Нафта дорожчає на тлі провальних мирних переговорів у москві та сигналів надлишку пропозиції

Світові ціни на нафту 3 грудня 2025 року помірно зросли: Brent піднялася до $62,67 за барель, WTI — до $58,95, попри зростання запасів у США та відсутність прориву на п’ятигодинних мирних перемовинах у москві між представниками США та росії. Поєднання геополітичної напруги, санкційного тиску на російський нафтосектор і статистики надлишкової пропозиції формує нервову, але контрольовану динаміку ринку.
Мирні переговори без результату й статистика запасів: як це змінює картину нафтового ринку
Структура подій
- Геополітичний вузол: війна в Україні та провальні переговори
- 5-годинна зустріч у москві між президентом росії володимиром путіним та провідними посланцями президента США Дональда Трампа завершилася без компромісу щодо завершення війни в Україні.
- Відсутність угоди означає:
- збереження чинних санкцій проти російського нафтосектору;
- відкладення будь-якого рішення щодо полегшення обмежень для Rosneft і Lukoil, що продовжує блокувати частину пропозиції російської нафти на ринку.
- За словами російського уряду, компромісу досягти не вдалося, а європейські країни, за оцінкою путіна, нібито гальмують спроби США завершити війну, пропонуючи варіанти, які є «абсолютно неприйнятними» для москви.
- Котирування Brent і WTI: цифри й динаміка
- Brent:
- закриття: $62,67 за барель;
- денна зміна: +$0,22, або +0,4 %;
- напередодні обидва бенчмарки втратили понад 1 %.
- WTI:
- закриття: $58,95 за барель;
- денна зміна: +$0,31, або +0,5 %.
- Логічний висновок: ринок нафти реагує на сукупність факторів:
- геополітичний ризик (затягування війни й санкцій);
- фундаментальні дані про запаси (ознаки надлишкової пропозиції);
- очікування трейдерів щодо подальшої траєкторії попиту та пропозиції.
- Brent:
- Запаси у США як індикатор надлишку пропозиції
- За даними Управління енергетичної інформації США (EIA) за тиждень, що завершився 28 листопада:
- Комерційні запаси сирої нафти:
- фактична зміна: +574 тис. барелів;
- очікування аналітиків: -821 тис. барелів (прогнозоване скорочення);
- факт проти очікувань: замість зниження запаси зросли, що вказує на слабший попит чи стійко високий рівень видобутку.
- Запаси бензину:
- фактична зміна: +4,52 млн барелів;
- консенсус-прогноз: +1,5 млн барелів;
- понад утричі вищий приріст, ніж очікувалося, що посилює сигнал надлишкової пропозиції на ринку моторного пального.
- Запаси дистилятів (дизель, мазут, опалювальна нафта):
- фактична зміна: +2,1 млн барелів;
- очікування: +0,7 млн барелів;
- приріст у 3 рази більший за прогнозований, що вказує на достатню пропозицію пального в опалювальний сезон.
- Комерційні запаси сирої нафти:
- Технічний збій:
- публікацію даних EIA було затримано через технічні проблеми;
- затримка статистики на такому чутливому ринку лише підсилює нервовість трейдерів.
- Логічне узагальнення: сукупне зростання запасів сирої нафти, бензину й дистилятів:
- підживлює страхи надлишкової пропозиції;
- обмежує потенціал зростання цін, попри геополітичну напругу.
- За даними Управління енергетичної інформації США (EIA) за тиждень, що завершився 28 листопада:
Геополітичні ризики: війна, санкції та атаки на інфраструктуру
- Оцінка ринку: нервова торгівля на фоні «великих геополітичних питань»
- Старший віцепрезидент із торгівлі BOK Financial Денніс Кісслер описує ситуацію так:
«Загальна глобальна пропозиція все ще залишається доволі значною. Ринок сам себе корегує, оскільки українсько-російська мирна угода буде відкладена», — зазначив Денніс Кісслер, старший віцепрезидент із торгівлі BOK Financial.
«Ринок усе ще перебуває у стані дуже нервової торгівлі, тому що ми маємо справу з великими геополітичними питаннями», — додав він.
- Висновок: поєднання надлишкової пропозиції і геополітичних шоків підтримує ціновий баланс, але створює підвищену волатильність.
- Старший віцепрезидент із торгівлі BOK Financial Денніс Кісслер описує ситуацію так:
- Роль Європи в дипломатичній конфігурації
- путін звинувачує європейські держави у тому, що вони:
- нібито заважають зусиллям США покласти край війні;
- вносять пропозиції, які він називає «абсолютно неприйнятними» для москви.
- Імплікація для ринку: без зміни позиції ключових європейських гравців санкційний тиск і далі залишатиметься стійким чинником, що обмежує частину російського експорту.
- путін звинувачує європейські держави у тому, що вони:
- Атаки України на нафтотермінали та танкери
- Останні удари України по об’єктах експорту нафти на чорноморському узбережжі росії підсвітили вразливість:
- портової інфраструктури;
- транспортних коридорів для російської нафти.
- Україна також уразила два санкціоновані танкери, що брали участь у транспортуванні російської нафти в Чорному морі.
- Реакція росії: путін заявив, що росія вживатиме заходів проти танкерів тих країн, які допомагають Україні.
- Логічний наслідок: ризик поширення конфлікту на судноплавство в Чорному морі:
- підсилює премію за ризик у цінах на нафту;
- створює невизначеність для страхування й фрахту танкерів;
- може стимулювати частину учасників ринку шукати альтернативні маршрути або контрагентів.
