Санкції проти Rosneft і Lukoil: коли може посилитися дефіцит дизеля

США та ЄС посилили санкції проти торгівлі російською нафтою: до списків додано Rosneft і Lukoil з низкою «дочок». Формально це зменшує пул безризикової пропозиції, однак найближчим часом баланс дизеля/газойлю, імовірно, залишиться стабільним завдяки сезонним чинникам і поверненню НПЗ з ремонтів. Ризики зростають до літа 2026 року — у разі хвилі попиту на генерацію в Середземномор’ї можливі різкі стрибки маржі.

Санкції, логістика та сезонність на ринку дизеля

1) Що змінилося: нові санкції США та ЄС

  • Об’єкт: Rosneft і Lukoil (включно з багатьма «дочірніми» компаніями) внесені до санкційних списків.
  • Ефект: посилення комплаєнсу у торгівлі та страхуванні/фрахті, що підвищує ризики затримок і перенаправлення вантажів.

2) Структура російського експорту дизеля/газойлю (січень–жовтень 2025)

  • Середні відвантаження з Балтики та Чорного моря: 950 тис. бар./добу (kbd).
  • Орієнтовно 25–35% цього обсягу пов’язано з НПЗ Rosneft (≈238–333 kbd), ще 10–15% — з НПЗ Lukoil (≈95–143 kbd).

3) Де виникає найбільша вразливість

  • Балтика: під санкційний ризик підпадає 52% морського експорту дизеля/газойлю; застосовано до середніх обсягів 2025 року — ≈250 kbd «під ризиком».
  • Чорне море: вразливість 26%, що дорівнює ≈110 kbd «під ризиком».
  • Важливо: це не гарантовані втрати балансу, а радше обсяги, які з високою ймовірністю зіткнуться з затримками/перенаправленням.

4) Канали збуту та вже наявні обмеження

  • Балтика (географія постачання):
    • Туреччина: ≈150 kbd (33% балтійського дизеля).
    • Бразилія: ≈135 kbd (29%).
    • Інші країни Середземномор’я: ≈38% решти.
  • Фактичні обмеження: у нещодавні місяці балтійський експорт опустився до нижньої межі сезонного діапазону через страйки та ремонти НПЗ, які обмежили експортні можливості.
  • Зміна ролі Бразилії: у жовтні лише 18% імпорту дизеля/газойлю в країну припало на росію — мінімум за 31 місяць.
  • Чорне море: експозиція менша (~26%), при цьому майже половина відвантажень протягом року йшла до Туреччини, решта — переважно до середземноморських покупців.

5) Короткостроковий баланс і сезонність попиту

  • Найближчі місяці: очікується стабільність балансуєвропейські та близькосхідні НПЗ повертаються з ремонтів у листопаді–грудні, підстраховуючи пропозицію.
  • I квартал: історично найслабший за попитом на дизель.

6) Висновки для ринків нафти й нафтопродуктів

  • Вплив санкцій «на папері» великий, на практиці — помірний у короткій перспективі:
    • Поява високоризикового сегмента ≈360 kbd (Балтика + Чорне море) здатна подовжувати ланцюги постачання та підвищувати логістичні витрати.
    • Втім, ремонти завершуються, а попит у І кв. слабкий — це пом’якшує ціновий ефект у найближчі місяці.
  • Балтійський вузол ризику: вищі частки санкційної експозиції та вже знижені обсяги роблять Балтику головною точкою потенційних збоїв, особливо для маршрутів до Туреччини та Середземномор’я.
  • Перебудова покупців: приклад Бразилії (18% у жовтні та 31-місячний мінімум) свідчить про прискорену диверсифікацію, що послаблює шок від санкцій.
  • Літній «стрес-тест»:
    • Якщо Середземномор’я знову активно тягнутиме дизель для генерації електроенергії, а безсанкційний пул з росії буде меншим, тоді будь-яка хвиля попиту чи позапланові простої НПЗ спричинятимуть різкіші сплески маржі.
    • Висновок: волатильність маржі влітку імовірно зросте порівняно з зимою/весною.

7) Узагальнення

  • Санкції
    • США+ЄС → Rosneft, Lukoil (+дочки) → жорсткіший комплаєнс
    • Ризики: затримки, перенаправлення, дорожчі ланцюги
  • Обсяги
    • Середнє постачання з Балтики+Чорного моря: 950 kbd
    • Зв’язок з НПЗ: Rosneft 25–35%, Lukoil 10–15%
    • «Під ризиком»: Балтика ≈250 kbd (52%), Чорне море ≈110 kbd (26%)
  • Маршрути
    • Балтика → Туреччина 150 kbd (33%), Бразилія 135 kbd (29%), решта ≈38%
    • Чорне море → майже 1/2 до Туреччини, решта — інші середземноморські покупці
  • Часовий фактор
    • Лис–гру: повернення НПЗ з ремонтів → стабілізатор пропозиції
    • I кв.: найслабший попит → обмежений ціновий ефект
    • Літо: можливий сплеск попитуволатильність маржі
  • Поведінка покупців
    • Бразилія: 18% із росії в жовтні → 31-місячний мінімумдиверсифікація

8) Вплив на ціни й маржі

  • Короткостроково:
    • Санкційний тиск підвищує операційні витрати й час у дорозі, але ремонти НПЗ завершуються і попит слабкийпомірний вплив на ціну/спред.
  • Середньостроково (до літа):
    • Збереження ≈360 kbd «під ризиком» + менший безсанкційний пулпідвищена чутливість ринку до шоків.
  • Сценарій-стрес:
    • Літнє зростання попиту на генерацію в Середземномор’ї + випадіння НПЗрізкий підйом маржі та спредів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: vortexa.com

