рекордне зростання біржових цін
- 4 серпня на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі ціна АІ-95 перевищила 77 000 руб/т.
- Це перевищило попередній рекорд — 76 900 руб/т у вересні 2023 року.
- Основний фактор зростання — фізичний дефіцит пального на внутрішньому ринку, а не спекулятивні очікування.
2. Наслідки ударів по НПЗ
- 2 серпня українські дрони вразили нафтопереробні заводи у Рязанській, Пензенській, Самарській і Воронезькій областях.
- Сумарна втрата потужностей з переробки — 40 000 тонн на добу.
- НПЗ “Роснафти” у Новокуйбишевську зупинено повністю, потужності у Рязані скорочено вдвічі.
- Очікувана тривалість ремонтів — від 1 до 6 місяців.
3. Обмежена ефективність експортної заборони
- З 28 липня діє повна заборона експорту бензину до кінця серпня — рішення кремля для стримування цін і запобігання дефіциту.
- Проте аналітики зауважують, що обсяги експорту значно менші за внутрішнє споживання, тому перенаправлення не вирішує проблему.
- Міненерго росії повідомило про збільшення постачання бензину на внутрішній ринок та скорочення експорту, але ці дії виявилися недостатніми.
4. Структурні фактори дефіциту
- Піковий сезонний попит — літні поїздки зросли через затримки авіарейсів.
- Низький рівень резервів — приватні трейдери не сформували запаси, оскільки ставка позики 20% зробила закупівлі дорогими.
- Запаси виявилися недостатніми для реагування на шок у постачанні після атак.
5. Перспективи та очікування
- Ремонтні роботи на НПЗ можуть тягнутися до початку 2026 року.
- Аналітики очікують, що високі ціни збережуться до жовтня, коли попит зменшиться, а ремонти завершаться частково.
- Уряд, ймовірно, буде змушений запровадити нові адміністративні заходи, аби уникнути соціально-політичної напруги.
“Збитки від атак лише поглиблюють і без того крихкий баланс на паливному ринку росії.” — з матеріалу Meduza
Джерело: Terminal
За матеріалами: meduza.io, oilprice.com