Санкції США відштовхують індійських нафтопереробників від російської нафти: грудневі постачання під загрозою

Після санкцій США проти Rosneft і Lukoil майже всі великі індійські НПЗ відмовилися від замовлень російської нафти на грудень: із семи ключових гравців лише Indian Oil Corporation (IOC) та Nayara Energy оформили закупівлі, тоді як п’ятірка інших (BPCL, HPCL, MRPL, Reliance, HMEL) пропустила вікно закупівель, що зазвичай закривається 10 листопада. Обсяги попиту частково зміщуються до Близького Сходу та Америк, а IOC додатково придбала близько 3,5 млн барелів ESPO та розглядає імпорт 24 млн барелів із Америк у I кварталі наступного року.

Індія — санкції США — відхід від російської нафти»

  • Санкційний тригер
    • Санкції США проти Rosneft та Lukoilризики вторинних обмежень і розрахунків
  • Реакція індійських НПЗ
    • 5 з 7 великих НПЗ (BPCL, HPCL, MRPL, Reliance, HMEL) не подали грудневі заявки
    • Лише IOC і Nayara Energy купили грудневі обсяги
    • Вікно закупівель на грудень зазвичай закривається 10 листопада
  • Кількісні параметри
    • Зазначена п’ятірка імпортувала ≈2/3 усієї російської нафти до Індії від початку року
    • IOC наприкінці жовтня взяла 5 грудневих партій від несанкційних продавців
    • Окремо IOC придбала близько 3,5 млн барелів сорту ESPO за ціною близькою до котирувань Dubai (доставка на східне узбережжя Індії у грудні)
    • План IOC: закупити 24 млн барелів сирої нафти з Америк у I кварталі наступного року
  • Зміщення постачання
    • Додаткові барелі з Близького Сходу та Америк
    • Очікується різке падіння грудневих і січневих російських відвантажень
  • Логічні висновки та обґрунтування
    • Значний ризик дефіциту російських обсягів у грудні–січні, оскільки саме п’ятірка-«локомотив» (≈2/3 імпорту) тимчасово вийшла з ринку російської нафти
    • Ціновий маркер: закупівля ESPO близько до Dubai свідчить про звуження дисконту та готовність платити премію за легальний ланцюг постачання
    • Диверсифікація через 24 млн барелів з Америк у I кв. наступного року компенсує очікуване падіння російських поставок
    • Операційна відповідність: IOC заявила про повну відповідність санкційному режиму, що зменшує комплаєнс-ризики та впливає на вибір контрагентів

Деталі ситуацї

Що сталося: після оголошення санкцій США проти провідних російських експортерів майже всі індійські НПЗ відмовилися від грудневих закупівель. П’ять великих переробників — BPCL, HPCL, MRPL, Reliance та HMEL — не запитували грудневі обсяги російської нафти, хоча саме вони з початку року забезпечили близько двох третин такого імпорту для Індії.

Винятки: IOC і Nayara Energy залишилися активними покупцями на грудень. Наприкінці жовтня IOC придбала п’ять партій із прибуттям у грудні від несанкційних продавців та окремо — близько 3,5 млн барелів ESPO близько до котирувань Dubai для східного індійського порту.

Диверсифікація постачання: IOC також планує закупити 24 млн барелів сирої нафти з Америк у першому кварталі наступного року для заміщення очікуваного випадіння російських обсягів. Загалом індійські НПЗ переналаштовують корзину імпорту, збільшуючи закупівлі з Близького Сходу та Америк, що має компенсувати ймовірне різке скорочення грудневих і січневих відвантажень з росії.

Наслідки для ринку

  • Короткостроково (грудень–січень)
    • Провал російських відвантажень у напрямку Індії
    • Підвищення ролі котирувань Dubai як орієнтиру ціни для ESPO
  • Середньостроково (I кв. наступного року)
    • 24 млн барелів із Америк як компенсатор з боку IOC
    • Перерозподіл потоків на користь Близького Сходу та Америк
  • Комплаєнс та контрактування
    • Повна відповідність санкціям у закупівельних практиках IOC
    • Фокус на несанкційних продавцях і переукладання ланцюгів постачання

Тільки факти

  • 5 великих НПЗ (BPCL, HPCL, MRPL, Reliance, HMEL) не запитували грудневі обсяги російської нафти
  • Ці п’ять компаній забезпечили ≈2/3 імпорту російської нафти до Індії з початку року
  • 2 компанії — IOC і Nayara Energyкупили грудневі обсяги
  • 5 грудневих партій придбано IOC наприкінці жовтня у несанкційних продавців
  • ~3,5 млн барелів ESPO від IOC близько до котирувань Dubai із поставкою у грудні на східне узбережжя Індії
  • 24 млн барелів з Америк у I кварталі наступного року — ціль закупівель IOC
  • Вікно закупівель на грудень зазвичай закривається 10 листопада

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

