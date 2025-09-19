Доходи росії від нафти й газу у вересні впадуть на 23%

Доходи рф від нафти й газу у вересні 2025 року скоротяться на 23% у річному вимірі через падіння міжнародних цін на нафту та зміцнення рубля. Це створює додаткові ризики для формування бюджету 2026 року й фінансування війни проти України.
Попри зростання відвантажень нафтопродуктів у серпні, загальний дохід від експорту нафти та пального знизився через розширення знижок і перебої в роботі НПЗ.
Фінансовий тиск на бюджет рф
- Зниження доходів у вересні 2025 року – на 23% у річному вимірі.
- Очікувані надходження – $7,11 млрд (592 млрд рублів), що на 17% більше, ніж у серпні, завдяки скороченню державних субсидій НПЗ.
- Січень-вересень 2025 року – доходи впали на 20,5% р/р, до $79,6 млрд (6,62 трлн рублів).
- Фактори впливу: падіння міжнародних цін на нафту, зміцнення рубля, розширення дисконтів на російську нафту.
Експорт та ринкова кон’юнктура
- У серпні дохід від експорту сирої нафти й пального скоротився на $920 млн порівняно з липнем і становив $13,51 млрд.
- Причини: удари України по НПЗ дронами та тиск США на Індію через закупівлю російської нафти.
- Знижки на російські нафтові марки суттєво розширилися.
Логістика постачання
- Відвантаження нафтопродуктів у серпні зросли на 8,9% у порівнянні з липнем (частина НПЗ відновила роботу після ремонту).
- Зростання експорту з Балтійських та Чорноморсько-Азовських портів.
- Зниження обсягів відвантажень з арктичних портів.
Висновки
- Бюджетні ризики: скорочення доходів ставить під загрозу виконання бюджету рф на 2026 рік.
- Військові витрати: фінансування війни проти України ускладнюється з огляду на падіння доходів.
- Міжнародна конкуренція: знижки на російську нафту під тиском США відкривають простір для посилення позицій інших постачальників на світових ринках.
- Структурні зміни: порушення логістики й атаки на НПЗ підривають стабільність експортних ланцюгів рф.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com