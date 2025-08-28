Іран готується до підвищення цін на бензин: ризики для внутрішньої стабільності та нафтового ринку

Іранська влада оголосила про намір підняти ціни на бензин, що може спричинити внутрішні протести та мати наслідки для світового нафтового ринку. Рішення аргументують неможливістю далі утримувати масштабні державні субсидії, водночас підвищення може підштовхнути інфляцію й обмежити доступ до пального для середнього та бідного класу.
У зовнішньополітичному вимірі загрози нових конфліктів можуть суттєво вплинути на світовий нафтовий ринок, підвищивши ціну бареля, але також посилити економічну ізоляцію самої країни
Мапа ризиків і наслідків
Внутрішні фактори
- Підвищення цін на бензин стосується переважно бензину без домішок, який використовують нові та дорогі авто.
- Голова адміністрації президента Масуда Пезешкіана, Мохсен Хаджімірзаї, заявив:
«Ми вирішили імпортувати бензин без домішок за $3,5 млрд. Його не можна продавати дешево. Власники нових розкішних авто повинні платити міжнародні ціни» (Інформаційне агентство іранських студентів).
- Запровадження змін відкладалося, щоб врахувати ризики для груп, чиє життя залежить від пального — зокрема таксистів.
- Існує загроза повторення подій листопада 2019 року, коли після підвищення ціни на бензин у понад 110 містах Ірану спалахнули протести, що призвели до сотень жертв.
Економічні наслідки
- Економісти зазначають, що підвищення цін на один вид пального зазвичай тягне за собою зростання вартості інших видів палива.
- Це також збільшує ціни на товари та послуги, створюючи додатковий інфляційний тиск.
- Попередні ініціативи президента передбачали скорочення бензинових квот для малозабезпечених сімей і обмеження пільг для заможних.
- Система квотованого дешевого бензину з доплатами за перевищення норм може зберегтись.
Міжнародні ризики
- Голова парламенту Мохаммад Багер Калібаф заявив:
«У наступній можливій війні наша стриманість закінчиться. Будуть додані нові географічні райони та цілі… Війна може поширитися на економічну й політичну сфери» (з виступу в парламенті).
- Аналітики вважають, що це може означати атаки на судноплавні маршрути Перської затоки та удари по сусідніх країнах — за аналогією до війни 1980-х.
- Подібні дії потенційно спричинять стрибок світових цін на нафту, але водночас обмежать власну зовнішню торгівлю Ірану, що посилить економічну кризу.
Висновки
- Підвищення цін на бензин в Ірані — економічно вимушений крок, адже субсидії більше не можуть покривати витрати.
- Проте цей крок загрожує внутрішньою дестабілізацією, враховуючи досвід 2019 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: iranintl.com