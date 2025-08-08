Нафта знижується на тлі повідомлень про можливу угоду США та росії

Обновлено: Август 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Нафта знижується на тлі повідомлень про можливу угоду США та росії

Світові ціни на нафту завершують тиждень із найбільшими втратами з кінця червня на тлі повідомлень про потенційну угоду між США та росією щодо припинення війни в Україні та побоювань зниження економічної активності через підвищення тарифів.

Глобальні ринкові сигнали

1. Геополітичні та ринкові фактори тиску на ціни

  • Brent знизився на 0,07 дол. — до 66,36 дол./бар. станом на 11:18 за часом Східного узбережжя США (15:18 GMT).
  • WTI подешевшав на 0,21 дол., або 0,3%, до 63,67 дол./бар..
  • За тиждень Brent прямує до падіння на 4,8%, WTI — на 5,5% у порівнянні з попередньою п’ятницею.

2. Можлива угода США–росія

  • Вашингтон і москва прагнуть домовленості, яка закріпить окупацію росією захоплених територій в Україні.
  • Планується саміт президента США Дональда Трампа та президента росії володимира путіна вже наступного тижня.
  • Очікується, що угода може призвести до послаблення санкцій проти росії.

3. Торговельні конфлікти та тарифи

  • Трамп пригрозив збільшити тарифи для Індії, якщо вона продовжить купувати російську нафту.
  • Китай, найбільший покупець російської нафти, може потрапити під аналогічні торговельні обмеження.
  • З четверга набрали чинності підвищені тарифи США на імпорт із низки торговельних партнерів, що викликало занепокоєння щодо попиту на нафту.

4. Вплив монетарної політики та валютного ринку

  • Трамп заявив про намір призначити Стівена Міра на вакантне місце у Раді керуючих Федеральної резервної системи, що може сигналізувати про більш м’яку монетарну політику.
  • Зниження ставок здатне підтримати економічне зростання та попит на нафту.
  • Долар у п’ятницю зміцнився, але йде до тижневого зниження. Сильний долар зменшує попит на нафту з боку іноземних покупців.

5. Цитати учасників ринку

«Різні неенергетичні фактори впливають на ситуацію, включаючи побоювання щодо тарифів і заголовки про можливу зустріч Трампа та Путіна найближчим часом», — Ніл Кросбі, аналітик ринку енергії Sparta Commodities.

«Ризик, пов’язаний із заголовками, зараз особливо високий, з огляду на суперечливі сигнали про те, хто прибуде на зустріч щодо України і за яких умов».

Джерело: Terminal

Першоджерело: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2253)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: