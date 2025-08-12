Світовий ринок нафти у липні 2025: змішані тенденції та регіональні коливання

Липень 2025 року на світовому нафтовому ринку пройшов під знаком змішаних цінових рухів, попри стійкі фундаментальні показники фізичного сегмента. Сильні маржі нафтопереробки в Європі та на узбережжі Мексиканської затоки США, а також зростання глобальних обсягів переробки підтримали попит на сиру нафту, особливо для виробництва транспортних палив. Найпомітніше це проявилося у високих маржах на газойль і дизель.
Світовий нафтовий ринок
- Дубай — середньосірчаний бенчмарк зріс на 1,63 $/бар. до 70,82 $/бар. завдяки попиту з Азійсько-Тихоокеанського регіону та обмеженій пропозиції швидких партій. Геополітичні ризики та невизначеність щодо можливих нових тарифів на деякі азійські країни додатково підтримали попит на альтернативні сорти.
- Північноморська нафта (North Sea Dated) — зниження на 0,40 $/бар. до 70,95 $/бар., премія до ICE Brent скоротилася на 15¢ до 1,40 $/бар.. Слабкість ф’ючерсного ринку частково компенсувалася міцним фізичним попитом.
- WTI — падіння на 0,49 $/бар. до 67,37 $/бар., попри стабільні фізичні показники.
Динаміка диференціалів
- У Північно-Західній Європі диференціали посилилися завдяки активному попиту переробників і поверненню азійських покупців.
- Forties: +23¢ до премії 1,10 $/бар.
- Ekofisk: –22¢ до 2,05 $/бар.
- Johan Sverdrup: –95¢ до 1,79 $/бар.
- У Західній Африці спостерігалося зростання премій через високий попит у Європі та Азії:
- Bonny Light: +64¢ до 1,99 $/бар.
- Forcados: +85¢ до 3,29 $/бар.
- Qua Iboe: +74¢ до 2,45 $/бар.
- Cabinda: +75¢ до 1,58 $/бар.
- У Середземномор’ї:
- Saharan Blend: +45¢ до 1,03 $/бар.
- Azeri Light: –1,12 $ до 2,55 $/бар. через проблеми з якістю.
- CPC Blend: –6¢ до дисконту 1,50 $/бар.
- На Близькому Сході більшість диференціалів зросла відносно Дубаю.
- Oman: +1,32 $ до премії 3,30 $/бар.
- У США (USGC) експортна економіка була обмеженою, а якісні проблеми тиснули на ціни.
- LLS: –11¢ до премії 2,42 $/бар.
- Mars: –1,46 $, перехід у дисконт 0,25 $/бар.
Ключові середні значення липня 2025 (US$/бар.)
- OPEC Reference Basket: 70,97 (+1,24)
- Arab Light: 72,17 (+1,34)
- Basrah Medium: 70,58 (+1,34)
- Iran Heavy: 70,81 (+1,68)
- Kuwait Export: 71,41 (+1,58)
- Sahara Blend: 72,45 (+1,05)
- Zafiro: 73,10 (+1,43)
- Dubai: 70,82 (+1,63)
- North Sea Dated: 70,95 (–0,40)
- WTI: 67,37 (–0,49)
Висновки
- Попит на транспортні палива улітку підтримав світові ціни, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
- Регіональні диференціали демонстрували зростання у більшості хабів, окрім окремих сортів з проблемами якості.
- Слабкість ф’ючерсного ринку обмежила потенційне зростання котирувань у Північному морі та США.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC