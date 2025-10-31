Нова енергетична тактика ворога: як уникнути системного розбалансування енергосистеми України

Нова енергетична тактика ворога: як уникнути системного розбалансування енергосистеми України

Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі перейшли від тактики «знищити об’єкт» до тактики «створити регіональний дисбаланс» між генерацією на заході та споживанням/дефіцитом на сході й у центрі. Вразливість посилює обмежена пропускна здатність міжрегіональних ЛЕП, залежність від великих трансформаторів і ризик каскадних аварій. Україна може пом’якшити цю тактику поєднанням швидких (мобільні генератори, гнучке керування попитом), середньострокових (FACTS, розміщення сховищ у вузлах, міждержавні інтерконектори) та довгострокових (HVDC, кільцеві мережі, розосереджена генерація на сході) рішень, синхронізованих із протиповітряною обороною та кіберзахистом.

Особливості енергетичних ударів

1. Суть нової тактики ворога

  • Ціль: не одноразове виведення зі строю електростанцій, а довготривале регіональне розбалансування.
  • Головний прийом: бити по лівобережних регіонах, де зосереджені ТЕС і ГЕС, і таким чином створювати дефіцит у східній та центральній частині країни.
  • Паралельно: на заході країни виникає надлишок генерації за рахунок роботи АЕС, який не може бути оперативно перекинутий у зону дефіциту.
  • Ключовий інструмент ворога: використання обмеженої пропускної здатності міжрегіональних ліній, що перетворює локальний дефіцит на тривалі відключення.

2. Чому ця тактика працює

  • Висока концентрація генерації в окремих географічних кластерах призводить до того, що втрата одного кластера впливає на великий регіон.
  • Обмежена пропускна здатність міжрегіональних мереж не дає змоги вирівняти баланс між заходом (надлишок) і сходом/центром (дефіцит).
  • Залежність від великих елементів інфраструктури (трансформатори, важливі підстанції) — їх довго замінювати, тому кожен влучний удар ворога створює довгий «вузький» сегмент в енергосистемі.
  • Ризик каскадних аварій змушує операторів застосовувати аварійні відключення для захисту всієї системи.

3. Чому справа не тільки в лініях

  • Сучасна енергосистема — це поєднання мереж, електроніки, акумуляції, програмного керування та логістики.
  • Навіть без нових довгих ЛЕП можна тимчасово підвищити стійкість через технології керування потоками, акумуляцію та мобільну генерацію.
  • Будівництво нових ліній триває роками, отже потрібні рішення «сьогодні — завтра», що компенсують вразливість.

4. Технологічні рішення, які вже відомі та можуть бути застосовні

4.1. Лінії постійного струму великої напруги

  • Призначення: передача великих обсягів енергії на далекі відстані з меншими втратами.
  • Перевага: потік легше контролювати, ніж в AC-мережі.
  • Додатковий плюс: можливість прокладання під землею або під водою, що робить лінії менш уразливими для ударів.

4.2. Системи гнучкого керування потужністю

  • Завдання: підвищити пропускну здатність уже існуючих ліній без їх повної перебудови.
  • Ефект: оперативний контроль над потоками, що особливо важливо при асиметрії між заходом та сходом.
  • Це середньостроковий клас рішень (місяці — до 1–2 років), який дає відчутне нарощування резерву для міжрегіональних передач.

4.3. Батарейні енергосховища

  • Функція: накопичити надлишок (передусім у західних регіонах) і миттєво віддати його в зонах дефіциту.
  • Додаткова роль: гасіння коливань частоти, що зменшує ймовірність каскадних аварій.
  • Перевага: можна розміщувати в ключових вузлах мережі — це скорочує шляхи передачі й знижує потребу в негайному будівництві ліній.

4.4. Мобільні генератори та мобільні газові турбіни

  • Призначення: швидко розгорнутися у регіоні дефіциту.
  • Статус: це тимчасова компенсація до відновлення ліній/підстанцій.
  • Застосування: особливо важливо на лівобережжі, яке стає ціллю для ударів.

4.5. Гнучке керування великим попитом

  • Інструмент: домовленості з великими споживачами щодо тимчасового зниження навантаження в пікові або критичні години.
  • Результат: менша потреба у довгих передачах через країну, отже менша вразливість для ударів.

4.6. Гнучке керування малим й середнім попитом

  • Інструмент: стимулювання використання накопичувачів споживачів, щодо стварення розумних мереж, зокрема, зменшення споживання в пікові або критичні години та віддавання енергії при її дефіциті у мержу, а також накопичення енергії при її профіциті.
  • Результат: збалансована енергосистема країни.

5. Захист ключових вузлів: багатовимірний підхід

Захист енергосистеми не зводиться до ППО. Він має чотири компоненти: інженерний, оборонний, організаційний і кібернетичний.

5.1. Інженерні заходи

  • Посилене укриття та бронювання трансформаторів і підстанцій — щоб збільшити живучість обладнання.
  • Кільцева (резервна) топологія мережі — дає змогу перекидати потоки в обхід пошкоджених ділянок.
  • Модульне обладнання та стандартизація — щоб швидко замінювати пошкоджені елементи.
  • Локальні акумулятори та резервні генератори біля підстанцій — для миттєвої компенсації втрат.

5.2. Оборонні заходи

  • Координація енергетиків з ППО та силами реагування для пріоритетного захисту найважливіших об’єктів.
  • Виявлення і знешкодження БпЛА, які атакують низько і несподівано.
  • Географічне рознесення критичних елементів, щоб один удар не виводив із ладу весь вузол.

5.3. Кіберзахист і автоматизація

  • Кіберзахист диспетчерських системобов’язковий, із застосуванням резервних каналів зв’язку та сегментації мережі.
  • Автоматизовані системи управління мають:
    • перенаправляти потоки;
    • підключати акумулятори;
    • обмежувати непершочергове навантаження.
  • Баланс «автоматика — людина» критичний: автоматика — для миттєвих локальних реакцій, людина — для запобігання каскадним відключенням.

6. Плани дій у часі

6.1. Негайні кроки (тижні — місяці)

  • Розгортання мобільних батарей і генераторів у найбільш уразливих регіонах.
  • Активація механізмів гнучкого навантаження для великих споживачів.

6.2. Середньострокові кроки (місяці — 1–2 роки)

  • Встановлення пристроїв для підвищення пропускної здатності існуючих ліній.
  • Розгортання накопичувачів у ключових вузлах — щоб мати швидкі джерела енергії в місцях можливих розривів.
  • Угоди з сусідніми операторами щодо збільшення імпорту й оперативних інтерконекторів.

6.3. Довгострокові кроки (роки)

  • Нарощування міжрегіональних коридорів передавання.
  • Будівництво HVDC-ліній (висковольтні постійного струму) там, де це економічно та безпеково виправдано.
  • Створення кільцевої структури мережі для підвищення живучості.
  • Збільшення локальної генерації у східних регіонах, щоб зменшити залежність від далеких передач.

6.4. Постійні дії

  • Координація енергетиків, оборони та кіберфахівців на постійній основі.
  • Підтримання запасів критичних комплектуючих у регіонах для швидкого ремонту.

7. Висновок

Тактика ворога — «розбалансувати береги» — спирається на географічну асиметрію української генерації та обмежену пропускну здатність мереж. Але поєднання:

  • швидких технічних рішень (акумуляція, мобільні генератори, гнучке керування);
  • середньострокових інвестицій у керовані магістралі;
  • довгострокових змін архітектури мережі (HVDC, кільцева топологія, розосереджена генерація);
  • тісної координації з обороною і кіберзахистом;

дає Україні можливість зменшити тривалість і масштаб відключень, а згодом — підвищити стійкість енергосистеми до системних ударів.

Чому це питання національної безпеки

Енергетика сьогодні — це частина національної безпеки. Захищати мережу — означає:

  • захищати життя людей (освітлення, теплопостачання, медичні заклади);
  • зберігати роботу підприємств і, відповідно, економічну стійкість;
  • підтримувати стабільність держави під час війни.

Джерело: Terminal

За матеріалами коментарів В.Боровика (Голова Правління Альянсу «Нова Енергія України»)

