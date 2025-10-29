Європа на порозі рекордного імпорту дизеля та авіагасу через санкційні обмеження проти росії

ЄС у жовтні наближається до найвищих місячних обсягів імпорту дизеля та авіагасу на тлі підготовки до заборони пального, виготовленого з російської нафти, а також через санкції США проти провідних російських видобувників і нафтопереробників, що посилюють напруження на ринку середніх дистилятів.
Як санкції і логістика переформатовують європейський ринок середніх дистилятів
Що відбулося
- 1–20 жовтня порти ЄС прийняли приблизно 1,9 млн барелів дизеля та авіагасу з Індії, Саудівської Аравії, США та інших країн (за даними Kpler, зібраними Bloomberg).
- Якщо темпи збережуться до кінця місяця, жовтень стане рекордним за місячним імпортом дизеля та авіапального до ЄС.
- Трейдери форсують трафік, аби скористатися сильними спредами та «крек»-маржами в Європі попри цінові коливання на нафті.
Регуляторні тригери
- ЄС у 18-му санкційному пакеті «закриває лазівку»: з 21 січня запроваджується заборона імпорту на рафіновані нафтопродукти, вироблені з російської нафти і ввезені з третіх країн.
- Винятки: Канада, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія та США.
- США посилюють тиск окремими санкціями проти «Роснєфть» і «Лукойл», які також експортують нафтопродукти, що додатково стискає пропозицію дизеля у світі.
Ринкові індикатори та ціноутворення
- ICE gasoil crack підскочив вище $31/бар. після ~$23/бар. середині місяця — ознака преміалізації середніх дистилятів над нафтою.
- Спред листопад/грудень ICE gasoil посилився до майже $20/т у беквордейшні, що сигналізує про дефіцит близької поставки та стимулює прискорення постачання.
- Ціни на сиру нафту послабилися після попереднього стрибка, Водночас середні дистиляти залишаються сильними, віддзеркалюючи структурний дефіцит.
«Спред ICE gasoil піднявся вище $31 за барель після приблизно $23 за барель у середині місяця. Тим часом спред листопад/грудень ICE gasoil учора зріс майже до $20 за тонну у беквордейшні», — Воррен Паттерсон та Ева Мантеї, ING.
Висновки та обґрунтування впливу на ринки нафти й нафтопродуктів
- Європейський імпорт як «міст» до заборони: нарощення імпорту до рекордних позначок у жовтні — раціональна реакція на майбутню заборону з 21 січня. Це переналаштовує логістику з російського напряму на Індію, Близький Схід і США.
- Стискання глобальної пропозиції дизеля: санкції США проти «Роснєфть» і «Лукойл» обмежують експортні потоки, підсилюючи дефіцит у середніх дистилятах. Це проявляється у зростанні crack і глибшому беквордейшні.
- Цінові очікування: попри відкат нафти, премія на газойлі свідчить про стійкий попит/дефіцит у ближніх термінах. Ймовірний сценарій — утримання підвищених спредів до імплементації заборони, а також під час періоду адаптації після 21 січня.
- Маржинальність переробки: високі «крек»-маржі стимулюють європейські НПЗ і трейдерів максимізувати постачання середніх дистилятів, але логістичні вузькі місця (танкерний флот, графіки поставок) можуть обмежувати ефект.
- Регіональна диверсифікація: винятки для Канади/Норвегії/Швейцарії/ВБ/США не пом’якшують загальне обрубання «бічного входу» для російської нафти через треті країни, отже структурна напруга на дизельному ринку ЄС збережеться.
Структура причинно-наслідкових зв’язків
- Санкції та політика
- ЄС: 18-й пакет → заборона з 21.01 → закриття лазівки для пального з російської нафти (через треті країни)
- США: санкції проти «Роснєфть» і «Лукойл» → менше глобальних постачань дизеля
- Логістика та потоки
- Жовтень: ~1,9 млн бар. (1–20 числа) → курс на рекорд місячного імпорту
- Походження: Індія, Саудівська Аравія, США та ін.
- Ціни та структура ринку
- Gasoil crack: >$31/бар. (з ~ $23/бар.)
- Nov/Dec спред: майже $20/т беквордейшн
- Нафта: ослаблення після ралі; дистиляти — сильні
- Висновки для учасників
- Трейдери: форсувати ближні постачання, фіксувати премії
- НПЗ ЄС: максимізація виробництва середніх дистилятів
- Імпортери: диверсифікація напрямків, довші ланцюги постачання
Цитати
- «ЄС вводить заборону на імпорт рафінованих нафтопродуктів, вироблених з російської нафти та таких, що надходять із будь-якої третьої країни — за винятком Канади, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії та США — тим самим запобігаючи «задньому входу» російської нафти на ринок ЄС» — 18-й санкційний пакет ЄС.
- Коментар ING про ринкові спреди наведено вище (у перекладі).
Ймовірні наслідки для ринків
- Короткий горизонт (до 21 січня): підвищені спреди, беквордейшн, імпортні «вікна можливостей»; можливі цінові піки на дизель у періоди інтенсивного завезення.
- Після заборони: часткове перезатарювання маршрутів, більш стійка преміалізація середніх дистилятів відносно нафти, зберігання структурного дефіциту через обмежені альтернативні постачання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com (Tsvetana Paraskova)