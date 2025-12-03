Нафта дорожчає на тлі провальних мирних переговорів у москві та сигналів надлишку пропозиції

Нафта дорожчає на тлі провальних мирних переговорів у москві та сигналів надлишку пропозиції

Світові ціни на нафту 3 грудня 2025 року помірно зросли: Brent піднялася до $62,67 за барель, WTI — до $58,95, попри зростання запасів у США та відсутність прориву на п’ятигодинних мирних перемовинах у москві між представниками США та росії. Поєднання геополітичної напруги, санкційного тиску на російський нафтосектор і статистики надлишкової пропозиції формує нервову, але контрольовану динаміку ринку.

Мирні переговори без результату й статистика запасів: як це змінює картину нафтового ринку

Структура подій

  • Геополітичний вузол: війна в Україні та провальні переговори
    • 5-годинна зустріч у москві між президентом росії володимиром путіним та провідними посланцями президента США Дональда Трампа завершилася без компромісу щодо завершення війни в Україні.
    • Відсутність угоди означає:
      • збереження чинних санкцій проти російського нафтосектору;
      • відкладення будь-якого рішення щодо полегшення обмежень для Rosneft і Lukoil, що продовжує блокувати частину пропозиції російської нафти на ринку.
    • За словами російського уряду, компромісу досягти не вдалося, а європейські країни, за оцінкою путіна, нібито гальмують спроби США завершити війну, пропонуючи варіанти, які є «абсолютно неприйнятними» для москви.
  • Котирування Brent і WTI: цифри й динаміка
    • Brent:
      • закриття: $62,67 за барель;
      • денна зміна: +$0,22, або +0,4 %;
      • напередодні обидва бенчмарки втратили понад 1 %.
    • WTI:
      • закриття: $58,95 за барель;
      • денна зміна: +$0,31, або +0,5 %.
    • Логічний висновок: ринок нафти реагує на сукупність факторів:
      • геополітичний ризик (затягування війни й санкцій);
      • фундаментальні дані про запаси (ознаки надлишкової пропозиції);
      • очікування трейдерів щодо подальшої траєкторії попиту та пропозиції.
  • Запаси у США як індикатор надлишку пропозиції
    • За даними Управління енергетичної інформації США (EIA) за тиждень, що завершився 28 листопада:
      • Комерційні запаси сирої нафти:
        • фактична зміна: +574 тис. барелів;
        • очікування аналітиків: -821 тис. барелів (прогнозоване скорочення);
        • факт проти очікувань: замість зниження запаси зросли, що вказує на слабший попит чи стійко високий рівень видобутку.
      • Запаси бензину:
        • фактична зміна: +4,52 млн барелів;
        • консенсус-прогноз: +1,5 млн барелів;
        • понад утричі вищий приріст, ніж очікувалося, що посилює сигнал надлишкової пропозиції на ринку моторного пального.
      • Запаси дистилятів (дизель, мазут, опалювальна нафта):
        • фактична зміна: +2,1 млн барелів;
        • очікування: +0,7 млн барелів;
        • приріст у 3 рази більший за прогнозований, що вказує на достатню пропозицію пального в опалювальний сезон.
    • Технічний збій:
      • публікацію даних EIA було затримано через технічні проблеми;
      • затримка статистики на такому чутливому ринку лише підсилює нервовість трейдерів.
    • Логічне узагальнення: сукупне зростання запасів сирої нафти, бензину й дистилятів:
      • підживлює страхи надлишкової пропозиції;
      • обмежує потенціал зростання цін, попри геополітичну напругу.

Геополітичні ризики: війна, санкції та атаки на інфраструктуру

  • Оцінка ринку: нервова торгівля на фоні «великих геополітичних питань»
    • Старший віцепрезидент із торгівлі BOK Financial Денніс Кісслер описує ситуацію так:

      «Загальна глобальна пропозиція все ще залишається доволі значною. Ринок сам себе корегує, оскільки українсько-російська мирна угода буде відкладена», — зазначив Денніс Кісслер, старший віцепрезидент із торгівлі BOK Financial.

      «Ринок усе ще перебуває у стані дуже нервової торгівлі, тому що ми маємо справу з великими геополітичними питаннями», — додав він.

    • Висновок: поєднання надлишкової пропозиції і геополітичних шоків підтримує ціновий баланс, але створює підвищену волатильність.
  • Роль Європи в дипломатичній конфігурації
    • путін звинувачує європейські держави у тому, що вони:
      • нібито заважають зусиллям США покласти край війні;
      • вносять пропозиції, які він називає «абсолютно неприйнятними» для москви.
    • Імплікація для ринку: без зміни позиції ключових європейських гравців санкційний тиск і далі залишатиметься стійким чинником, що обмежує частину російського експорту.
  • Атаки України на нафтотермінали та танкери
    • Останні удари України по об’єктах експорту нафти на чорноморському узбережжі росії підсвітили вразливість:
      • портової інфраструктури;
      • транспортних коридорів для російської нафти.
    • Україна також уразила два санкціоновані танкери, що брали участь у транспортуванні російської нафти в Чорному морі.
    • Реакція росії: путін заявив, що росія вживатиме заходів проти танкерів тих країн, які допомагають Україні.
    • Логічний наслідок: ризик поширення конфлікту на судноплавство в Чорному морі:
      • підсилює премію за ризик у цінах на нафту;
      • створює невизначеність для страхування й фрахту танкерів;
      • може стимулювати частину учасників ринку шукати альтернативні маршрути або контрагентів.

