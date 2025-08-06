Конфлікт Ізраїлю з Іраном підірвав регіональну енергетичну безпеку

Збройне загострення між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року стало критичним шоком для ринку нафти й нафтопродуктів Східного Середземномор’я. Внаслідок зупинки двох ключових родовищ Ізраїлю – Leviathan і Karish – природний газ перестав надходити до Єгипту й Йорданії, що призвело до екстрених заходів, зростання використання дизелю й мазуту та зупинки частини промисловості. Після оголошення перемир’я Ізраїль відновив експорт, але наслідки для ринку залишаються значними.
Кризове припинення газового експорту з Ізраїлю до сусідів
- 13–25 червня Ізраїль призупинив видобуток на родовищах Leviathan і Karish через загрозу атаки.
- Це скоротило виробництво газу на 60% і спричинило втрату обсягів у 0,45 млрд м³.
- Експорт до Єгипту й Йорданії був повністю припинений, оскільки Tamar працювало лише на внутрішній попит.
Наслідки для Єгипту: зростання ролі дизелю та зупинка хімпрому
- Єгипет змушений був обмежити газопостачання до промислових підприємств, щоб забезпечити генерацію електроенергії.
- Виробники добрив припинили роботу, що тисне на глобальні ціни на сечовину.
- Було запущено план заміщення газу дизелем на електростанціях.
Йорданія: екстрене реагування і дизельна генерація
- 16 червня NEPCO активувала надзвичайний план з пріоритетом критичним секторам.
- Постачання електроенергії було збережено завдяки використанню дизелю та мазуту на ТЕС.
- З 18 червня Єгипет почав зворотне постачання газу в Йорданію обсягом близько 3 млн м³/добу.
Відновлення експорту та стабілізація
- 20–24 червня Ізраїль почав обмежене відновлення експорту надлишкового газу до сусідів.
- 25 червня після оголошення перемир’я почалась повна реактивація родовищ Leviathan і Karish.
- До кінця тижня експорт до Єгипту й Йорданії наблизився до довоєнного рівня.
- Єгипет відновив роботу підприємств із виробництва добрив.
Стратегічні зрушення та роль дизелю
- Інцидент показав вразливість регіональної енергетичної системи до воєнних загроз.
- Збільшення використання дизелю та мазуту в генерації електроенергії стало прямим наслідком відсутності газу.
- Єгипет отримав другий FSRU наприкінці червня і очікує ще два влітку для зміцнення енергетичної безпеки.
“Використання дизелю для енергетичних потреб зростає в умовах газової кризи.” — з енергетичного огляду IEA
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA