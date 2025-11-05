Китайська «подушка» з 1,2–1,3 млрд барелів підтримує нафтовий ринок попри санкції США проти російських компаній

У 2025 році Китай наростив запаси сирої нафти до 1,2–1,3 млрд барелів (стратегічні + комерційні резерви), що фактично пом’якшує наслідки збоїв постачання, зокрема через американські санкції проти Rosneft і Lukoil, та утримує світові ціни в діапазоні 60–70 дол./бар. Підвищення імпорту нафти за січень–вересень 2025 р. становило +2,6% р/р, при цьому драйвером була саме акумуляція запасів, а не відновлення попиту на пальне.
Китайські запаси як страховка нафтового ринку
- Масштаб запасів
- Сукупно: 1,2–1,3 млрд барелів (стратегічні + комерційні).
- Функція: буфер проти короткострокових збоїв постачання.
- Ринковий ефект
- Підтримка цін у $60–$70/бар.
- Нейтралізація ризику «надлишку» попри зростання видобутку ОПЕК+ та поза ОПЕК+.
- Санкційний контекст США
- Ціль: Rosneft, Lukoil.
- Китай як найбільший покупець російської нафти має «подушку», щоб пом’якшити удар.
- Динаміка імпорту та запасів
- Імпорт за 9 міс.: +2,6% р/р.
- З березня–квітня: постійно підвищені обсяги імпорту задля поповнення резервів.
- Темп накопичення: до ~1 млн бар./добу з березня (оцінка конференції APPEC 2025).
- Оцінка ЕІА: ~900 тис. бар./добу зростання запасів у січні–серпні.
- Поводження ринку Китаю
- Державні компанії Sinopec, PetroChina, CNOOC тимчасово призупинили закупівлі російської нафти (очікування роз’яснень по санкціях).
- Незалежні НПЗ ймовірно продовжать закупівлі, але обережніше.
- Перспектива
- Продовження накопичення «вглиб 2026 року».
- Комерційні сховища як де-факто довгостроковий «стратегічний» партнер держави.
- Ключова контрольна дата санкцій: 21 листопада.
Що сталося
- Китай у 2025 році значно наростив запаси сирої нафти: 1,2–1,3 млрд барелів у стратегічних і комерційних резервуарах.
- Ці обсяги формують «страхову сітку» для світового ринку на тлі нових санкцій США проти Rosneft і Lukoil.
- Світові ціни на нафту втримуються у $60–$70/бар., що пов’язано саме зі складанням запасів, а не зі зростанням попиту.
Чому це важливо
- Буфер проти шоків: Аналітики відзначають, що запаси Китаю здатні компенсувати короткострокові перебої постачання, зокрема через санкції.
- Стабілізація цін: Додатковий попит у вигляді накопичення резервів виймає барелі з глобального ринку, утримуючи ціни від падіння нижче $60/бар.
- Гнучкість імпорту: Китай як найбільший покупець російської нафти має можливість згладжувати ефект санкцій, не повністю зупиняючи імпорт.
Кількісні орієнтири
- +2,6% р/р — приріст середнього імпорту сирої нафти за січень–вересень 2025.
- ~1,0 млн бар./добу — темп складання із березня (оцінка на APPEC 2025).
- ~900 тис. бар./добу — зростання запасів у січні–серпні за оцінкою ЕІА.
- $60–$70/бар. — діапазон міжнародних цін, який підтримує саме накопичення запасів.
Як змінюються потоки нафти
На тлі переналаштування світових потоків через санкції США проти двох найбільших виробників російської нафти, Китайська «подушка» дозволяє країні уникати різких цінових шоків і перебоїв постачання, навіть якщо імпорт коригуватиметься в короткостроковому періоді.
Що кажуть учасники ринку
«Поточні стратегічні резерви та комерційні запаси Китаю вже забезпечують відчутний буфер проти короткострокових перебоїв постачання», — Келлі Сюй, стратег з товарних ринків та енергетики, Alpine Macro.
«Із березня ми спостерігаємо дуже вражаючий темп складання — близько одного мільйона барелів на добу», — Фредерік Лассєр, глобальний керівник з досліджень і аналітики, Gunvor (APPEC 2025, Сінгапур, вересень).
«Хоча наші оцінки базуються на обмеженій інформації, вони підтверджують, що зростання запасів у Китаї не потрапляло на глобальний ринок, підтримуючи ціни на сиру нафту», — Управління енергетичної інформації США (ЕІА).
Поведенка державних і приватних гравців у Китаї
- Sinopec, PetroChina, CNOOC — за повідомленнями, призупинили закупівлі російської нафти до прояснення санкційних ризиків.
- Незалежні НПЗ — ймовірно продовжать купувати російську нафту, але з більшою обережністю.
Ключові орієнтири
- 21 листопада — дата набуття чинності санкцій (заплановано); очікується, що накопичені запаси Китаю обмежать короткострокові стрибки цін.
- 2026 рік — за оцінками, продовження накопичення в стратегічні та комерційні резерви.
Висновки
- Китайські резерви ≡ «ринковий стабілізатор»: масштаби запасів (1,2–1,3 млрд бар.) забезпечують реальний вплив на баланс попиту й пропозиції, особливо під час санкційних шоків.
- Ціновий «коридор» $60–$70/бар.: підтримується вилученням барелів на складування; ринок менше реагує на зростання видобутку ОПЕК+ та інших експортерів.
- Політика запасів > короткостроковий імпорт: поведінка державних і приватних компаній у Китаї адаптивна, але стратегічна лінія — накопичення — лишається незмінною.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com