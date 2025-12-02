Нафта дешевшає на тлі хиткого мирного плану Україна–росія та ризиків профіциту пропозиції

Нафта дешевшає на тлі хиткого мирного плану Україна–росія та ризиків профіциту пропозиції

Світові ціни на нафту знизилися приблизно на 1% попри попереднє зростання, оскільки ринок одночасно реагує на невизначеність навколо мирних перемовин Україна–росія, нові атаки на російську енергетичну інфраструктуру та рішення ОПЕК+ залишити видобуток незмінним у першому кварталі 2026 року.

Ризики для нафтового ринку

Вихідні ринкові параметри

  • Динаміка цін
    • Brent:
        • зниження на 1,14%;
        • мінус 72 центів за барель;
        • фіксація на рівні $62,45 за барель.

       

  • WTI (США):
      • зниження на 1,15%;
      • мінус 68 центів за барель;
      • фіксація на рівні $58,64 за барель.

Обидва бенчмарки напередодні зростали більш ніж на 1%, що підкреслює волатильність на тлі змін геополітичних сигналів.

  • Баланс ринку
    • Ринок одночасно закладає:
      • ризики профіциту постачання (побоювання надлишкової пропозиції);
      • загрози розривів постачання через атаки на інфраструктуру та нові геополітичні напруження.

Мирний план Україна–росія та риторика москва

  • Кремлівські перемовини з американським спецпосланцем
    • У фокусі інвесторів — мирні перемовини Україна–росія.
    • Президент рф Владімір Путін провів зустріч у Кремлі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.
    • Ринок розглядає ці контакти як потенційний тригер для пом’якшення обмежень на російські енергетичні постачання.
  • Очікування ринку та ризики розчарування

    • «Ціни на нафту стримуються очікуваннями прориву в мирних перемовинах щодо України, який міг би зняти обмеження з російських постачань», — зазначив старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Клейтон Сігл.

    • «Але ці надії, ймовірно, будуть зруйновані, і ринок зіткнеться з ще більшими ризиками дестабілізації, оскільки енергетика залишається під ударом з обох боків», — додав він.

    • Такий коментар розкриває подвійну логіку ринку:
      • якщо обмеження на російські постачання будуть зняті — це підсилює сценарій профіциту та тиску на ціни;
      • якщо перемовини проваляться, ризики нових атак та санкцій можуть знову підвищити премію за ризик у ціні нафти.
  • Ескалаційна риторика перед перемовинами
    • Безпосередньо перед зустріччю Путін:
      • пригрозив європейським державам, заявивши, що у випадку початку війни з росією москва «готова до бою»;
      • погрожував перекрити Україні вихід до моря у відповідь на атаки дронів на танкери «тіньового флоту» рф у Чорному морі.
    • Така риторика:
      • посилює ризики для морської логістики чорноморського регіону;
      • загострює питання стратегічної глибини морських маршрутів для європейських споживачів нафти та нафтопродуктів, які використовують чорноморський коридор.

Індія як ключовий клієнт російської нафти

  • Плани Путіна
    • Путін готується до двохденного візиту до Індії, який має розпочатися у четвер.
    • Мета візиту:
      • просування додаткових обсягів російської нафти;
      • продажі ракетних систем і винищувачів;
      • відновлення енергетичних та оборонних зв’язків, які постраждали через тиск США на Індію.
  • Реакція ринку на риторику

    • «Змішані заяви спричинили невеликий струс на ринку нафти, спочатку демонструючи впевненість, що росія й надалі постачатиме нафту до Індії», — сказав старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

    • «Однак коментарі Путіна дали зрозуміти, що мирна угода може бути не такою близькою, як сподівався ринок», — додав Флінн.

    • Ці заяви показують, що:
      • сталість російських обсягів у індійському напрямку поки сприймається ринком як базова гіпотеза;
      • часовий горизонт мирної угоди лишається невизначеним, що підтримує премію за ризик у цінах.

Фізичні ризики: удари дронами та чорноморська логістика

  • Атаки на інфраструктуру росії
    • Нещодавні атаки на російську інфраструктуру посилюють ризики для фізичних потоків нафти:
      • українська атака дронами у суботу вразила термінал Caspian Pipeline Consortium у Чорному морі;
      • у понеділок консорціум повідомив про відновлення відвантажень із одного швартового пристрою чорноморського термінала;
      • російський танкер під прапором рф із соняшниковою олією також заявив про атаку дрона біля турецького узбережжя.
    • Ці фактори:
      • підсилюють тему вразливості морської інфраструктури до безпілотних ударів;
      • держать у полі зору ринку ризик розширення ударів на нафтові й нафтопродуктові постачання.
  • Чорне море як зона напруги
    • Погрози Путіна позбавити Україну доступу до моря логічно пов’язуються з:
      • контролем чорноморських маршрутів постачання;
      • статусом так званого «тіньового флоту» рф, який використовується для обходу санкцій.
    • Ризики:
      • посилення страхових премій для суден у регіоні;
      • потенційні затримки або перенаправлення маршрутів із Чорного моря до інших басейнів.

