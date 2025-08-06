Рекордний експорт бутану з США на тлі торговельної напруги з Китаєм

У квітні 2025 року експорт бутану зі США сягнув історичного максимуму — 588 тис. барелів на добу. Причиною стала переорієнтація попиту на фоні побоювань торговельної війни між США та Китаєм. Також зросли обсяги експорту пропану й етану. Водночас запаси пропану скоротилися на 15% у річному вимірі. Ці зміни свідчать про зміщення глобальних логістичних потоків LPG та зростання ролі США як постачальника нафти й нафтопродуктів.
Експорт ЗВГ зі США у квітні 2025 року
1. Бутан: історичний рекорд
- Експорт бутану у квітні досяг 588 тис. барелів на добу.
- Це на 7,5% більше, ніж у квітні 2024 року.
- Зростання пов’язане з побоюваннями торговельної війни США–Китай на початку місяця.
- Покупці переорієнтувалися на розділені партії ЗВГ зі США замість обсягів із Близького Сходу, спрямованих до Китаю.
2. Пропан: потужне зростання експорту
- Експорт пропану у квітні сягнув 1,84 млн барелів на добу.
- Це на 9,7% більше порівняно з квітнем 2024 року.
- Скорочення внутрішніх запасів: до 48,6 млн барелів — на 15% менше у річному вимірі.
3. Етан: стабільне зростання
- Експорт етану зріс на 8,6%, до 505 тис. барелів на добу.
- Виробництво етану сягнуло 3,07 млн барелів на добу.
- Запаси етану зросли до 71,4 млн барелів (+7,3% до квітня 2024 року).
4. Виробництво ЗВГ у США
- Загальний обсяг виробництва рідких вуглеводнів (ЗВГ) із газу зростав у квітні.
- Пропан: 2,2 млн барелів на добу.
- Етан: 3,07 млн барелів на добу.
- Бутан: 695 тис. барелів на добу.
5. Структура запасів і ризики
- Запаси бутану: 36,4 млн барелів (+16,6% до квітня 2024 року).
- Запаси етану: зросли на 7,3%.
- Запаси пропану: скоротилися на 15%.
- Нерівномірна динаміка запасів може свідчити про структурні зрушення у глобальних потоках LPG і збільшення споживання з боку азійських ринків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com