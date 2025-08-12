США завдають тарифного удару по Індії за купівлю російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про подвоєння тарифів на імпорт з Індії до 50% у відповідь на продовження закупівель російської нафти Нью-Делі. Крок, який може коштувати Індії майже 1% ВВП у 2025 році, є сигналом рішучості Вашингтона координувати санкційну політику з ЄС для ослаблення російської економіки та стримування її геополітичних амбіцій.
Індія, Китай та Туреччина — найбільші покупці російської нафти
Причини
- Індія, Китай та Туреччина залишаються найбільшими покупцями російської нафти навіть через три роки після початку повномасштабної війни рф проти України.
- У липні 2025 року Індія отримувала 1,6 млн барелів/день з росії, Китай — 1 млн барелів/день, Туреччина — 500 тис. барелів/день.
- У 2024 році: Китай — 2,2 млн барелів/день, Індія — 1,76 млн барелів/день, Туреччина — 0,3 млн барелів/день.
- За словами Трампа, Індія перепродає значну частину нафти на відкритому ринку з великим прибутком.
«Вони не зважають на те, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини… Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія платить США», — Дональд Трамп, президент США.
Дії
- Подвоєння тарифів з 25% до 50% оголошене трохи раніше крайнього терміну 8 серпня 2025 року, який Трамп поставив росії для мирної угоди з Україною.
- Нове мито набуде чинності 27 серпня 2025 року.
- США попередили Китай про можливі тарифи до 500% на країни, що купують санкційні російські енергоресурси.
- Законопроєкт «Sanctioning Russia Act of 2025» має 84 співспонсори в Сенаті США та підтримку Палати представників.
Наслідки
- США — головний ринок збуту Індії: 18% її експорту та 2,2% ВВП.
- Експортери заявляють, що навіть 25% тариф робив продукцію неконкурентоспроможною, а 50% може знизити ВВП на 1% у 2025 році.
- Санкційний сигнал Європі: якщо США готові діяти проти Індії, вони здатні вдарити й по інших країнах, що послаблюють санкційний тиск на росію.
- План ЄС — повністю відмовитися від імпорту російських нафти та газу до грудня 2027 року.
Геостратегічний контекст
- Індія для США — ключовий партнер в Азійсько-Тихоокеанському регіоні як противага Китаю.
- Вашингтон розглядає Індію як опору стратегії стримування Китаю та альтернативу його ініціативі «Пояс і шлях».
- За прогнозами МЕА, Індія забезпечить 25% зростання світового попиту на енергію за 20 років та стане третім споживачем енергії у світі до 2030 року.
Прогноз
- Підвищення тарифів з високою ймовірністю призведе до зниження індійського експорту до США та уповільнення темпів економічного зростання.
- Європейські країни можуть посилити санкційний тиск, аби уникнути подібних торговельних заходів з боку США.
- Ймовірне подальше зростання напруженості у відносинах США з Китаєм та Індією, особливо у сфері енергетичної безпеки.
- Глобальний ринок нафти може відреагувати підвищеною волатильністю цін через ризики перенаправлення потоків російської нафти та зменшення доступності певних обсягів для окремих ринків.
Джерело: Terminal (адаптовано)
За матеріалами: Oilprice.com