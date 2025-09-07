OPEC+ готується підвищити видобуток у жовтні: мінімум ≈135 тис. б/д, можливе розширення до 200–350 тис. б/д

OPEC+ готується підвищити видобуток у жовтні: мінімум ≈135 тис. б/д, можливе розширення до 200–350 тис. б/д

OPEC+ узгоджує подальше збільшення видобутку нафти з жовтня 2025 року. За даними джерел і заяв Іраку, базовий крок оцінюється у 130–140 тис. б/д (≈135 тис. б/д) з потенційним розширенням до 200–350 тис. б/д. Це продовжує розворот із квітня, коли кумулятивно додано близько 2,5 млн б/д, у тому числі плюс 547 тис. б/д у вересні, на тлі сигналів про сповільнення попиту та цін близько $65–67/бар.

Сценарії жовтня та наслідки для конкуренції на світовому ринку нафти

Обсянги нафти й ціни

  • Принципово узгоджено: стартове збільшення з жовтня на ≈135 тис. б/д (діапазон 130–140 тис. б/д).
  • Альтернативний сценарій: можливе розширення кроку до 200–350 тис. б/д.
  • Кумулятивно з квітня: +≈2,5 млн б/д до квот (близько 2,4% світового попиту).
  • Вересень: затверджено +547 тис. б/д на місяць перед жовтнем.
  • Таймлайн рішень: онлайн-зустріч 6–7 вересня 2025 р. для остаточного затвердження.
  • Ціни: Brent коливається близько $65–67/бар. на тлі санкцій проти рф та Ірану й ринкових очікувань щодо попиту.

Що саме обговорює OPEC+ на жовтень

  • Базовий крок: 130–140 тис. б/д — мінімальна прибавка, яка сигналізує обережність через ознаки слабшого попиту (поза піком автосезону).
  • Розширений крок: 200–350 тис. б/д — залежить від оцінки попиту й наявних потужностей окремих країн.
  • Дисбаланс спроможностей: реальне збільшення зосередиться у виробників із вільними потужностями, тоді як частина членів наблизилася до меж видобутку.

Наслідки

  • Мінімальна прибавка (≈135 тис. б/д):
    • Ринковий сигнал: обережний крок, що не ламає баланс, зменшує ризик надлишкових запасів.
    • Ціновий вектор: за поточних $65–67/бар. та ознак слабшого попиту ймовірний боковий діапазон з низькою волатильністю.
    • Конкуренція: менший крок зберігає простір для Саудівської Аравії та ОАЕ нарощувати частку завдяки резервним потужностям.
  • Розширення до 200–350 тис. б/д:
    • Ринковий сигнал: більш агресивне повернення барелів після ≈2,5 млн б/д з квітня; підсилює конкуренцію з поза-OPEC+ виробниками.
    • Ціновий вектор: з урахуванням сповільнення попиту — підвищує тиск вниз на ціни, але ефект пом’якшують санкції на російську та іранську нафту.
    • Конкуренція: перерозподіл ринкових ніш у бік виробників із низькою собівартістю; країни з обмеженими потужностями ризикують втрачати частку.
  • Вересневий приріст +547 тис. б/д:
    • Логіка: попередній імпульс пропозиції перед жовтневим кроком — тест ринку на еластичність попиту.
    • Наслідок: якщо запаси не зростають суттєво, у жовтні можливий стриманий крок (≈135 тис. б/д); якщо запаси зростуть — менш імовірне верхнє плече 200–350 тис. б/д.

Вплив на світовий ринок

  • Частка ринку: продовження повернення барелів з квітня (≈2,5 млн б/д) — це стратегія відвоювання частки попри слабший попит.
  • Цінова дисципліна vs. частка: менші кроки у жовтні балансують дві цілі: стабільність цін і поступове відтиснення конкурентів із вищими витратами.
  • Регіональні диспаритети: санкції на російську нафту та іранські потоки перекроюють маршрути постачання, створюючи цінові диференціали (скидки/премії).
  • Операційні межі: країни без запасу потужностей обмежені у прирості, що підсилює роль «якорів» пропозиції — Саудівської Аравії та ОАЕ.

Роль Іраку

  • Позиція Багдада: Ірак підтверджує 130–140 тис. б/д як базовий крок із опціоном до 200–350 тис. б/д.
  • Висновок: за наявності власних мотивацій щодо квот і спроможностей, Ірак зацікавлений у сценарії, який не провокує різкого зниження цін, але дозволяє нарощувати експорт у межах узгоджених квот.

Що далі (таймлайн і ознаки для відстеження)

  • 6–7 вересня 2025 р. — віртуальна зустріч для затвердження жовтневого кроку.
  • Ключові метрики моніторингу:
    • динаміка комерційних запасів у США та ОЕСР;
    • спред Brent–WTI і маржа нафтопереробки як індикатори еластичності попиту;
    • фактичне виконання вересневого +547 тис. б/д та розподіл приросту між країнами з вільними потужностями;
    • маршрути постачання під впливом санкцій і знижок на російські барелі.

Консолідована таблиця сценаріїв

  • Мінімальний жовтневий крок: ≈135 тис. б/д (130–140 тис. б/д).
  • Розширений крок: 200–350 тис. б/д.
  • Накопичено з квітня: ≈2,5 млн б/д.
  • Вересневий приріст: +547 тис. б/д.

Отже, рішення OPEC+ у жовтні стане тестом на здатність картелю поєднати захист цінової стабільності з нарощуванням ринкової присутності, а ключовим фактором лишається еластичність попиту на тлі слабшої глобальної економіки.

Прогноз цінових сценаріїв:

1. Сценарій мінімального кроку (≈135 тис. б/д):

  • Ціни Brent залишаться у діапазоні $65–70/барель.

  • Ринок отримає сигнал про обережність OPEC+, що зменшує ризик надлишкової пропозиції.

  • Волатильність буде низькою, баланс між попитом і пропозицією збережеться.

2. Сценарій розширеного кроку (200–350 тис. б/д):

  • Ймовірне зниження Brent до $62–65/барель через очікування надлишкової пропозиції.

  • Це посилить тиск на виробників із вищою собівартістю, особливо поза OPEC+.

  • Конкуренція на ринку загостриться, а країни з резервними потужностями зможуть відвоювати частку.

3. Фактори стримування падіння цін:

  • Санкції проти росії та Ірану продовжать скорочувати обсяги, що реально надходять на ринок.

  • Якщо попит у Китаї та Індії залишиться стабільним, це підтримає ціни вище $65/барель, навіть за сценарію 350 тис. б/д.

Отже, базовий сценарій виглядає як збереження Brent у коридорі $65–67/барель із незначними коливаннями залежно від жовтневого рішення OPEC+.

Джерело: Terminal

За матеріалами:
Reuters: OPEC+ will likely raise oil output further in October
Reuters: OPEC+ set to raise oil output further from October

