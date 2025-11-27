Запаси сирої нафти США зросли попри нижчий за середній рівень та слабший попит на нафтопродукти

Управління енергетичної інформації США (EIA) зафіксувало зростання комерційних запасів сирої нафти на 2,8 млн барелів до 426,9 млн барелів за тиждень, що завершився 21 листопада 2025 року, попри те, що рівень запасів залишається на 4% нижчим за п’ятирічний сезонний середній показник. На цьому тлі ціни Brent і WTI знижувалися, а попит на нафтопродукти показав незначне річне послаблення.
Динаміка запасів нафти та нафтопродуктів США за даними EIA
1. Запаси сирої нафти
Кількісна динаміка та позиціонування відносно історичного рівня
- Зростання запасів: за тиждень, що завершився 21 листопада, комерційні запаси сирої нафти в США збільшилися на 2,8 млн барелів після падіння на 3,4 млн барелів тижнем раніше.
- Поточний рівень: запаси досягли 426,9 млн барелів, що, за урядовими даними, становить 4% нижче за п’ятирічний середній рівень для цього періоду року.
- Інтерпретація: поєднання тижневого приросту з тим, що загальний рівень запасів залишається нижчим за історичну норму, свідчить про відносно напружений баланс ринку при короткостроковому накопиченні запасів.
2. Розбіжність між даними EIA та API
Контраст оцінок запасів різними джерелами
- Дані EIA: +2,8 млн барелів сирої нафти за тиждень.
- Дані API (напередодні): попередня оцінка Американського інституту нафти (API) показувала скорочення запасів на 1,9 млн барелів.
- Логічний висновок: різниця між +2,8 млн барелів (EIA) та −1,9 млн барелів (API) означає, що учасники ринку отримали сигнал про протилежні напрямки зміни запасів, що потенційно посилює невизначеність та може пояснювати обережну реакцію цін.
3. Ціни на нафту Brent і WTI
Реакція ринку нафти на дані про запаси
- Brent: станом на 10:29 ранку за часом Нью-Йорка ф’ючерси на Brent торгувалися на рівні $62,34 за барель, що на $0,14 менше (−0,22%) за попереднє значення, і також нижче тиждень до тижня.
- WTI: WTI у ранковій торгівлі був на $0,02 за барель нижче (−0,03%).
- Узагальнення: зниження котирувань Brent та WTI на тлі зростання запасів сирої нафти вказує на сприйняття ринком додаткової пропозиції або слабшого попиту, що тисне на ціни.
4. Запаси бензину (motor gasoline)
Зростання запасів на фоні збільшення виробництва
- Тижнева динаміка: запаси моторного бензину зросли на 2,5 млн барелів після збільшення на 2,3 млн барелів тижнем раніше.
- Виробництво: середнє добове виробництво бензину підвищилося до 9,6 млн барелів на добу.
- Попит: середній попит на бензин за останні чотири тижні склав 8,8 млн барелів на добу.
- Логічний висновок: одночасне зростання виробництва та запасів при попиті на рівні 8,8 млн барелів на добу може свідчити про надлишкову пропозицію бензину у короткостроковому горизонті.
5. Дистиляти (middle distillates)
Комбінація збільшення запасів та виробництва з відставанням від п’ятирічного середнього
- Запаси дистилятів: інвентарі середніх дистилятів зросли на 1,1 млн барелів.
- Виробництво: виробництво дистилятів збільшилося на 87 тис. барелів на добу до середнього рівня 5,0 млн барелів на добу.
- Порівняння з історією: запаси дистилятів залишаються на 5% нижче п’ятирічного середнього рівня для цього періоду року.
- Попит: середній показник поставок дистилятів за чотири тижні становив 3,7 млн барелів на добу, що на 0,2% менше у річному вимірі.
- Інтерпретація: поєднання нижчих за норму запасів із незначним річним скороченням попиту створює змішаний сигнал: структурно ринок дистилятів залишається відносно напруженим, але останні тижні демонструють помірне послаблення споживання.
6. Сумарний попит на нафтопродукти
Загальна картина споживання енергоносіїв у США
- Загальні поставки нафтопродуктів: за останні чотири тижні загальний обсяг продуктів, що були поставлені (total products supplied), <strongзнизився до 20,4 млн барелів на добу, що на 0,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
- Бензин: попит на бензин у середньому склав 8,8 млн барелів на добу.
- Дистиляти: попит (supplied) на дистиляти у середньому становив 3,7 млн барелів на добу, що на 0,2% нижче у річному вимірі.
- Логічний висновок: незначне зниження загального попиту на нафтопродукти на 0,1% рік до року, разом із зниженням попиту на дистиляти, вказує на трохи м’якший попит у порівнянні з минулим роком, що узгоджується з тиском на ціни за умов зростання запасів.
7. Структура ринку та короткострокові сигнали
Поєднання запасів, виробництва, попиту та цін у єдину картину
- Сира нафта: тижневе збільшення запасів на 2,8 млн барелів за умов, коли загальний рівень запасів залишається на 4% нижче п’ятирічної норми.
- Нафтопродукти:
- Бензин: сукупне зростання запасів за два тижні на 4,8 млн барелів (2,5 млн + 2,3 млн) при зростанні виробництва до 9,6 млн барелів на добу.
- Дистиляти: запаси все ще на 5% нижчі за історичний середній рівень, але за останній тиждень додали 1,1 млн барелів при зростанні виробництва до 5,0 млн барелів на добу.
- Попит і пропозиція: невелике річне зниження загальних поставок нафтопродуктів (−0,1%) і дистилятів (−0,2%) на фоні зростання запасів створює умови для короткострокового надлишку пропозиції в окремих сегментах.
- Ціни: зниження котирувань Brent (−0,22%) і WTI (−0,03%) на тлі таких даних узгоджується з обережною реакцією ринку на сигнали про відносне пом’якшення попиту та накопичення запасів.
Висновки
Синтез кількісних показників і ринкової реакції
- Ринок сирої нафти США демонструє короткострокове зростання запасів при структурно нижчому за норму рівні інвентарів.
- Бензиновий сегмент характеризується послідовним нарощуванням запасів та збільшенням виробництва на фоні попиту на рівні 8,8 млн барелів на добу.
- Ринок дистилятів поєднує низькі відносно історії запаси із незначним річним зниженням попиту, що створює змішаний сигнал для учасників ринку.
- Незначне річне зниження сумарних поставок нафтопродуктів (−0,1%) разом із зростанням запасів, особливо сирої нафти та бензину, підтримує м’якіший ціновий тон, відображений у невеликому просіданні котирувань Brent і WTI.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com