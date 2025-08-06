Конфлікт Ізраїлю з Іраном підірвав регіональну енергетичну безпеку

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Конфлікт Ізраїлю з Іраном підірвав регіональну енергетичну безпеку

Збройне загострення між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року стало критичним шоком для ринку нафти й нафтопродуктів Східного Середземномор’я. Внаслідок зупинки двох ключових родовищ Ізраїлю – Leviathan і Karish – природний газ перестав надходити до Єгипту й Йорданії, що призвело до екстрених заходів, зростання використання дизелю й мазуту та зупинки частини промисловості. Після оголошення перемир’я Ізраїль відновив експорт, але наслідки для ринку залишаються значними.

Кризове припинення газового експорту з Ізраїлю до сусідів

  • 13–25 червня Ізраїль призупинив видобуток на родовищах Leviathan і Karish через загрозу атаки.
  • Це скоротило виробництво газу на 60% і спричинило втрату обсягів у 0,45 млрд м³.
  • Експорт до Єгипту й Йорданії був повністю припинений, оскільки Tamar працювало лише на внутрішній попит.

Наслідки для Єгипту: зростання ролі дизелю та зупинка хімпрому

  • Єгипет змушений був обмежити газопостачання до промислових підприємств, щоб забезпечити генерацію електроенергії.
  • Виробники добрив припинили роботу, що тисне на глобальні ціни на сечовину.
  • Було запущено план заміщення газу дизелем на електростанціях.

Йорданія: екстрене реагування і дизельна генерація

  • 16 червня NEPCO активувала надзвичайний план з пріоритетом критичним секторам.
  • Постачання електроенергії було збережено завдяки використанню дизелю та мазуту на ТЕС.
  • З 18 червня Єгипет почав зворотне постачання газу в Йорданію обсягом близько 3 млн м³/добу.

Відновлення експорту та стабілізація

  • 20–24 червня Ізраїль почав обмежене відновлення експорту надлишкового газу до сусідів.
  • 25 червня після оголошення перемир’я почалась повна реактивація родовищ Leviathan і Karish.
  • До кінця тижня експорт до Єгипту й Йорданії наблизився до довоєнного рівня.
  • Єгипет відновив роботу підприємств із виробництва добрив.

Стратегічні зрушення та роль дизелю

  • Інцидент показав вразливість регіональної енергетичної системи до воєнних загроз.
  • Збільшення використання дизелю та мазуту в генерації електроенергії стало прямим наслідком відсутності газу.
  • Єгипет отримав другий FSRU наприкінці червня і очікує ще два влітку для зміцнення енергетичної безпеки.

“Використання дизелю для енергетичних потреб зростає в умовах газової кризи.” — з енергетичного огляду IEA

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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