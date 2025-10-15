Падіння цін на нафту через новий виток торговельної війни між США та Китаєм

Падіння цін на нафту через новий виток торговельної війни між США та Китаєм

Ціни на нафту марки Brent і WTI впали більш ніж на 2% після загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм. Нові санкції Пекіна проти американських дочірніх компаній південнокорейського суднобудівника Hanwha Ocean посилили побоювання щодо світової економіки та попиту на нафту.

Глобальний енергетичний ринок під тиском нових торговельних санкцій

Поточна ситуація на ринку

  • Станом на 9:21 ранку EDT у вівторок ціна на WTI Crude знизилася на 2,07% — до $58,28 за барель.
  • Міжнародний бенчмарк Brent Crude знизився на 2,02% — до $62,04 за барель.
  • Після стабілізації в азійських торгах ринок знову зазнав тиску через нові дії Китаю проти американських компаній.

Причини падіння

  • Китай оголосив санкції проти п’яти американських дочірніх компаній Hanwha Ocean, звинувативши їх у «підтримці урядових розслідувань США проти китайських морських, логістичних і суднобудівних секторів».

  • “Hanwha’s subsidiaries in the U.S. have assisted and supported the U.S. government’s probes and measures against Chinese maritime, logistics and shipbuilding sectors. China is strongly dissatisfied and resolutely opposes it,” — речник Міністерства торгівлі Китаю (цитата за CNBC).

  • Санкції забороняють китайським компаніям і громадянам вести бізнес із зазначеними структурами — обмеження набули чинності негайно.
  • Рішення Китаю послідувало за посиленням експортного контролю на рідкоземельні метали, що було впроваджено попереднього тижня.

Реакція ринку та очікування

  • Інвестори побоюються подальшого зниження попиту на нафту через сповільнення глобальної економіки.
  • Очікується рекордне перевиробництво нафти у найближчі місяці, що може ще більше знизити ціни.
  • Президент США Дональд Трамп все ще планує зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці місяця, але ринки реагують нервово.

Аналітичні оцінки

  • “Crude oil is falling as risk appetite fades once again, led by renewed selling across U.S. equities amid persistent concerns over the trade war’s impact on corporate results, and not least growing concerns about an AI bubble,” — зазначив Оле Гансен, керівник відділу стратегії сировинних товарів Saxo Bank.

  • На його думку, лише значне геополітичне загострення за участі росії може тимчасово утримати ціни від падіння нижче критичного рівня $60 за барель Brent.

Висновки та вплив на конкуренцію

  • Торговельна війна між США та Китаєм безпосередньо впливає на світову енергетичну конкуренцію — держави намагаються перерозподілити ланцюги постачання енергоносіїв.
  • Зниження цін на нафту створює тиск на видобувні компанії, особливо у США, де високі витрати видобутку сланцевої нафти можуть стати економічно невигідними.
  • Водночас країни ОПЕК отримують стимул до скорочення видобутку, щоб стабілізувати ринок.
  • У середньостроковій перспективі падіння цін може призвести до перерозподілу ринкових часток між державами-експортерами, послабивши позиції США на тлі зміцнення азійських гравців.

Вплив торговельних санкцій на динаміку нафтового ринку

  • Подія: Ескалація торговельної війни між США та Китаєм.
  • Дія: Китай запровадив санкції проти американських компаній Hanwha Ocean.
  • Наслідок: Падіння Brent і WTI більш ніж на 2%.
  • Причинно-наслідковий зв’язок: Санкції → Зниження довіри → Паніка на ринках → Падіння цін.
  • Можливі майбутні сценарії:
    • 1. Подальше падіння цін нижче $60/бар.
    • 2. Корекція за умови стабілізації дипломатичних контактів.
    • 3. Зміцнення позицій азійських трейдерів і ослаблення американських виробників.
  • Висновок: Торговельне протистояння США-Китай стає ключовим чинником волатильності на нафтовому ринку, формуючи нову конфігурацію конкуренції у 2025 році.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

РЕКЛАМА

