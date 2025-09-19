Доходи росії від нафти й газу у вересні впадуть на 23%

Доходи росії від нафти й газу у вересні впадуть на 23%

 

Доходи рф від нафти й газу у вересні 2025 року скоротяться на 23% у річному вимірі через падіння міжнародних цін на нафту та зміцнення рубля. Це створює додаткові ризики для формування бюджету 2026 року й фінансування війни проти України.

Попри зростання відвантажень нафтопродуктів у серпні, загальний дохід від експорту нафти та пального знизився через розширення знижок і перебої в роботі НПЗ.

Фінансовий тиск на бюджет рф

  • Зниження доходів у вересні 2025 року – на 23% у річному вимірі.
  • Очікувані надходження – $7,11 млрд (592 млрд рублів), що на 17% більше, ніж у серпні, завдяки скороченню державних субсидій НПЗ.
  • Січень-вересень 2025 року – доходи впали на 20,5% р/р, до $79,6 млрд (6,62 трлн рублів).
  • Фактори впливу: падіння міжнародних цін на нафту, зміцнення рубля, розширення дисконтів на російську нафту.

Експорт та ринкова кон’юнктура

  • У серпні дохід від експорту сирої нафти й пального скоротився на $920 млн порівняно з липнем і становив $13,51 млрд.
  • Причини: удари України по НПЗ дронами та тиск США на Індію через закупівлю російської нафти.
  • Знижки на російські нафтові марки суттєво розширилися.

Логістика постачання

  • Відвантаження нафтопродуктів у серпні зросли на 8,9% у порівнянні з липнем (частина НПЗ відновила роботу після ремонту).
  • Зростання експорту з Балтійських та Чорноморсько-Азовських портів.
  • Зниження обсягів відвантажень з арктичних портів.

Висновки

  • Бюджетні ризики: скорочення доходів ставить під загрозу виконання бюджету рф на 2026 рік.
  • Військові витрати: фінансування війни проти України ускладнюється з огляду на падіння доходів.
  • Міжнародна конкуренція: знижки на російську нафту під тиском США відкривають простір для посилення позицій інших постачальників на світових ринках.
  • Структурні зміни: порушення логістики й атаки на НПЗ підривають стабільність експортних ланцюгів рф.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

 

 

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