Можливі наслідки для європейського ринку нафти й нафтопродуктів

  • Диверсифікація джерел та логістична стійкість
    • Описана ситуація поєднує:
      • збереження санкцій проти ключових російських компаній (Rosneft, Lukoil);
      • ризики атак на транспортну інфраструктуру в Чорному морі;
      • заяви про можливі заходи проти танкерів країн, що підтримують Україну.
    • Логічний висновок для Європи: за таких умов європейським імпортерам нафти й нафтопродуктів доводиться:
      • підтримувати високий рівень диверсифікації джерел постачання, аби мінімізувати шок від потенційних збоїв у Чорному морі;
      • оцінювати стійкість логістичних ланцюгів, зокрема альтернативні морські маршрути та хаби поза зоною прямого ризику.
    • З огляду на описані ризики, будь-яка ескалація в Чорному морі може змусити частину європейських гравців збільшити попит на альтернативні сорти нафти, що дотискатиме існуючі маршрути постачання.
  • Стратегічні запаси й сценарії на випадок блокади
    • Хоча в наданому матеріалі прямо не згадуються європейські стратегічні запаси, сама по собі комбінація:
      • санкційної невизначеності;
      • напружених мирних переговорів;
      • атак на інфраструктуру й танкери

      логічно підштовхує уряди та компанії до моделювання сценаріїв:

      • часткової або повної блокади чорноморських маршрутів;
      • масованих ударів по експортній інфраструктурі.
    • Імовірні акценти сценарного планування (на основі наведених подій):
      • перегляд мінімально необхідного рівня запасів нафтопродуктів і сирої нафти в регіоні;
      • підготовка альтернативних каналів постачання у випадку тимчасової недоступності російського експорту з Чорного моря.

Ціноутворення на ринку: баланс між надлишком пропозиції та ризиковою премією

  • Структура ціни
    • Навіть при відсутності прориву на переговорах ціни Brent і WTI зростають лише на 0,4–0,5 %, що свідчить про:
      • значний стримувальний вплив статистики запасів у США;
      • обмежений простір для ралі на одних лише геополітичних новинах.
    • Надлишок запасів (574 тис. барелів нафти проти очікуваного зниження, 4,52 млн барелів бензину, 2,1 млн барелів дистилятів) формує:
      • тиснення на маржу переробки у сегменті бензину та дизеля;
      • очікування, що ринок потребуватиме більш явних сигналів скорочення видобутку або зростання попиту для розвороту тренду.
  • Податкова й регуляторна складова
    • У наданому матеріалі податкова політика прямо не розглядається, але:
      • санкційні обмеження щодо російських компаній де-факто виступають квазіфіскальним фактором, який змінює структуру пропозиції й торгові потоки;
      • будь-яке їх пом’якшення (у разі успішних переговорів) могло б:
        • зменшити геополітичну премію в ціні;
        • розширити конкуренцію між постачальниками.
    • Нинішній статус-кво (переговори без прориву) означає:
      • збереження існуючої структури ринку, де санкції залишаються ключовим елементом ціноутворення;
      • підтримку нервової, але контрольованої волатильності на тлі даних про надлишкову пропозицію.

Захист критичної енергетичної інфраструктури

  • Військова складова
    • Атаки України на:
      • нафтові експортні об’єкти на чорноморському узбережжі росії;
      • два танкери під санкціями, що перевозили російську нафту,

      демонструють:

      • високий рівень вразливості морської логістики енергоринку до військових дій;
      • перехід конфлікту в довготривалу фазу силового тиску на інфраструктуру.
    • Заяви росії про заходи проти танкерів країн, що підтримують Україну, створюють:
      • додаткову невизначеність для флотів, страхових компаній і трейдерів;
      • ризик появи «сірих» зон судноплавства, де операції ускладнюються санкціями та контрзаходами.
  • Економічний вимір захисту інфраструктури
    • Хоча конкретні інвестиційні плани та механізми страхування в тексті не деталізуються, наявні факти:
      • удари по терміналах;
      • атаки на санкціоновані танкери;
      • публічні погрози вжити заходів проти кораблів інших країн,

      формують базу для неминучого посилення уваги до:

      • страхових премій для рейсів у Чорному морі;
      • інвестицій у захист портів і маршрутів;
      • регуляторних стимулів до розосередження критичної інфраструктури та транспортних вузлів.

Висновки

  • Ринок нафти опинився між двома силами:
    • Надлишок пропозиції, зафіксований у суттєвому зростанні запасів сирої нафти, бензину й дистилятів у США, обмежує зростання котирувань.
    • Геополітичні ризики, пов’язані з провальними мирними переговорами, санкціями і атаками на інфраструктуру, не дають цінам опуститися значно нижче.
  • Європейський контекст:
    • заяви про «абсолютно неприйнятні» пропозиції європейських держав і ризики для чорноморської логістики підштовхують до необхідності:
      • подальшої диверсифікації джерел постачання;
      • посилення сценарного планування на випадок тривалих або повторних збоїв у регіоні.
  • Стан ринку залишається «нервовим», але не панічним: незначне зростання цін на тлі надлишкових запасів демонструє, що учасники поки що закладають у котирування продовження статус-кво — без мирного прориву, але й без негайної ескалації до масштабних перебоїв постачання.

