Aramco знижує ціни на жовтневі постачання: що це означає для Азії, Європи та США

Обновлено: Сентябрь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aramco оприлюднила глибше від очікувань зниження жовтневих OSP: для Азії –$1/бар. по Arab Light (премія $2,20/бар.), для Європи — –$0,80/бар. по всіх сортах; у США більшість сортів знижені, але Arab Light незмінний із премією $4,20/бар. Корекція узгоджується з рішенням ОПЕК+ про збільшення видобутку та може посилити конкуренцію за ринки збуту.

Впливів цін Aramco на світовий ринок

Що змінюється

  • Азія: –$1/бар. по Arab Light → премія $2,20/бар. (очікування були –$0,50/бар.)
  • Європа: –$0,80/бар. для всіх сортів
  • США: зниження по більшості сортів; Arab Light — премія $4,20/бар. без змін до вересня

Як це впливає

  • Бенчмарки та диференціали: нижчі OSP можуть зменшити премії/спреди у фізичних угодах.
  • Маржа НПЗ: зниження OSP підвищує економіку переробки, особливо в Азії та Європі.
  • Потоки постачання: Європейське зниження (–$0,80/бар.) стимулює переналаштування постачань на користь саудівських сортів.
  • США як окремий випадок: незмінна премія $4,20/бар. по Arab Light сигналізує про стабільний попит/логістику на цьому ринку.

Чому зараз

  • Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток створює додаткову пропозицію — корекція OSP допомагає зберегти частку ринку.

Кількісні орієнтири

  • –$1/бар. (Азія, Arab Light) vs –$0,50/бар. очікувано
  • $2,20/бар. — нова премія (Азія)
  • –$0,80/бар. — Європа (всі сорти)
  • $4,20/бар. — США, Arab Light (без змін до вересня)

Джерела

Джерело: Terminal

За матеріалами: ЗМІ

