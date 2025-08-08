Луїсвілль прагне скасувати вимогу щодо дорожчого бензину підвищеної якості

Луїсвілль прагне скасувати вимогу щодо дорожчого бензину підвищеної якості

Луїсвілльська міська влада та штат Кентуккі подали фінальний запит до Агентства з охорони довкілля США (EPA) про виведення округу Джефферсон з федеральної програми реформульованого бензину (RFG). Це рішення дозволить скоротити витрати на пальне на 10–35 центів за галон, що може принести місцевим жителям та бізнесу економію до 137 млн доларів щороку без погіршення якості повітря.

Деталі боротьби за інтереси споживача:

Вихід Луїсвілля з програми RFG

  • Мета програми: RFG запровадили для допомоги регіонам у досягненні федеральних стандартів якості повітря.
  • Економічний вплив участі: водії Луїсвілля десятиліттями платили на 10–35 центів за галон більше, ніж у сусідніх округах.
  • Досягнутий результат: завдяки багаторічним заходам зі зменшення викидів та покращення якості повітря місто тепер відповідає вимогам для виходу з програми.
  • Процес: фінальний запит до EPA вже подано, мер наполягає на прискоренні його розгляду.

«Протягом десятиліть водії Луїсвілля платили на заправках більше, ніж у сусідніх округах — іноді на 10, 25 чи навіть 35 центів за галон. Ці додаткові витрати швидко накопичуються, особливо коли ціни на все інше зростають», — мер Крейг Грінберг.

Фінансові вигоди для громади

  • Щорічне споживання бензину в окрузі: приблизно 547 млн галонів.
  • Потенційна економія: 25 центів за галон = близько 137 млн доларів на рік.
  • Використання економії: сплата рахунків, розвиток малого бізнесу, підтримка родин.

«Це реальні гроші, які можуть піти на сплату рахунків, розвиток малого бізнесу, допомогу родинам залишитися на плаву або нарешті вирватися вперед. Після років розчарувань ми нарешті позбавляємося RFG — і приносимо реальне полегшення людям округу Джефферсон», — мер Крейг Грінберг.

Подальші кроки

  • Мер Грінберг закликав адміністратора EPA Лі Зелдіна прискорити розгляд та затвердження запиту.
  • Подяка губернатору Енді Беширу, Генеральній асамблеї Кентуккі та партнерам штату за підтримку процесу.

Висновок

Вихід Луїсвілля з програми RFG є обґрунтованим кроком, що поєднує економічну вигоду та збереження екологічних стандартів. Скасування додаткової надбавки до ціни пального зменшить фінансовий тиск на населення та бізнес, водночас підтверджуючи досягнення міста у сфері охорони довкілля.

Джерело: Terminal

За матеріалами: lanereport.com

 

