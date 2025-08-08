Перспектива завершення війни між росією та Україною тисне на ціни на нафту

Ціни на нафту і бензин у четвер знизилися, попри збереження вартості нафти вище 2-місячного мінімуму. Посилення долара та перспективи врегулювання конфлікту між росією та Україною чинять тиск на ринок. Очікувана зустріч президента США Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним для обговорення завершення війни може призвести до зняття санкцій з російського енергетичного експорту та збільшення глобальних постачань нафти.
Світовий ринок нафти: ключові тенденції та фактори впливу
- Динаміка цін: Вересневі ф’ючерси на WTI впали на 0,47 долара (-0,73%), бензин RBOB — на 0,129 долара (-0,62%).
- Геополітика: Можливе завершення війни відкриває перспективи зростання постачань через скасування санкцій проти російської нафти.
- Торговельна політика США: Дональд Трамп пригрозив новими тарифами для країн, які купують російську нафту, якщо до п’ятниці не буде досягнуто перемир’я. Для Індії мито вже підвищене до 50% з 25% через її закупівлі російської нафти.
- Оцінка JPMorgan Chase: Тариф у триразовому розмірі на російську нафту може спричинити шок пропозиції, враховуючи обсяги експорту та обмежені резервні потужності ОПЕК.
Зміни в політиці ОПЕК+
- Збільшення видобутку: З 1 вересня — додаткові 547 тис. бар./день, щоб поступово відновити 2,2 млн бар./день до вересня 2026 року.
- Гнучкість у регулюванні: Організація готова коригувати обсяги залежно від попиту, відновлювати чи скорочувати постачання.
- Запаси: IEA фіксує приріст запасів нафти на 1 млн бар./день; до IV кварталу 2025 року очікується профіцит на рівні 1,5% світового споживання.
- Липневий видобуток ОПЕК скоротився на 20 тис. бар./день — до 28,31 млн бар./день.
Санкційна політика ЄС
- Відключення ще 20 російських банків від SWIFT.
- Обмеження на російські нафтопродукти, перероблені в інших країнах.
- Чорний список для великого НПЗ в Індії (спільна власність з «Роснефть»).
- Санкції проти ще 105 суден тіньового флоту росії; загалом — понад 400 суден.
Світові запаси та видобуток
- Запаси на танкерах: Знизилися на 15% за тиждень — до 79,12 млн бар. (Vortexa).
- Запаси США (EIA, на 1 серпня): нафта — на 6,5% нижче 5-річного середнього, бензин — на 0,3% нижче, дистилят — на 16,1% нижче.
- Видобуток у США: 13,284 млн бар./день (-0,2% тиждень до тижня), трохи нижче рекорду 13,631 млн бар./день (грудень 2024).
- Активні бурові установки: -5 за тиждень, до 410 — мінімум за 3,75 року; з грудня 2022 року падіння з 627 установок.
Висновки
- Ринок перебуває під тиском через перспективи зростання пропозиції в разі завершення війни та зняття санкцій.
- Політика США та можливі високі тарифи здатні викликати шок пропозиції на фоні обмежених резервних потужностей ОПЕК.
- Збільшення видобутку ОПЕК+ та нарощення запасів можуть призвести до профіциту нафти у IV кварталі 2025 року.
- Санкції ЄС та скорочення тіньового флоту росії обмежують можливості обходу ембарго.
- Скорочення запасів на танкерах та нижчі за середні показники запасів у США підтримують ціни.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart