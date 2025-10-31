Нова енергетична тактика ворога: як уникнути системного розбалансування енергосистеми України

Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі перейшли від тактики «знищити об’єкт» до тактики «створити регіональний дисбаланс» між генерацією на заході та споживанням/дефіцитом на сході й у центрі. Вразливість посилює обмежена пропускна здатність міжрегіональних ЛЕП, залежність від великих трансформаторів і ризик каскадних аварій. Україна може пом’якшити цю тактику поєднанням швидких (мобільні генератори, гнучке керування попитом), середньострокових (FACTS, розміщення сховищ у вузлах, міждержавні інтерконектори) та довгострокових (HVDC, кільцеві мережі, розосереджена генерація на сході) рішень, синхронізованих із протиповітряною обороною та кіберзахистом.

Особливості енергетичних ударів

1. Суть нової тактики ворога

Ціль: не одноразове виведення зі строю електростанцій, а довготривале регіональне розбалансування .

не одноразове виведення зі строю електростанцій, а . Головний прийом: бити по лівобережних регіонах , де зосереджені ТЕС і ГЕС, і таким чином створювати дефіцит у східній та центральній частині країни.

бити по , де зосереджені ТЕС і ГЕС, і таким чином створювати країни. Паралельно: на заході країни виникає надлишок генерації за рахунок роботи АЕС, який не може бути оперативно перекинутий у зону дефіциту.

на заході країни виникає за рахунок роботи АЕС, який не може бути оперативно перекинутий у зону дефіциту. Ключовий інструмент ворога: використання обмеженої пропускної здатності міжрегіональних ліній, що перетворює локальний дефіцит на тривалі відключення.

2. Чому ця тактика працює

Висока концентрація генерації в окремих географічних кластерах призводить до того, що втрата одного кластера впливає на великий регіон.

в окремих географічних кластерах призводить до того, що втрата одного кластера впливає на великий регіон. Обмежена пропускна здатність міжрегіональних мереж не дає змоги вирівняти баланс між заходом (надлишок) і сходом/центром (дефіцит).

міжрегіональних мереж не дає змоги вирівняти баланс між заходом (надлишок) і сходом/центром (дефіцит). Залежність від великих елементів інфраструктури (трансформатори, важливі підстанції) — їх довго замінювати , тому кожен влучний удар ворога створює довгий «вузький» сегмент в енергосистемі.

(трансформатори, важливі підстанції) — їх , тому кожен влучний удар ворога створює в енергосистемі. Ризик каскадних аварій змушує операторів застосовувати аварійні відключення для захисту всієї системи.

3. Чому справа не тільки в лініях

Сучасна енергосистема — це поєднання мереж, електроніки, акумуляції, програмного керування та логістики .

. Навіть без нових довгих ЛЕП можна тимчасово підвищити стійкість через технології керування потоками, акумуляцію та мобільну генерацію .

можна тимчасово підвищити стійкість через . Будівництво нових ліній триває роками, отже потрібні рішення «сьогодні — завтра», що компенсують вразливість.

4. Технологічні рішення, які вже відомі та можуть бути застосовні

4.1. Лінії постійного струму великої напруги

Призначення: передача великих обсягів енергії на далекі відстані з меншими втратами .

передача великих обсягів енергії на далекі відстані з . Перевага: потік легше контролювати , ніж в AC-мережі.

потік , ніж в AC-мережі. Додатковий плюс: можливість прокладання під землею або під водою, що робить лінії менш уразливими для ударів.

4.2. Системи гнучкого керування потужністю

Завдання: підвищити пропускну здатність уже існуючих ліній без їх повної перебудови.

без їх повної перебудови. Ефект: оперативний контроль над потоками, що особливо важливо при асиметрії між заходом та сходом.

оперативний контроль над потоками, що особливо важливо при асиметрії між заходом та сходом. Це середньостроковий клас рішень (місяці — до 1–2 років), який дає відчутне нарощування резерву для міжрегіональних передач.

4.3. Батарейні енергосховища

Функція: накопичити надлишок (передусім у західних регіонах) і миттєво віддати його в зонах дефіциту.

(передусім у західних регіонах) і його в зонах дефіциту. Додаткова роль: гасіння коливань частоти, що зменшує ймовірність каскадних аварій.

гасіння коливань частоти, що зменшує ймовірність каскадних аварій. Перевага: можна розміщувати в ключових вузлах мережі — це скорочує шляхи передачі й знижує потребу в негайному будівництві ліній.

4.4. Мобільні генератори та мобільні газові турбіни

Призначення: швидко розгорнутися у регіоні дефіциту.

у регіоні дефіциту. Статус: це тимчасова компенсація до відновлення ліній/підстанцій.

це до відновлення ліній/підстанцій. Застосування: особливо важливо на лівобережжі, яке стає ціллю для ударів.

