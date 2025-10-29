Європа на порозі рекордного імпорту дизеля та авіагасу через санкційні обмеження проти росії

ЄС у жовтні наближається до найвищих місячних обсягів імпорту дизеля та авіагасу на тлі підготовки до заборони пального, виготовленого з російської нафти, а також через санкції США проти провідних російських видобувників і нафтопереробників, що посилюють напруження на ринку середніх дистилятів.

Як санкції і логістика переформатовують європейський ринок середніх дистилятів

Що відбулося

  • 1–20 жовтня порти ЄС прийняли приблизно 1,9 млн барелів дизеля та авіагасу з Індії, Саудівської Аравії, США та інших країн (за даними Kpler, зібраними Bloomberg).
  • Якщо темпи збережуться до кінця місяця, жовтень стане рекордним за місячним імпортом дизеля та авіапального до ЄС.
  • Трейдери форсують трафік, аби скористатися сильними спредами та «крек»-маржами в Європі попри цінові коливання на нафті.

Регуляторні тригери

  • ЄС у 18-му санкційному пакеті «закриває лазівку»: з 21 січня запроваджується заборона імпорту на рафіновані нафтопродукти, вироблені з російської нафти і ввезені з третіх країн.
  • Винятки: Канада, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія та США.
  • США посилюють тиск окремими санкціями проти «Роснєфть» і «Лукойл», які також експортують нафтопродукти, що додатково стискає пропозицію дизеля у світі.

Ринкові індикатори та ціноутворення

  • ICE gasoil crack підскочив вище $31/бар. після ~$23/бар. середині місяця — ознака преміалізації середніх дистилятів над нафтою.
  • Спред листопад/грудень ICE gasoil посилився до майже $20/т у беквордейшні, що сигналізує про дефіцит близької поставки та стимулює прискорення постачання.
  • Ціни на сиру нафту послабилися після попереднього стрибка, Водночас середні дистиляти залишаються сильними, віддзеркалюючи структурний дефіцит.

«Спред ICE gasoil піднявся вище $31 за барель після приблизно $23 за барель у середині місяця. Тим часом спред листопад/грудень ICE gasoil учора зріс майже до $20 за тонну у беквордейшні», — Воррен Паттерсон та Ева Мантеї, ING.

Висновки та обґрунтування впливу на ринки нафти й нафтопродуктів

  • Європейський імпорт як «міст» до заборони: нарощення імпорту до рекордних позначок у жовтні — раціональна реакція на майбутню заборону з 21 січня. Це переналаштовує логістику з російського напряму на Індію, Близький Схід і США.
  • Стискання глобальної пропозиції дизеля: санкції США проти «Роснєфть» і «Лукойл» обмежують експортні потоки, підсилюючи дефіцит у середніх дистилятах. Це проявляється у зростанні crack і глибшому беквордейшні.
  • Цінові очікування: попри відкат нафти, премія на газойлі свідчить про стійкий попит/дефіцит у ближніх термінах. Ймовірний сценарій — утримання підвищених спредів до імплементації заборони, а також під час періоду адаптації після 21 січня.
  • Маржинальність переробки: високі «крек»-маржі стимулюють європейські НПЗ і трейдерів максимізувати постачання середніх дистилятів, але логістичні вузькі місця (танкерний флот, графіки поставок) можуть обмежувати ефект.
  • Регіональна диверсифікація: винятки для Канади/Норвегії/Швейцарії/ВБ/США не пом’якшують загальне обрубання «бічного входу» для російської нафти через треті країни, отже структурна напруга на дизельному ринку ЄС збережеться.

Структура причинно-наслідкових зв’язків

  • Санкції та політика
    • ЄС: 18-й пакет → заборона з 21.01 → закриття лазівки для пального з російської нафти (через треті країни)
    • США: санкції проти «Роснєфть» і «Лукойл» → менше глобальних постачань дизеля
  • Логістика та потоки
    • Жовтень: ~1,9 млн бар. (1–20 числа) → курс на рекорд місячного імпорту
    • Походження: Індія, Саудівська Аравія, США та ін.
  • Ціни та структура ринку
    • Gasoil crack: >$31/бар. (з ~ $23/бар.)
    • Nov/Dec спред: майже $20/т беквордейшн
    • Нафта: ослаблення після ралі; дистиляти — сильні
  • Висновки для учасників
    • Трейдери: форсувати ближні постачання, фіксувати премії
    • НПЗ ЄС: максимізація виробництва середніх дистилятів
    • Імпортери: диверсифікація напрямків, довші ланцюги постачання

Цитати

  • «ЄС вводить заборону на імпорт рафінованих нафтопродуктів, вироблених з російської нафти та таких, що надходять із будь-якої третьої країни — за винятком Канади, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії та США — тим самим запобігаючи «задньому входу» російської нафти на ринок ЄС» — 18-й санкційний пакет ЄС.
  • Коментар ING про ринкові спреди наведено вище (у перекладі).

Ймовірні наслідки для ринків

  • Короткий горизонт (до 21 січня): підвищені спреди, беквордейшн, імпортні «вікна можливостей»; можливі цінові піки на дизель у періоди інтенсивного завезення.
  • Після заборони: часткове перезатарювання маршрутів, більш стійка преміалізація середніх дистилятів відносно нафти, зберігання структурного дефіциту через обмежені альтернативні постачання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com (Tsvetana Paraskova)

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

