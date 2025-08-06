Ціни на дизель у США зростають: загроза нової хвилі інфляції

Середня роздрібна ціна дизельного пального в США досягла $3,738 за галон — найвищого рівня майже за рік. Причинами стали геополітичні ризики, перебої в роботі нафтопереробних заводів і дефіцит важких сортів нафти. Експерти попереджають: це може підштовхнути нову хвилю інфляції, зачепивши логістику, промисловість і кінцевих споживачів.
Глобальні причини цінового сплеску
- 7% зростання з початку червня 2025 року – середня ціна дизеля в США сягнула $3,738 за галон станом на 4 серпня.
- Геополітика: конфлікт між Ізраїлем і Іраном став поштовхом до зростання цін.
- Аварії на НПЗ у Європі і дефіцит важких сортів нафти також підтримують ріст цін.
Вплив на галузі та споживачів
- Дизель – критичне пальне для промисловості, транспорту та сільського господарства.
- Промисловість вже демонструє слабкість: заводська активність у США у липні скоротилась найшвидше за останні 9 місяців, будівництво також впало у червні.
- Ціни на товари можуть зростати, оскільки:
«Промисловість передає зростання цін своїм клієнтам, а ті — споживачам», — Кендра Хемс, президент Асоціації вантажних перевізників Нью-Йорка.
Дефіцит і фінансова спекуляція
- Запаси дизеля в США нижчі за середній п’ятирічний рівень, попри три тижні приросту, — за даними EIA.
- У липні глобальні запаси дизеля скоротились на 10–15% у річному вимірі.
- Зростання фінансового попиту на дизель посилило ринкову напругу.
- Нафтопереробка орієнтована на легкі нафти, що краще підходять для бензину, але не для дизеля — додатковий чинник дефіциту.
Ризики та вразливості
- Нестабільна рівновага:
«Ми не маємо запасного плану на “дощовий день”», — зазначає Елейн Левін, президент Powerhouse.
- Природні катаклізми (урагани, повені, відключення електроенергії) можуть швидко порушити баланс на ринку.
Санкції, Індія та росія
- Білий дім чинить тиск на москву, даючи їй 10 днів на припинення війни в Україні. Очікуються нові мита.
- Під час попередніх раундів санкцій ціни на дизель зростали вище $5 за галон після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році.
- Президент Трамп погрожує новими штрафами Індії за купівлю російської нафти.
- Після санкцій ЄС Nayara Energy Ltd у західній Індії знизила обсяги переробки через проблеми з постачанням нафти з росії.
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«В умовах, коли велика нафтопереробка в Індії має труднощі з доступом до російської нафти, важко передбачити реакцію ринку», — Патрік Де Хаан, GasBuddy.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg