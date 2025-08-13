Відновлювана енергетика України: нові правила підключення до мережі

29 липня 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятор), ухвалила постанови №1144 та №1145, які внесли зміни до Кодексу системи передачі (КСП) та Кодексу систем розподілу (КСР) для реалізації механізмів первинного законодавства щодо підключення об’єктів відновлюваної енергетики. Більшість положень набули чинності 2 серпня 2025 року, після офіційної публікації 1 серпня 2025 року.
Нові механізми підключення та використання мереж
1. Бронювання пропускної спроможності для вітрових проєктів
- Для ВЕС потужністю понад 20 МВт, що підключаються до системи передачі.
- Подача заявки до ОСП із графічними матеріалами, копіями реєстраційних документів та, за наявності, ТЕО.
- Підготовка технічного рішення ОСП та підписання стандартного договору бронювання у строк до 10 робочих днів.
- Внесення застави €5/кВт на ескроу-рахунок протягом 20 днів після підписання.
- Видача остаточного технічного рішення упродовж 10 робочих днів після затвердження проєктної документації.
2. Cable pooling — спільне використання точок приєднання
- Дозволяє підключати «субвиробників» понад 1 МВт до внутрішніх мереж головного виробника за тристороннім договором з оператором мережі.
- Оператор має 10 робочих днів для надання договору та техумов після отримання заявки.
- Встановлюються лічильники, обладнання контролю, техвимоги до реконструкції мереж.
- Передоплата €10/кВт не застосовується.
- Договір визначає алгоритм розподілу потужності, баланс, відповідальність і порядок відключень.
3. Передоплата за підключення до системи передачі
- Обов’язковий платіж €10/кВт — 50% упродовж 30 днів після отримання техумов, решта — до 12 місяців.
- Передбачено часткове повернення у разі невикористання та додаткові платежі у разі перевищення потреб.
4. Підключення систем накопичення енергії (BESS)
- Дозволено підключення до внутрішніх мереж виробника з дотриманням обмежень потужності та автоматики.
- У разі відбору електроенергії з мережі застосовуються стандартні процедури підключення.
5. Строки дії договорів про приєднання
- Максимум 3 роки з можливістю одноразового продовження ще на 3 роки.
- Продовження можливе за умови затвердження проєкту, оплати та наявності дозволів на будівництво.
- Дозволено електронні підписи.
Висновки: зміни створюють єдині стандарти підключення, стимулюють розвиток вітрових та накопичувальних проєктів, запроваджують cable pooling як ефективний інструмент спільного використання мереж, а також посилюють фінансову дисципліну через передоплати та чіткі строки реалізації.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Dentons