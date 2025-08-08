Перспектива завершення війни між росією та Україною тисне на ціни на нафту

Обновлено: Август 08, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Перспектива завершення війни між росією та Україною тисне на ціни на нафту

Ціни на нафту і бензин у четвер знизилися, попри збереження вартості нафти вище 2-місячного мінімуму. Посилення долара та перспективи врегулювання конфлікту між росією та Україною чинять тиск на ринок. Очікувана зустріч президента США Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним для обговорення завершення війни може призвести до зняття санкцій з російського енергетичного експорту та збільшення глобальних постачань нафти.

Світовий ринок нафти: ключові тенденції та фактори впливу

  • Динаміка цін: Вересневі ф’ючерси на WTI впали на 0,47 долара (-0,73%), бензин RBOB — на 0,129 долара (-0,62%).
  • Геополітика: Можливе завершення війни відкриває перспективи зростання постачань через скасування санкцій проти російської нафти.
  • Торговельна політика США: Дональд Трамп пригрозив новими тарифами для країн, які купують російську нафту, якщо до п’ятниці не буде досягнуто перемир’я. Для Індії мито вже підвищене до 50% з 25% через її закупівлі російської нафти.
  • Оцінка JPMorgan Chase: Тариф у триразовому розмірі на російську нафту може спричинити шок пропозиції, враховуючи обсяги експорту та обмежені резервні потужності ОПЕК.

Зміни в політиці ОПЕК+

  • Збільшення видобутку: З 1 вересня — додаткові 547 тис. бар./день, щоб поступово відновити 2,2 млн бар./день до вересня 2026 року.
  • Гнучкість у регулюванні: Організація готова коригувати обсяги залежно від попиту, відновлювати чи скорочувати постачання.
  • Запаси: IEA фіксує приріст запасів нафти на 1 млн бар./день; до IV кварталу 2025 року очікується профіцит на рівні 1,5% світового споживання.
  • Липневий видобуток ОПЕК скоротився на 20 тис. бар./день — до 28,31 млн бар./день.

Санкційна політика ЄС

  • Відключення ще 20 російських банків від SWIFT.
  • Обмеження на російські нафтопродукти, перероблені в інших країнах.
  • Чорний список для великого НПЗ в Індії (спільна власність з «Роснефть»).
  • Санкції проти ще 105 суден тіньового флоту росії; загалом — понад 400 суден.

Світові запаси та видобуток

  • Запаси на танкерах: Знизилися на 15% за тиждень — до 79,12 млн бар. (Vortexa).
  • Запаси США (EIA, на 1 серпня): нафта — на 6,5% нижче 5-річного середнього, бензин — на 0,3% нижче, дистилят — на 16,1% нижче.
  • Видобуток у США: 13,284 млн бар./день (-0,2% тиждень до тижня), трохи нижче рекорду 13,631 млн бар./день (грудень 2024).
  • Активні бурові установки: -5 за тиждень, до 410 — мінімум за 3,75 року; з грудня 2022 року падіння з 627 установок.

Висновки

  • Ринок перебуває під тиском через перспективи зростання пропозиції в разі завершення війни та зняття санкцій.
  • Політика США та можливі високі тарифи здатні викликати шок пропозиції на фоні обмежених резервних потужностей ОПЕК.
  • Збільшення видобутку ОПЕК+ та нарощення запасів можуть призвести до профіциту нафти у IV кварталі 2025 року.
  • Санкції ЄС та скорочення тіньового флоту росії обмежують можливості обходу ембарго.
  • Скорочення запасів на танкерах та нижчі за середні показники запасів у США підтримують ціни.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

Автор:

(Всего статей: 2248)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: