Нова енергетична тактика ворога: як уникнути системного розбалансування енергосистеми України

Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі перейшли від тактики «знищити об’єкт» до тактики «створити регіональний дисбаланс» між генерацією на заході та споживанням/дефіцитом на сході й у центрі. Вразливість посилює обмежена пропускна здатність міжрегіональних ЛЕП, залежність від великих трансформаторів і ризик каскадних аварій. Україна може пом’якшити цю тактику поєднанням швидких (мобільні генератори, гнучке керування попитом), середньострокових (FACTS, розміщення сховищ у вузлах, міждержавні інтерконектори) та довгострокових (HVDC, кільцеві мережі, розосереджена генерація на сході) рішень, синхронізованих із протиповітряною обороною та кіберзахистом.
Особливості енергетичних ударів
1. Суть нової тактики ворога
- Ціль: не одноразове виведення зі строю електростанцій, а довготривале регіональне розбалансування.
- Головний прийом: бити по лівобережних регіонах, де зосереджені ТЕС і ГЕС, і таким чином створювати дефіцит у східній та центральній частині країни.
- Паралельно: на заході країни виникає надлишок генерації за рахунок роботи АЕС, який не може бути оперативно перекинутий у зону дефіциту.
- Ключовий інструмент ворога: використання обмеженої пропускної здатності міжрегіональних ліній, що перетворює локальний дефіцит на тривалі відключення.
2. Чому ця тактика працює
- Висока концентрація генерації в окремих географічних кластерах призводить до того, що втрата одного кластера впливає на великий регіон.
- Обмежена пропускна здатність міжрегіональних мереж не дає змоги вирівняти баланс між заходом (надлишок) і сходом/центром (дефіцит).
- Залежність від великих елементів інфраструктури (трансформатори, важливі підстанції) — їх довго замінювати, тому кожен влучний удар ворога створює довгий «вузький» сегмент в енергосистемі.
- Ризик каскадних аварій змушує операторів застосовувати аварійні відключення для захисту всієї системи.
3. Чому справа не тільки в лініях
- Сучасна енергосистема — це поєднання мереж, електроніки, акумуляції, програмного керування та логістики.
- Навіть без нових довгих ЛЕП можна тимчасово підвищити стійкість через технології керування потоками, акумуляцію та мобільну генерацію.
- Будівництво нових ліній триває роками, отже потрібні рішення «сьогодні — завтра», що компенсують вразливість.
4. Технологічні рішення, які вже відомі та можуть бути застосовні
4.1. Лінії постійного струму великої напруги
- Призначення: передача великих обсягів енергії на далекі відстані з меншими втратами.
- Перевага: потік легше контролювати, ніж в AC-мережі.
- Додатковий плюс: можливість прокладання під землею або під водою, що робить лінії менш уразливими для ударів.
4.2. Системи гнучкого керування потужністю
- Завдання: підвищити пропускну здатність уже існуючих ліній без їх повної перебудови.
- Ефект: оперативний контроль над потоками, що особливо важливо при асиметрії між заходом та сходом.
- Це середньостроковий клас рішень (місяці — до 1–2 років), який дає відчутне нарощування резерву для міжрегіональних передач.
4.3. Батарейні енергосховища
- Функція: накопичити надлишок (передусім у західних регіонах) і миттєво віддати його в зонах дефіциту.
- Додаткова роль: гасіння коливань частоти, що зменшує ймовірність каскадних аварій.
- Перевага: можна розміщувати в ключових вузлах мережі — це скорочує шляхи передачі й знижує потребу в негайному будівництві ліній.
4.4. Мобільні генератори та мобільні газові турбіни
- Призначення: швидко розгорнутися у регіоні дефіциту.
- Статус: це тимчасова компенсація до відновлення ліній/підстанцій.
- Застосування: особливо важливо на лівобережжі, яке стає ціллю для ударів.
4.5. Гнучке керування великим попитом
- Інструмент: домовленості з великими споживачами щодо тимчасового зниження навантаження в пікові або критичні години.