Венесуельський фактор та повітряний простір

  • Нова невизначеність навколо Венесуели
    • Дональд Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати закритим.
    • Венесуела при цьому є великим виробником нафти, а отже:
      • будь-які обмеження на повітряний простір можуть ускладнювати логістику персоналу, обладнання та послуг для енергетичного сектору;
      • це додає ще один елемент геополітичної премії у глобальні ціни на нафту.
  • Поєднання ризиків
    • Тиск від можливого профіциту постачання врівноважується:
      • атаками на російську інфраструктуру;
      • напруженням у відносинах США–Венесуела.
    • Результат — мережа взаємопов’язаних геополітичних вузлів, в якій кожен новий інцидент може змістити баланс між очікуваннями профіциту та дефіциту.

Рішення ОПЕК+ і перспектива 2026 року

  • Політика видобутку
    • ОПЕК+ на засіданнях у неділю домовилася залишити рівні видобутку нафти незмінними у першому кварталі 2026 року.
    • Це рішення:
      • відображає сповільнення спроб групи повернути частку ринку;
      • вказує на побоювання можливого надлишку пропозиції у 2026 році.
  • Логіка картелю
    • Залишаючи видобуток незмінним, ОПЕК+:
      • фактично балансує між загрозою падіння цін (за сценарію надлишкової пропозиції);
      • та потребою не допустити надмірного зміцнення конкурентів, які могли б швидко наростити частку ринку.

Висновки та обмеження

1. Можливі зміни на європейському ринку нафти й нафтопродуктів

  • Факти, релевантні Європі
    • Путін звертається до «європейських держав» із погрозами щодо можливого воєнного протистояння.
    • Згадуються Чорне море та атаки на російську інфраструктуру й «тіньовий флот» у цьому регіоні.
    • Термінал Caspian Pipeline Consortium у Чорному морі відновлює відвантаження з одного швартового після атаки дронами.
  • Що це означає для європейського ринку
    • Чорноморська логістика, на яку впливають атаки дронами та погрози щодо моря, є критично важливою для маршрутів енергопостачання, які пов’язуються з європейськими споживачами.
    • Однак:
      • у матеріалі немає конкретних даних про обсяги постачання до ЄС;
      • відсутні показники щодо диверсифікації джерел, рівня стратегічних запасів чи конкретних сценаріїв у випадку блокади.
    • Тому на основі цього матеріалу можна лише зафіксувати, що:
      • ризики для чорноморської логістики зростають через поєднання дронових атак і погроз перекриття доступу до моря;
      • але кількісно оцінити диверсифікацію джерел, стійкість логістики чи рівень стратегічних запасів у Європі неможливо.

2. Захист критичної інфраструктури

  • Військовий вимір
    • Фіксується використання дронових атак проти:
      • термінала Caspian Pipeline Consortium у Чорному морі;
      • російського танкера під прапором рф біля узбережжя Туреччини.
    • Це підтверджує:
      • військову вразливість портів, нафтотерміналів і танкерів на ключових маршрутах;
      • перехід до асиметричних методів впливу на енергетичну інфраструктуру через безпілотні засоби.
  • Економічний та регуляторний вимір
      • повторювані атаки дронами та риторика щодо моря демонструють ризик концентрації критичних потужностей у зоні бойових дій;
      • щодо інструментів економічного й регуляторного захисту (інвестиції, страхування, політика розосередження) дані поки що відсутні.

3. Темпи зростання/падіння ВВП, експорт, податкові надходження

  • Обмеження даних
    • У матеріалі відсутні:
      • будь-які показники ВВП окремих країн чи ЄС у цілому;
      • дані щодо експорту нафти, нафтопродуктів або іншої продукції у розрізі країн;
      • інформація про податкові надходження від енергетики.
    • Наведені лише:
      • динаміка цін на Brent та WTI у відсотках і доларах;
      • якісні оцінки ризиків і очікувань учасників ринку.
  • Висновок у межах джерела
    • На основі цієї публікації можна:
      • зафіксувати підвищену волатильність ринку нафти через геополітичні фактори;
      • відзначити, що така волатильність теоретично важлива для ВВП, експорту та бюджетів країн-експортерів і імпортерів.
    • Втім через повну відсутність конкретних макроекономічних даних у статті:
      • неможливо зробити обґрунтовані кількісні висновки щодо темпів зростання/падіння ВВП;
      • неможливо оцінити зміни в експорті чи податкових надходженнях для будь-якої європейської країни.

Підсумок

  • Глобальна ціна на нафту
    • Короткострокове зниження Brent і WTI приблизно на 1,1–1,2%.
    • Попереднє зростання на понад 1% підкреслює нервову реакцію ринку на кожен новий сигнал щодо війни та санкцій.
  • Геополітичні вузли
    • Мирний план Україна–росія: очікування ринку на пом’якшення обмежень проти російської нафти стикаються з ескалаційною риторикою Путіна.
    • Індія: потенційне закріплення ролі ключового покупця російської нафти через візит Путіна.
    • Венесуела: оголошення про «закритий» повітряний простір створює нову невизначеність для великого виробника.
    • Чорне море: серія атак дронами по інфраструктурі рф і «тіньовому флоту» підкреслює фізичні ризики для морських маршрутів.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Reuters

Директор НТЦ «Психея»

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

