Санкції проти Rosneft і Lukoil: коли може посилитися дефіцит дизеля

США та ЄС посилили санкції проти торгівлі російською нафтою: до списків додано Rosneft і Lukoil з низкою «дочок». Формально це зменшує пул безризикової пропозиції, однак найближчим часом баланс дизеля/газойлю, імовірно, залишиться стабільним завдяки сезонним чинникам і поверненню НПЗ з ремонтів. Ризики зростають до літа 2026 року — у разі хвилі попиту на генерацію в Середземномор’ї можливі різкі стрибки маржі.
Санкції, логістика та сезонність на ринку дизеля
1) Що змінилося: нові санкції США та ЄС
- Об’єкт: Rosneft і Lukoil (включно з багатьма «дочірніми» компаніями) внесені до санкційних списків.
- Ефект: посилення комплаєнсу у торгівлі та страхуванні/фрахті, що підвищує ризики затримок і перенаправлення вантажів.
2) Структура російського експорту дизеля/газойлю (січень–жовтень 2025)
- Середні відвантаження з Балтики та Чорного моря: 950 тис. бар./добу (kbd).
- Орієнтовно 25–35% цього обсягу пов’язано з НПЗ Rosneft (≈238–333 kbd), ще 10–15% — з НПЗ Lukoil (≈95–143 kbd).
3) Де виникає найбільша вразливість
- Балтика: під санкційний ризик підпадає 52% морського експорту дизеля/газойлю; застосовано до середніх обсягів 2025 року — ≈250 kbd «під ризиком».
- Чорне море: вразливість 26%, що дорівнює ≈110 kbd «під ризиком».
- Важливо: це не гарантовані втрати балансу, а радше обсяги, які з високою ймовірністю зіткнуться з затримками/перенаправленням.
4) Канали збуту та вже наявні обмеження
- Балтика (географія постачання):
- Туреччина: ≈150 kbd (33% балтійського дизеля).
- Бразилія: ≈135 kbd (29%).
- Інші країни Середземномор’я: ≈38% решти.
- Фактичні обмеження: у нещодавні місяці балтійський експорт опустився до нижньої межі сезонного діапазону через страйки та ремонти НПЗ, які обмежили експортні можливості.
- Зміна ролі Бразилії: у жовтні лише 18% імпорту дизеля/газойлю в країну припало на росію — мінімум за 31 місяць.
- Чорне море: експозиція менша (~26%), при цьому майже половина відвантажень протягом року йшла до Туреччини, решта — переважно до середземноморських покупців.
5) Короткостроковий баланс і сезонність попиту
- Найближчі місяці: очікується стабільність балансу — європейські та близькосхідні НПЗ повертаються з ремонтів у листопаді–грудні, підстраховуючи пропозицію.
- I квартал: історично найслабший за попитом на дизель.
6) Висновки для ринків нафти й нафтопродуктів
- Вплив санкцій «на папері» великий, на практиці — помірний у короткій перспективі:
- Поява високоризикового сегмента ≈360 kbd (Балтика + Чорне море) здатна подовжувати ланцюги постачання та підвищувати логістичні витрати.
- Втім, ремонти завершуються, а попит у І кв. слабкий — це пом’якшує ціновий ефект у найближчі місяці.
- Балтійський вузол ризику: вищі частки санкційної експозиції та вже знижені обсяги роблять Балтику головною точкою потенційних збоїв, особливо для маршрутів до Туреччини та Середземномор’я.
- Перебудова покупців: приклад Бразилії (18% у жовтні та 31-місячний мінімум) свідчить про прискорену диверсифікацію, що послаблює шок від санкцій.
- Літній «стрес-тест»:
- Якщо Середземномор’я знову активно тягнутиме дизель для генерації електроенергії, а безсанкційний пул з росії буде меншим, тоді будь-яка хвиля попиту чи позапланові простої НПЗ спричинятимуть різкіші сплески маржі.
- Висновок: волатильність маржі влітку імовірно зросте порівняно з зимою/весною.
7) Узагальнення
- Санкції
- США+ЄС → Rosneft, Lukoil (+дочки) → жорсткіший комплаєнс
- Ризики: затримки, перенаправлення, дорожчі ланцюги
- Обсяги
- Середнє постачання з Балтики+Чорного моря: 950 kbd
- Зв’язок з НПЗ: Rosneft 25–35%, Lukoil 10–15%
- «Під ризиком»: Балтика ≈250 kbd (52%), Чорне море ≈110 kbd (26%)
- Маршрути
- Балтика → Туреччина 150 kbd (33%), Бразилія 135 kbd (29%), решта ≈38%
- Чорне море → майже 1/2 до Туреччини, решта — інші середземноморські покупці
- Часовий фактор
- Лис–гру: повернення НПЗ з ремонтів → стабілізатор пропозиції
- I кв.: найслабший попит → обмежений ціновий ефект
- Літо: можливий сплеск попиту → волатильність маржі
- Поведінка покупців
- Бразилія: 18% із росії в жовтні → 31-місячний мінімум → диверсифікація
8) Вплив на ціни й маржі
- Короткостроково:
- Санкційний тиск підвищує операційні витрати й час у дорозі, але ремонти НПЗ завершуються і попит слабкий → помірний вплив на ціну/спред.
- Середньостроково (до літа):
- Збереження ≈360 kbd «під ризиком» + менший безсанкційний пул → підвищена чутливість ринку до шоків.
- Сценарій-стрес:
- Літнє зростання попиту на генерацію в Середземномор’ї + випадіння НПЗ → різкий підйом маржі та спредів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: vortexa.com