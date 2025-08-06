Рекордний експорт бутану з США на тлі торговельної напруги з Китаєм

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Рекордний експорт бутану з США на тлі торговельної напруги з Китаєм

У квітні 2025 року експорт бутану зі США сягнув історичного максимуму — 588 тис. барелів на добу. Причиною стала переорієнтація попиту на фоні побоювань торговельної війни між США та Китаєм. Також зросли обсяги експорту пропану й етану. Водночас запаси пропану скоротилися на 15% у річному вимірі. Ці зміни свідчать про зміщення глобальних логістичних потоків LPG та зростання ролі США як постачальника нафти й нафтопродуктів.

Експорт ЗВГ зі США у квітні 2025 року

1. Бутан: історичний рекорд

  • Експорт бутану у квітні досяг 588 тис. барелів на добу.
  • Це на 7,5% більше, ніж у квітні 2024 року.
  • Зростання пов’язане з побоюваннями торговельної війни США–Китай на початку місяця.
  • Покупці переорієнтувалися на розділені партії ЗВГ зі США замість обсягів із Близького Сходу, спрямованих до Китаю.

2. Пропан: потужне зростання експорту

  • Експорт пропану у квітні сягнув 1,84 млн барелів на добу.
  • Це на 9,7% більше порівняно з квітнем 2024 року.
  • Скорочення внутрішніх запасів: до 48,6 млн барелів — на 15% менше у річному вимірі.

3. Етан: стабільне зростання

  • Експорт етану зріс на 8,6%, до 505 тис. барелів на добу.
  • Виробництво етану сягнуло 3,07 млн барелів на добу.
  • Запаси етану зросли до 71,4 млн барелів (+7,3% до квітня 2024 року).

4. Виробництво ЗВГ у США

  • Загальний обсяг виробництва рідких вуглеводнів (ЗВГ) із газу зростав у квітні.
  • Пропан: 2,2 млн барелів на добу.
  • Етан: 3,07 млн барелів на добу.
  • Бутан: 695 тис. барелів на добу.

5. Структура запасів і ризики

  • Запаси бутану: 36,4 млн барелів (+16,6% до квітня 2024 року).
  • Запаси етану: зросли на 7,3%.
  • Запаси пропану: скоротилися на 15%.
  • Нерівномірна динаміка запасів може свідчити про структурні зрушення у глобальних потоках LPG і збільшення споживання з боку азійських ринків.

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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