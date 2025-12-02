Нафта дешевшає на тлі хиткого мирного плану Україна–росія та ризиків профіциту пропозиції

Світові ціни на нафту знизилися приблизно на 1% попри попереднє зростання, оскільки ринок одночасно реагує на невизначеність навколо мирних перемовин Україна–росія, нові атаки на російську енергетичну інфраструктуру та рішення ОПЕК+ залишити видобуток незмінним у першому кварталі 2026 року.
Ризики для нафтового ринку
Вихідні ринкові параметри
- Динаміка цін
- Brent:
- зниження на 1,14%;
- мінус 72 центів за барель;
- фіксація на рівні $62,45 за барель.
- WTI (США):
- зниження на 1,15%;
- мінус 68 центів за барель;
- фіксація на рівні $58,64 за барель.
Обидва бенчмарки напередодні зростали більш ніж на 1%, що підкреслює волатильність на тлі змін геополітичних сигналів.
- Баланс ринку
- Ринок одночасно закладає:
- ризики профіциту постачання (побоювання надлишкової пропозиції);
- загрози розривів постачання через атаки на інфраструктуру та нові геополітичні напруження.
Мирний план Україна–росія та риторика москва
- Кремлівські перемовини з американським спецпосланцем
- У фокусі інвесторів — мирні перемовини Україна–росія.
- Президент рф Владімір Путін провів зустріч у Кремлі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.
- Ринок розглядає ці контакти як потенційний тригер для пом’якшення обмежень на російські енергетичні постачання.
- Очікування ринку та ризики розчарування
«Ціни на нафту стримуються очікуваннями прориву в мирних перемовинах щодо України, який міг би зняти обмеження з російських постачань», — зазначив старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Клейтон Сігл.
«Але ці надії, ймовірно, будуть зруйновані, і ринок зіткнеться з ще більшими ризиками дестабілізації, оскільки енергетика залишається під ударом з обох боків», — додав він.
- Такий коментар розкриває подвійну логіку ринку:
- якщо обмеження на російські постачання будуть зняті — це підсилює сценарій профіциту та тиску на ціни;
- якщо перемовини проваляться, ризики нових атак та санкцій можуть знову підвищити премію за ризик у ціні нафти.
- Ескалаційна риторика перед перемовинами
- Безпосередньо перед зустріччю Путін:
- пригрозив європейським державам, заявивши, що у випадку початку війни з росією москва «готова до бою»;
- погрожував перекрити Україні вихід до моря у відповідь на атаки дронів на танкери «тіньового флоту» рф у Чорному морі.
- Така риторика:
- посилює ризики для морської логістики чорноморського регіону;
- загострює питання стратегічної глибини морських маршрутів для європейських споживачів нафти та нафтопродуктів, які використовують чорноморський коридор.
Індія як ключовий клієнт російської нафти
- Плани Путіна
- Путін готується до двохденного візиту до Індії, який має розпочатися у четвер.
- Мета візиту:
- просування додаткових обсягів російської нафти;
- продажі ракетних систем і винищувачів;
- відновлення енергетичних та оборонних зв’язків, які постраждали через тиск США на Індію.
- Реакція ринку на риторику
«Змішані заяви спричинили невеликий струс на ринку нафти, спочатку демонструючи впевненість, що росія й надалі постачатиме нафту до Індії», — сказав старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.
-
«Однак коментарі Путіна дали зрозуміти, що мирна угода може бути не такою близькою, як сподівався ринок», — додав Флінн.
- Ці заяви показують, що:
- сталість російських обсягів у індійському напрямку поки сприймається ринком як базова гіпотеза;
- часовий горизонт мирної угоди лишається невизначеним, що підтримує премію за ризик у цінах.
Фізичні ризики: удари дронами та чорноморська логістика
- Атаки на інфраструктуру росії
- Нещодавні атаки на російську інфраструктуру посилюють ризики для фізичних потоків нафти:
- українська атака дронами у суботу вразила термінал Caspian Pipeline Consortium у Чорному морі;
- у понеділок консорціум повідомив про відновлення відвантажень із одного швартового пристрою чорноморського термінала;
- російський танкер під прапором рф із соняшниковою олією також заявив про атаку дрона біля турецького узбережжя.
- Ці фактори:
- підсилюють тему вразливості морської інфраструктури до безпілотних ударів;
- держать у полі зору ринку ризик розширення ударів на нафтові й нафтопродуктові постачання.
- Нещодавні атаки на російську інфраструктуру посилюють ризики для фізичних потоків нафти:
- Чорне море як зона напруги
- Погрози Путіна позбавити Україну доступу до моря логічно пов’язуються з:
- контролем чорноморських маршрутів постачання;
- статусом так званого «тіньового флоту» рф, який використовується для обходу санкцій.
- Ризики:
- посилення страхових премій для суден у регіоні;
- потенційні затримки або перенаправлення маршрутів із Чорного моря до інших басейнів.
- Погрози Путіна позбавити Україну доступу до моря логічно пов’язуються з:
Венесуельський фактор та повітряний простір
- Нова невизначеність навколо Венесуели
- Дональд Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати закритим.
