Відновлювана енергетика України: нові правила підключення до мережі

29 липня 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятор), ухвалила постанови №1144 та №1145, які внесли зміни до Кодексу системи передачі (КСП) та Кодексу систем розподілу (КСР) для реалізації механізмів первинного законодавства щодо підключення об’єктів відновлюваної енергетики. Більшість положень набули чинності 2 серпня 2025 року, після офіційної публікації 1 серпня 2025 року.

Нові механізми підключення та використання мереж

1. Бронювання пропускної спроможності для вітрових проєктів

  • Для ВЕС потужністю понад 20 МВт, що підключаються до системи передачі.
  • Подача заявки до ОСП із графічними матеріалами, копіями реєстраційних документів та, за наявності, ТЕО.
  • Підготовка технічного рішення ОСП та підписання стандартного договору бронювання у строк до 10 робочих днів.
  • Внесення застави €5/кВт на ескроу-рахунок протягом 20 днів після підписання.
  • Видача остаточного технічного рішення упродовж 10 робочих днів після затвердження проєктної документації.

2. Cable pooling — спільне використання точок приєднання

  • Дозволяє підключати «субвиробників» понад 1 МВт до внутрішніх мереж головного виробника за тристороннім договором з оператором мережі.
  • Оператор має 10 робочих днів для надання договору та техумов після отримання заявки.
  • Встановлюються лічильники, обладнання контролю, техвимоги до реконструкції мереж.
  • Передоплата €10/кВт не застосовується.
  • Договір визначає алгоритм розподілу потужності, баланс, відповідальність і порядок відключень.

3. Передоплата за підключення до системи передачі

  • Обов’язковий платіж €10/кВт — 50% упродовж 30 днів після отримання техумов, решта — до 12 місяців.
  • Передбачено часткове повернення у разі невикористання та додаткові платежі у разі перевищення потреб.

4. Підключення систем накопичення енергії (BESS)

  • Дозволено підключення до внутрішніх мереж виробника з дотриманням обмежень потужності та автоматики.
  • У разі відбору електроенергії з мережі застосовуються стандартні процедури підключення.

5. Строки дії договорів про приєднання

  • Максимум 3 роки з можливістю одноразового продовження ще на 3 роки.
  • Продовження можливе за умови затвердження проєкту, оплати та наявності дозволів на будівництво.
  • Дозволено електронні підписи.

Висновки: зміни створюють єдині стандарти підключення, стимулюють розвиток вітрових та накопичувальних проєктів, запроваджують cable pooling як ефективний інструмент спільного використання мереж, а також посилюють фінансову дисципліну через передоплати та чіткі строки реалізації.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Dentons

Автор:

(Всего статей: 2292)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

  Китай продает СПГ уже и Японии
  Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  Нельзя помочь тому
  Он любил курить на рабочем месте

