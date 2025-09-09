Aramco знижує ціни на жовтневі постачання: що це означає для Азії, Європи та США

Aramco оприлюднила глибше від очікувань зниження жовтневих OSP: для Азії –$1/бар. по Arab Light (премія $2,20/бар.), для Європи — –$0,80/бар. по всіх сортах; у США більшість сортів знижені, але Arab Light незмінний із премією $4,20/бар. Корекція узгоджується з рішенням ОПЕК+ про збільшення видобутку та може посилити конкуренцію за ринки збуту.
Впливів цін Aramco на світовий ринок
Що змінюється
- Азія: –$1/бар. по Arab Light → премія $2,20/бар. (очікування були –$0,50/бар.)
- Європа: –$0,80/бар. для всіх сортів
- США: зниження по більшості сортів; Arab Light — премія $4,20/бар. без змін до вересня
Як це впливає
- Бенчмарки та диференціали: нижчі OSP можуть зменшити премії/спреди у фізичних угодах.
- Маржа НПЗ: зниження OSP підвищує економіку переробки, особливо в Азії та Європі.
- Потоки постачання: Європейське зниження (–$0,80/бар.) стимулює переналаштування постачань на користь саудівських сортів.
- США як окремий випадок: незмінна премія $4,20/бар. по Arab Light сигналізує про стабільний попит/логістику на цьому ринку.
Чому зараз
- Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток створює додаткову пропозицію — корекція OSP допомагає зберегти частку ринку.
Кількісні орієнтири
- –$1/бар. (Азія, Arab Light) vs –$0,50/бар. очікувано
- $2,20/бар. — нова премія (Азія)
- –$0,80/бар. — Європа (всі сорти)
- $4,20/бар. — США, Arab Light (без змін до вересня)
Джерела
Джерело: Terminal
За матеріалами: ЗМІ