- Венесуела при цьому є великим виробником нафти, а отже:
- будь-які обмеження на повітряний простір можуть ускладнювати логістику персоналу, обладнання та послуг для енергетичного сектору;
- це додає ще один елемент геополітичної премії у глобальні ціни на нафту.
- Поєднання ризиків
- Тиск від можливого профіциту постачання врівноважується:
- атаками на російську інфраструктуру;
- напруженням у відносинах США–Венесуела.
- Результат — мережа взаємопов’язаних геополітичних вузлів, в якій кожен новий інцидент може змістити баланс між очікуваннями профіциту та дефіциту.
- Тиск від можливого профіциту постачання врівноважується:
Рішення ОПЕК+ і перспектива 2026 року
- Політика видобутку
- ОПЕК+ на засіданнях у неділю домовилася залишити рівні видобутку нафти незмінними у першому кварталі 2026 року.
- Це рішення:
- відображає сповільнення спроб групи повернути частку ринку;
- вказує на побоювання можливого надлишку пропозиції у 2026 році.
- Логіка картелю
- Залишаючи видобуток незмінним, ОПЕК+:
- фактично балансує між загрозою падіння цін (за сценарію надлишкової пропозиції);
- та потребою не допустити надмірного зміцнення конкурентів, які могли б швидко наростити частку ринку.
- Залишаючи видобуток незмінним, ОПЕК+:
Висновки та обмеження
1. Можливі зміни на європейському ринку нафти й нафтопродуктів
- Факти, релевантні Європі
- Путін звертається до «європейських держав» із погрозами щодо можливого воєнного протистояння.
- Згадуються Чорне море та атаки на російську інфраструктуру й «тіньовий флот» у цьому регіоні.
- Термінал Caspian Pipeline Consortium у Чорному морі відновлює відвантаження з одного швартового після атаки дронами.
- Що це означає для європейського ринку
- Чорноморська логістика, на яку впливають атаки дронами та погрози щодо моря, є критично важливою для маршрутів енергопостачання, які пов’язуються з європейськими споживачами.
- Однак:
- у матеріалі немає конкретних даних про обсяги постачання до ЄС;
- відсутні показники щодо диверсифікації джерел, рівня стратегічних запасів чи конкретних сценаріїв у випадку блокади.
- Тому на основі цього матеріалу можна лише зафіксувати, що:
- ризики для чорноморської логістики зростають через поєднання дронових атак і погроз перекриття доступу до моря;
- але кількісно оцінити диверсифікацію джерел, стійкість логістики чи рівень стратегічних запасів у Європі неможливо.
2. Захист критичної інфраструктури
- Військовий вимір
- Фіксується використання дронових атак проти:
- термінала Caspian Pipeline Consortium у Чорному морі;
- російського танкера під прапором рф біля узбережжя Туреччини.
- Це підтверджує:
- військову вразливість портів, нафтотерміналів і танкерів на ключових маршрутах;
- перехід до асиметричних методів впливу на енергетичну інфраструктуру через безпілотні засоби.
- Фіксується використання дронових атак проти:
- Економічний та регуляторний вимір
- повторювані атаки дронами та риторика щодо моря демонструють ризик концентрації критичних потужностей у зоні бойових дій;
- щодо інструментів економічного й регуляторного захисту (інвестиції, страхування, політика розосередження) дані поки що відсутні.
3. Темпи зростання/падіння ВВП, експорт, податкові надходження
- Обмеження даних
- У матеріалі відсутні:
- будь-які показники ВВП окремих країн чи ЄС у цілому;
- дані щодо експорту нафти, нафтопродуктів або іншої продукції у розрізі країн;
- інформація про податкові надходження від енергетики.
- Наведені лише:
- динаміка цін на Brent та WTI у відсотках і доларах;
- якісні оцінки ризиків і очікувань учасників ринку.
- У матеріалі відсутні:
- Висновок у межах джерела
- На основі цієї публікації можна:
- зафіксувати підвищену волатильність ринку нафти через геополітичні фактори;
- відзначити, що така волатильність теоретично важлива для ВВП, експорту та бюджетів країн-експортерів і імпортерів.
- Втім через повну відсутність конкретних макроекономічних даних у статті:
- неможливо зробити обґрунтовані кількісні висновки щодо темпів зростання/падіння ВВП;
- неможливо оцінити зміни в експорті чи податкових надходженнях для будь-якої європейської країни.
- На основі цієї публікації можна:
Підсумок
- Глобальна ціна на нафту
- Короткострокове зниження Brent і WTI приблизно на 1,1–1,2%.
- Попереднє зростання на понад 1% підкреслює нервову реакцію ринку на кожен новий сигнал щодо війни та санкцій.
- Геополітичні вузли
- Мирний план Україна–росія: очікування ринку на пом’якшення обмежень проти російської нафти стикаються з ескалаційною риторикою Путіна.
- Індія: потенційне закріплення ролі ключового покупця російської нафти через візит Путіна.
- Венесуела: оголошення про «закритий» повітряний простір створює нову невизначеність для великого виробника.
- Чорне море: серія атак дронами по інфраструктурі рф і «тіньовому флоту» підкреслює фізичні ризики для морських маршрутів.
Джерело: Terminal.
За матеріалами: Reuters