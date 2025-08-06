Ціни на дизель у США зростають: загроза нової хвилі інфляції

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на дизель у США зростають: загроза нової хвилі інфляції

 

Середня роздрібна ціна дизельного пального в США досягла $3,738 за галон — найвищого рівня майже за рік. Причинами стали геополітичні ризики, перебої в роботі нафтопереробних заводів і дефіцит важких сортів нафти. Експерти попереджають: це може підштовхнути нову хвилю інфляції, зачепивши логістику, промисловість і кінцевих споживачів.

Глобальні причини цінового сплеску

  • 7% зростання з початку червня 2025 року – середня ціна дизеля в США сягнула $3,738 за галон станом на 4 серпня.
  • Геополітика: конфлікт між Ізраїлем і Іраном став поштовхом до зростання цін.
  • Аварії на НПЗ у Європі і дефіцит важких сортів нафти також підтримують ріст цін.

Вплив на галузі та споживачів

  • Дизель – критичне пальне для промисловості, транспорту та сільського господарства.
  • Промисловість вже демонструє слабкість: заводська активність у США у липні скоротилась найшвидше за останні 9 місяців, будівництво також впало у червні.
  • Ціни на товари можуть зростати, оскільки:

    «Промисловість передає зростання цін своїм клієнтам, а ті — споживачам», — Кендра Хемс, президент Асоціації вантажних перевізників Нью-Йорка.

Дефіцит і фінансова спекуляція

  • Запаси дизеля в США нижчі за середній п’ятирічний рівень, попри три тижні приросту, — за даними EIA.
  • У липні глобальні запаси дизеля скоротились на 10–15% у річному вимірі.
  • Зростання фінансового попиту на дизель посилило ринкову напругу.
  • Нафтопереробка орієнтована на легкі нафти, що краще підходять для бензину, але не для дизеля — додатковий чинник дефіциту.

Ризики та вразливості

  • Нестабільна рівновага:

    «Ми не маємо запасного плану на “дощовий день”», — зазначає Елейн Левін, президент Powerhouse.

  • Природні катаклізми (урагани, повені, відключення електроенергії) можуть швидко порушити баланс на ринку.

Санкції, Індія та росія

  • Білий дім чинить тиск на москву, даючи їй 10 днів на припинення війни в Україні. Очікуються нові мита.
  • Під час попередніх раундів санкцій ціни на дизель зростали вище $5 за галон після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році.
  • Президент Трамп погрожує новими штрафами Індії за купівлю російської нафти.
  • Після санкцій ЄС Nayara Energy Ltd у західній Індії знизила обсяги переробки через проблеми з постачанням нафти з росії.

  • «В умовах, коли велика нафтопереробка в Індії має труднощі з доступом до російської нафти, важко передбачити реакцію ринку», — Патрік Де Хаан, GasBuddy.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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