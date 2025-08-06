Зниження морського експорту дизелю з росії у липні: нові сигнали для ринку

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Зниження морського експорту дизелю з росії у липні: нові сигнали для ринку

Обсяги морського експорту дизелю й газойлю з росії у липні 2025 року зменшилися на 5% порівняно з червнем — до приблизно 3,26 млн метричних тонн. Основною причиною стали скорочення виробництва через технічне обслуговування нафтопереробних заводів і зростання внутрішнього попиту. Основними імпортерами залишаються Туреччина й Бразилія, однак обсяги постачання туди також істотно зменшилися. Частина вантажів була перенаправлена на перевалку поблизу Кіпру без вказання остаточних пунктів призначення.

Липнева динаміка російського дизельного експорту

1. Загальне скорочення експорту

  • У липні 2025 року росія експортувала морем приблизно 3,26 млн тонн дизелю й газойлю, що на 5% менше, ніж у червні.
  • Основні причини: зниження виробництва через ремонтні роботи на НПЗ і зростання внутрішнього попиту.

2. Динаміка постачання через Балтійський порт Приморськ

  • Порт Приморськ — найбільший експортний хаб ультранизькосірчаного дизелю (ULSD).
  • У липні тут завантажено 1,26 млн тонн дизелю, що означає зниження на 11,3% у денному розрахунку проти червня.

3. Основні імпортери: Туреччина й Бразилія

  • Туреччина й Бразилія залишилися ключовими покупцями російського дизелю в липні.
  • Експорт у Туреччину зменшився на 14% — до 1,25 млн тонн.
  • Експорт у Бразилію скоротився на 29% — до 0,37 млн тонн.

4. Транзит і перевалка через Кіпр

  • Понад 400 тис. тонн дизелю, завантажених у російських портах, направлено на ship-to-ship перевалку поблизу Лімасолу (Кіпр).
  • Кінцеві пункти призначення залишаються невідомими, що підвищує непрозорість торговельних маршрутів.

5. Поставки до Африки

  • Експорт у країни Африки у липні впав на 25% — до приблизно 0,69 млн тонн.
  • Серед основних імпортерів: Марокко, Сенегал, Гана та Лівія.

6. Невизначені напрямки

  • Судна, що були завантажені ще у травні приблизно 110 тис. тонн дизелю, мають призначення “for orders”, тобто їх кінцеві пункти ще не задекларовані.
  • Це створює ризики для прогнозування ринку та свідчить про адаптацію до нових логістичних обмежень.

Висновки

  • Зменшення російського експорту дизелю є сигналом посилення внутрішнього споживання й обмеження потужностей виробництва.
  • Зниження постачання до ключових ринків, таких як Туреччина й Бразилія, може відкрити нішу для альтернативних постачальників.
  • Транзитні схеми з невідомими пунктами призначення можуть ускладнити контроль за санкційною політикою та прозорістю ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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