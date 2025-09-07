OPEC+ готується підвищити видобуток у жовтні: мінімум ≈135 тис. б/д, можливе розширення до 200–350 тис. б/д

OPEC+ узгоджує подальше збільшення видобутку нафти з жовтня 2025 року. За даними джерел і заяв Іраку, базовий крок оцінюється у 130–140 тис. б/д (≈135 тис. б/д) з потенційним розширенням до 200–350 тис. б/д. Це продовжує розворот із квітня, коли кумулятивно додано близько 2,5 млн б/д, у тому числі плюс 547 тис. б/д у вересні, на тлі сигналів про сповільнення попиту та цін близько $65–67/бар.
Сценарії жовтня та наслідки для конкуренції на світовому ринку нафти
Обсянги нафти й ціни
- Принципово узгоджено: стартове збільшення з жовтня на ≈135 тис. б/д (діапазон 130–140 тис. б/д).
- Альтернативний сценарій: можливе розширення кроку до 200–350 тис. б/д.
- Кумулятивно з квітня: +≈2,5 млн б/д до квот (близько 2,4% світового попиту).
- Вересень: затверджено +547 тис. б/д на місяць перед жовтнем.
- Таймлайн рішень: онлайн-зустріч 6–7 вересня 2025 р. для остаточного затвердження.
- Ціни: Brent коливається близько $65–67/бар. на тлі санкцій проти рф та Ірану й ринкових очікувань щодо попиту.
Що саме обговорює OPEC+ на жовтень
- Базовий крок: 130–140 тис. б/д — мінімальна прибавка, яка сигналізує обережність через ознаки слабшого попиту (поза піком автосезону).
- Розширений крок: 200–350 тис. б/д — залежить від оцінки попиту й наявних потужностей окремих країн.
- Дисбаланс спроможностей: реальне збільшення зосередиться у виробників із вільними потужностями, тоді як частина членів наблизилася до меж видобутку.
Наслідки
- Мінімальна прибавка (≈135 тис. б/д):
- Ринковий сигнал: обережний крок, що не ламає баланс, зменшує ризик надлишкових запасів.
- Ціновий вектор: за поточних $65–67/бар. та ознак слабшого попиту ймовірний боковий діапазон з низькою волатильністю.
- Конкуренція: менший крок зберігає простір для Саудівської Аравії та ОАЕ нарощувати частку завдяки резервним потужностям.
- Розширення до 200–350 тис. б/д:
- Ринковий сигнал: більш агресивне повернення барелів після ≈2,5 млн б/д з квітня; підсилює конкуренцію з поза-OPEC+ виробниками.
- Ціновий вектор: з урахуванням сповільнення попиту — підвищує тиск вниз на ціни, але ефект пом’якшують санкції на російську та іранську нафту.
- Конкуренція: перерозподіл ринкових ніш у бік виробників із низькою собівартістю; країни з обмеженими потужностями ризикують втрачати частку.
- Вересневий приріст +547 тис. б/д:
- Логіка: попередній імпульс пропозиції перед жовтневим кроком — тест ринку на еластичність попиту.
- Наслідок: якщо запаси не зростають суттєво, у жовтні можливий стриманий крок (≈135 тис. б/д); якщо запаси зростуть — менш імовірне верхнє плече 200–350 тис. б/д.
Вплив на світовий ринок
- Частка ринку: продовження повернення барелів з квітня (≈2,5 млн б/д) — це стратегія відвоювання частки попри слабший попит.
- Цінова дисципліна vs. частка: менші кроки у жовтні балансують дві цілі: стабільність цін і поступове відтиснення конкурентів із вищими витратами.
- Регіональні диспаритети: санкції на російську нафту та іранські потоки перекроюють маршрути постачання, створюючи цінові диференціали (скидки/премії).
- Операційні межі: країни без запасу потужностей обмежені у прирості, що підсилює роль «якорів» пропозиції — Саудівської Аравії та ОАЕ.
Роль Іраку
- Позиція Багдада: Ірак підтверджує 130–140 тис. б/д як базовий крок із опціоном до 200–350 тис. б/д.
- Висновок: за наявності власних мотивацій щодо квот і спроможностей, Ірак зацікавлений у сценарії, який не провокує різкого зниження цін, але дозволяє нарощувати експорт у межах узгоджених квот.
Що далі (таймлайн і ознаки для відстеження)
- 6–7 вересня 2025 р. — віртуальна зустріч для затвердження жовтневого кроку.
- Ключові метрики моніторингу:
- динаміка комерційних запасів у США та ОЕСР;
- спред Brent–WTI і маржа нафтопереробки як індикатори еластичності попиту;
- фактичне виконання вересневого +547 тис. б/д та розподіл приросту між країнами з вільними потужностями;
- маршрути постачання під впливом санкцій і знижок на російські барелі.
Консолідована таблиця сценаріїв
- Мінімальний жовтневий крок: ≈135 тис. б/д (130–140 тис. б/д).
- Розширений крок: 200–350 тис. б/д.
- Накопичено з квітня: ≈2,5 млн б/д.
- Вересневий приріст: +547 тис. б/д.
Отже, рішення OPEC+ у жовтні стане тестом на здатність картелю поєднати захист цінової стабільності з нарощуванням ринкової присутності, а ключовим фактором лишається еластичність попиту на тлі слабшої глобальної економіки.
Прогноз цінових сценаріїв:
1. Сценарій мінімального кроку (≈135 тис. б/д):
-
Ціни Brent залишаться у діапазоні $65–70/барель.
-
Ринок отримає сигнал про обережність OPEC+, що зменшує ризик надлишкової пропозиції.
-
Волатильність буде низькою, баланс між попитом і пропозицією збережеться.
2. Сценарій розширеного кроку (200–350 тис. б/д):
-
Ймовірне зниження Brent до $62–65/барель через очікування надлишкової пропозиції.
-
Це посилить тиск на виробників із вищою собівартістю, особливо поза OPEC+.
-
Конкуренція на ринку загостриться, а країни з резервними потужностями зможуть відвоювати частку.
3. Фактори стримування падіння цін:
-
Санкції проти росії та Ірану продовжать скорочувати обсяги, що реально надходять на ринок.
-
Якщо попит у Китаї та Індії залишиться стабільним, це підтримає ціни вище $65/барель, навіть за сценарію 350 тис. б/д.
Отже, базовий сценарій виглядає як збереження Brent у коридорі $65–67/барель із незначними коливаннями залежно від жовтневого рішення OPEC+.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Reuters: OPEC+ will likely raise oil output further in October
Reuters: OPEC+ set to raise oil output further from October