4.5. Гнучке керування великим попитом

Інструмент: домовленості з великими споживачами щодо тимчасового зниження навантаження в пікові або критичні години.

щодо тимчасового зниження навантаження в пікові або критичні години. Результат: менша потреба у довгих передачах через країну, отже менша вразливість для ударів.

4.6. Гнучке керування малим й середнім попитом

Інструмент: стимулювання використання накопичувачів споживачів, щодо стварення розумних мереж, зокрема, зменшення споживання в пікові або критичні години та віддавання енергії при її дефіциті у мержу, а також накопичення енергії при її профіциті.

стимулювання використання накопичувачів зокрема, зменшення споживання в пікові або критичні години та віддавання енергії при її дефіциті у мержу, а також накопичення енергії при її профіциті. Результат: збалансована енергосистема країни.

5. Захист ключових вузлів: багатовимірний підхід

Захист енергосистеми не зводиться до ППО. Він має чотири компоненти: інженерний, оборонний, організаційний і кібернетичний.

5.1. Інженерні заходи

Посилене укриття та бронювання трансформаторів і підстанцій — щоб збільшити живучість обладнання.

трансформаторів і підстанцій — щоб збільшити обладнання. Кільцева (резервна) топологія мережі — дає змогу перекидати потоки в обхід пошкоджених ділянок.

мережі — дає змогу пошкоджених ділянок. Модульне обладнання та стандартизація — щоб швидко замінювати пошкоджені елементи .

— щоб . Локальні акумулятори та резервні генератори біля підстанцій — для миттєвої компенсації втрат.

5.2. Оборонні заходи

Координація енергетиків з ППО та силами реагування для пріоритетного захисту найважливіших об’єктів .

для . Виявлення і знешкодження БпЛА , які атакують низько і несподівано.

, які атакують низько і несподівано. Географічне рознесення критичних елементів, щоб один удар не виводив із ладу весь вузол.

5.3. Кіберзахист і автоматизація

Кіберзахист диспетчерських систем — обов’язковий , із застосуванням резервних каналів зв’язку та сегментації мережі .

— , із застосуванням та . Автоматизовані системи управління мають: перенаправляти потоки; підключати акумулятори; обмежувати непершочергове навантаження.

мають: Баланс «автоматика — людина» критичний: автоматика — для миттєвих локальних реакцій, людина — для запобігання каскадним відключенням.

6. Плани дій у часі

6.1. Негайні кроки (тижні — місяці)

Розгортання мобільних батарей і генераторів у найбільш уразливих регіонах.

у найбільш уразливих регіонах. Активація механізмів гнучкого навантаження для великих споживачів.

6.2. Середньострокові кроки (місяці — 1–2 роки)

Встановлення пристроїв для підвищення пропускної здатності існуючих ліній.

для підвищення пропускної здатності існуючих ліній. Розгортання накопичувачів у ключових вузлах — щоб мати швидкі джерела енергії в місцях можливих розривів.

— щоб мати швидкі джерела енергії в місцях можливих розривів. Угоди з сусідніми операторами щодо збільшення імпорту й оперативних інтерконекторів.

6.3. Довгострокові кроки (роки)

Нарощування міжрегіональних коридорів передавання.

передавання. Будівництво HVDC-ліній (висковольтні постійного струму) там, де це економічно та безпеково виправдано.

(висковольтні постійного струму) там, де це економічно та безпеково виправдано. Створення кільцевої структури мережі для підвищення живучості.

для підвищення живучості. Збільшення локальної генерації у східних регіонах, щоб зменшити залежність від далеких передач.

6.4. Постійні дії

Координація енергетиків, оборони та кіберфахівців на постійній основі.

на постійній основі. Підтримання запасів критичних комплектуючих у регіонах для швидкого ремонту.

7. Висновок

Тактика ворога — «розбалансувати береги» — спирається на географічну асиметрію української генерації та обмежену пропускну здатність мереж. Але поєднання:

швидких технічних рішень (акумуляція, мобільні генератори, гнучке керування);

(акумуляція, мобільні генератори, гнучке керування); середньострокових інвестицій у керовані магістралі;

у керовані магістралі; довгострокових змін архітектури мережі (HVDC, кільцева топологія, розосереджена генерація);

(HVDC, кільцева топологія, розосереджена генерація); тісної координації з обороною і кіберзахистом;

дає Україні можливість зменшити тривалість і масштаб відключень, а згодом — підвищити стійкість енергосистеми до системних ударів.

Чому це питання національної безпеки

Енергетика сьогодні — це частина національної безпеки. Захищати мережу — означає:

захищати життя людей (освітлення, теплопостачання, медичні заклади);

(освітлення, теплопостачання, медичні заклади); зберігати роботу підприємств і, відповідно, економічну стійкість ;

і, відповідно, ; підтримувати стабільність держави під час війни.

Джерело: Terminal

За матеріалами коментарів В.Боровика (Голова Правління Альянсу «Нова Енергія України»)