- Останні удари України по об’єктах експорту нафти на чорноморському узбережжі росії підсвітили вразливість:
Можливі наслідки для європейського ринку нафти й нафтопродуктів
- Диверсифікація джерел та логістична стійкість
- Описана ситуація поєднує:
- збереження санкцій проти ключових російських компаній (Rosneft, Lukoil);
- ризики атак на транспортну інфраструктуру в Чорному морі;
- заяви про можливі заходи проти танкерів країн, що підтримують Україну.
- Логічний висновок для Європи: за таких умов європейським імпортерам нафти й нафтопродуктів доводиться:
- підтримувати високий рівень диверсифікації джерел постачання, аби мінімізувати шок від потенційних збоїв у Чорному морі;
- оцінювати стійкість логістичних ланцюгів, зокрема альтернативні морські маршрути та хаби поза зоною прямого ризику.
- З огляду на описані ризики, будь-яка ескалація в Чорному морі може змусити частину європейських гравців збільшити попит на альтернативні сорти нафти, що дотискатиме існуючі маршрути постачання.
- Описана ситуація поєднує:
- Стратегічні запаси й сценарії на випадок блокади
- Хоча в наданому матеріалі прямо не згадуються європейські стратегічні запаси, сама по собі комбінація:
- санкційної невизначеності;
- напружених мирних переговорів;
- атак на інфраструктуру й танкери
логічно підштовхує уряди та компанії до моделювання сценаріїв:
- часткової або повної блокади чорноморських маршрутів;
- масованих ударів по експортній інфраструктурі.
- Імовірні акценти сценарного планування (на основі наведених подій):
- перегляд мінімально необхідного рівня запасів нафтопродуктів і сирої нафти в регіоні;
- підготовка альтернативних каналів постачання у випадку тимчасової недоступності російського експорту з Чорного моря.
- Хоча в наданому матеріалі прямо не згадуються європейські стратегічні запаси, сама по собі комбінація:
Ціноутворення на ринку: баланс між надлишком пропозиції та ризиковою премією
- Структура ціни
- Навіть при відсутності прориву на переговорах ціни Brent і WTI зростають лише на 0,4–0,5 %, що свідчить про:
- значний стримувальний вплив статистики запасів у США;
- обмежений простір для ралі на одних лише геополітичних новинах.
- Надлишок запасів (574 тис. барелів нафти проти очікуваного зниження, 4,52 млн барелів бензину, 2,1 млн барелів дистилятів) формує:
- тиснення на маржу переробки у сегменті бензину та дизеля;
- очікування, що ринок потребуватиме більш явних сигналів скорочення видобутку або зростання попиту для розвороту тренду.
- Навіть при відсутності прориву на переговорах ціни Brent і WTI зростають лише на 0,4–0,5 %, що свідчить про:
- Податкова й регуляторна складова
- У наданому матеріалі податкова політика прямо не розглядається, але:
- санкційні обмеження щодо російських компаній де-факто виступають квазіфіскальним фактором, який змінює структуру пропозиції й торгові потоки;
- будь-яке їх пом’якшення (у разі успішних переговорів) могло б:
- зменшити геополітичну премію в ціні;
- розширити конкуренцію між постачальниками.
- Нинішній статус-кво (переговори без прориву) означає:
- збереження існуючої структури ринку, де санкції залишаються ключовим елементом ціноутворення;
- підтримку нервової, але контрольованої волатильності на тлі даних про надлишкову пропозицію.
- У наданому матеріалі податкова політика прямо не розглядається, але:
Захист критичної енергетичної інфраструктури
- Військова складова
- Атаки України на:
- нафтові експортні об’єкти на чорноморському узбережжі росії;
- два танкери під санкціями, що перевозили російську нафту,
демонструють:
- високий рівень вразливості морської логістики енергоринку до військових дій;
- перехід конфлікту в довготривалу фазу силового тиску на інфраструктуру.
- Заяви росії про заходи проти танкерів країн, що підтримують Україну, створюють:
- додаткову невизначеність для флотів, страхових компаній і трейдерів;
- ризик появи «сірих» зон судноплавства, де операції ускладнюються санкціями та контрзаходами.
- Атаки України на:
- Економічний вимір захисту інфраструктури
- Хоча конкретні інвестиційні плани та механізми страхування в тексті не деталізуються, наявні факти:
- удари по терміналах;
- атаки на санкціоновані танкери;
- публічні погрози вжити заходів проти кораблів інших країн,
формують базу для неминучого посилення уваги до:
- страхових премій для рейсів у Чорному морі;
- інвестицій у захист портів і маршрутів;
- регуляторних стимулів до розосередження критичної інфраструктури та транспортних вузлів.
- Хоча конкретні інвестиційні плани та механізми страхування в тексті не деталізуються, наявні факти:
Висновки
- Ринок нафти опинився між двома силами:
- Надлишок пропозиції, зафіксований у суттєвому зростанні запасів сирої нафти, бензину й дистилятів у США, обмежує зростання котирувань.
- Геополітичні ризики, пов’язані з провальними мирними переговорами, санкціями і атаками на інфраструктуру, не дають цінам опуститися значно нижче.
- Європейський контекст:
- заяви про «абсолютно неприйнятні» пропозиції європейських держав і ризики для чорноморської логістики підштовхують до необхідності:
- подальшої диверсифікації джерел постачання;
- посилення сценарного планування на випадок тривалих або повторних збоїв у регіоні.
- заяви про «абсолютно неприйнятні» пропозиції європейських держав і ризики для чорноморської логістики підштовхують до необхідності:
- Стан ринку залишається «нервовим», але не панічним: незначне зростання цін на тлі надлишкових запасів демонструє, що учасники поки що закладають у котирування продовження статус-кво — без мирного прориву, але й без негайної ескалації до масштабних перебоїв постачання.