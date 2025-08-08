Нафта знижується на тлі повідомлень про можливу угоду США та росії

Світові ціни на нафту завершують тиждень із найбільшими втратами з кінця червня на тлі повідомлень про потенційну угоду між США та росією щодо припинення війни в Україні та побоювань зниження економічної активності через підвищення тарифів.
Глобальні ринкові сигнали
1. Геополітичні та ринкові фактори тиску на ціни
- Brent знизився на 0,07 дол. — до 66,36 дол./бар. станом на 11:18 за часом Східного узбережжя США (15:18 GMT).
- WTI подешевшав на 0,21 дол., або 0,3%, до 63,67 дол./бар..
- За тиждень Brent прямує до падіння на 4,8%, WTI — на 5,5% у порівнянні з попередньою п’ятницею.
2. Можлива угода США–росія
- Вашингтон і москва прагнуть домовленості, яка закріпить окупацію росією захоплених територій в Україні.
- Планується саміт президента США Дональда Трампа та президента росії володимира путіна вже наступного тижня.
- Очікується, що угода може призвести до послаблення санкцій проти росії.
3. Торговельні конфлікти та тарифи
- Трамп пригрозив збільшити тарифи для Індії, якщо вона продовжить купувати російську нафту.
- Китай, найбільший покупець російської нафти, може потрапити під аналогічні торговельні обмеження.
- З четверга набрали чинності підвищені тарифи США на імпорт із низки торговельних партнерів, що викликало занепокоєння щодо попиту на нафту.
4. Вплив монетарної політики та валютного ринку
- Трамп заявив про намір призначити Стівена Міра на вакантне місце у Раді керуючих Федеральної резервної системи, що може сигналізувати про більш м’яку монетарну політику.
- Зниження ставок здатне підтримати економічне зростання та попит на нафту.
- Долар у п’ятницю зміцнився, але йде до тижневого зниження. Сильний долар зменшує попит на нафту з боку іноземних покупців.
5. Цитати учасників ринку
«Різні неенергетичні фактори впливають на ситуацію, включаючи побоювання щодо тарифів і заголовки про можливу зустріч Трампа та Путіна найближчим часом», — Ніл Кросбі, аналітик ринку енергії Sparta Commodities.
«Ризик, пов’язаний із заголовками, зараз особливо високий, з огляду на суперечливі сигнали про те, хто прибуде на зустріч щодо України і за яких умов».
Джерело: Terminal
Першоджерело: Reuters