- Результат: менша потреба у довгих передачах через країну, отже менша вразливість для ударів.
4.6. Гнучке керування малим й середнім попитом
- Інструмент: стимулювання використання накопичувачів споживачів, щодо стварення розумних мереж, зокрема, зменшення споживання в пікові або критичні години та віддавання енергії при її дефіциті у мержу, а також накопичення енергії при її профіциті.
- Результат: збалансована енергосистема країни.
5. Захист ключових вузлів: багатовимірний підхід
Захист енергосистеми не зводиться до ППО. Він має чотири компоненти: інженерний, оборонний, організаційний і кібернетичний.
5.1. Інженерні заходи
- Посилене укриття та бронювання трансформаторів і підстанцій — щоб збільшити живучість обладнання.
- Кільцева (резервна) топологія мережі — дає змогу перекидати потоки в обхід пошкоджених ділянок.
- Модульне обладнання та стандартизація — щоб швидко замінювати пошкоджені елементи.
- Локальні акумулятори та резервні генератори біля підстанцій — для миттєвої компенсації втрат.
5.2. Оборонні заходи
- Координація енергетиків з ППО та силами реагування для пріоритетного захисту найважливіших об’єктів.
- Виявлення і знешкодження БпЛА, які атакують низько і несподівано.
- Географічне рознесення критичних елементів, щоб один удар не виводив із ладу весь вузол.
5.3. Кіберзахист і автоматизація
- Кіберзахист диспетчерських систем — обов’язковий, із застосуванням резервних каналів зв’язку та сегментації мережі.
- Автоматизовані системи управління мають:
- перенаправляти потоки;
- підключати акумулятори;
- обмежувати непершочергове навантаження.
- Баланс «автоматика — людина» критичний: автоматика — для миттєвих локальних реакцій, людина — для запобігання каскадним відключенням.
6. Плани дій у часі
6.1. Негайні кроки (тижні — місяці)
- Розгортання мобільних батарей і генераторів у найбільш уразливих регіонах.
- Активація механізмів гнучкого навантаження для великих споживачів.
6.2. Середньострокові кроки (місяці — 1–2 роки)
- Встановлення пристроїв для підвищення пропускної здатності існуючих ліній.
- Розгортання накопичувачів у ключових вузлах — щоб мати швидкі джерела енергії в місцях можливих розривів.
- Угоди з сусідніми операторами щодо збільшення імпорту й оперативних інтерконекторів.
6.3. Довгострокові кроки (роки)
- Нарощування міжрегіональних коридорів передавання.
- Будівництво HVDC-ліній (висковольтні постійного струму) там, де це економічно та безпеково виправдано.
- Створення кільцевої структури мережі для підвищення живучості.
- Збільшення локальної генерації у східних регіонах, щоб зменшити залежність від далеких передач.
6.4. Постійні дії
- Координація енергетиків, оборони та кіберфахівців на постійній основі.
- Підтримання запасів критичних комплектуючих у регіонах для швидкого ремонту.
7. Висновок
Тактика ворога — «розбалансувати береги» — спирається на географічну асиметрію української генерації та обмежену пропускну здатність мереж. Але поєднання:
- швидких технічних рішень (акумуляція, мобільні генератори, гнучке керування);
- середньострокових інвестицій у керовані магістралі;
- довгострокових змін архітектури мережі (HVDC, кільцева топологія, розосереджена генерація);
- тісної координації з обороною і кіберзахистом;
дає Україні можливість зменшити тривалість і масштаб відключень, а згодом — підвищити стійкість енергосистеми до системних ударів.
Чому це питання національної безпеки
Енергетика сьогодні — це частина національної безпеки. Захищати мережу — означає:
- захищати життя людей (освітлення, теплопостачання, медичні заклади);
- зберігати роботу підприємств і, відповідно, економічну стійкість;
- підтримувати стабільність держави під час війни.
Джерело: Terminal
За матеріалами коментарів В.Боровика (Голова Правління Альянсу «Нова Енергія України»)