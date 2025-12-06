Platts виключає нафтопродукти з російської нафти з європейських котирувань: як зміниться ринок

Цінове агентство Platts у відповідь на 18-й пакет антиросійських санкцій ЄС змінює методологію оцінки цін на нафтопродукти в Європі: з 15 грудня 2025 року з котирувань виключаються всі нафтопродукти, вироблені з російської нафти, а з 2 січня 2026 року такі обмеження поширюються й на баржеві постачання. Рішення супроводжується жорсткими вимогами до документального підтвердження неросійського походження сировини, що трансформує структуру ринку, ускладнює використання «сірого» імпорту та посилює роль прозорих ланцюгів постачання.

Вплив рішення Platts на європейський ринок нафтопродуктів

Регуляторне підґрунтя: 18-й пакет санкцій ЄС

В основі змін лежить Регламент Ради ЄС 2025/1494 від 18 липня 2025 року, який формалізує 18-й пакет антиросійських санкцій. Для Platts саме цей документ став юридичною відправною точкою перегляду методології оцінки.

Юридична база Регламент 2025/1494 встановлює заборони щодо нафтопродуктів з митним кодом ТН ЗЕД 2710 , якщо вони вироблені з російської сирої нафти з кодом ТН ЗЕД 2709 00 . Формально санкції охоплюють не всі можливі види товарів, а лише чітко визначені категорії за кодами ТН ЗЕД.

Рішення Platts жорсткіше за мінімальні вимоги регламенту Після опитування клієнтів агентство добровільно розширює рамки: з оцінок виключаються усі нафтопродукти, вироблені з російської нафти, незалежно від кодів ТН ЗЕД . Такий підхід означає перехід від вузько юридичного тлумачення до ринкової «деглобалізації» російських нафтопродуктів у європейських бенчмарках.



Часові рубежі для ринку

Platts розділяє зміни за типами постачань, задаючи два орієнтири для учасників ринку.

З 15 грудня 2025 року У CIF та FOB-оцінках вантажів (cargo) в Європі не враховуються нафтопродукти, вироблені з російської нафти. Фактично з цього дня будь-який продукт, пов’язаний із російською сирою нафтою, «випадає» з європейських цінових індикаторів для вантажних партій .

З 2 січня 2026 року Аналогічний підхід застосовується до танкерних і баржевих постачань: у європейських оцінках не враховуються нафтопродукти, вироблені з російської нафти і перевезені танкерами чи баржами . Таким чином, із початку 2026 року повний ланцюг морської логістики нафтопродуктів з російської нафти опиняється поза європейськими бенчмарками .



Як Platts змінює структуру кошика європейських цін

Рішення агентства перетворює спосіб формування європейських цінових індикаторів на нафтопродукти, зміщуючи акцент з «характеристик продукту» на «походження сировини».

Від продуктового до походженевого підходу Раніше основним було відповідність продукту специфікаціям , незалежно від того, з якої нафти він вироблений. Тепер у європейських оцінках Platts критично важливим стає доведене неросійське походження сирої нафти , з якої вироблено продукт. Наслідок: навіть формально «дозволені» схеми з переробкою російської нафти в третіх країнах втрачають цінову видимість у Європі.

Звуження кошика пропозиції в бенчмарках Виключення нафтопродуктів з російської нафти зменшує кількість фізичних обсягів , що можуть бути враховані в оцінках CIF/FOB. На європейському ринку формується окремий ціновий всесвіт «чистих від російської нафти» продуктів , тоді як продукти з російським слідом фактично відсуваються на периферію.



Документальне підтвердження неросійського походження нафти

Щоб нафтопродукт був допущений до європейських оцінок Platts, постачальники мають надати комплексний пакет доказів. Це не просто формальність — а інструмент глибокого контролю за ланцюгами постачання.

Базовий пакет документів для постачальників Довідка НПЗ-постачальника : Підтверджує, що за останні 60 днів на виробничі лінії заводу не надходила й не перероблялась російська нафта . Логіка: період у 60 днів зменшує ризик домішування російської нафти в технологічному циклі. Дані відстеження суден : Дозволяють встановити дату відвантаження останньої партії російської нафти на НПЗ-виробник. Це пов’язує логістичний ланцюг з виробничим, створюючи наскрізну прозорість. Вантажна коносаментна накладна : Фіксує маршрут і параметри постачання нафтопродукту. Служить юридичним доказом умов транспортування. Сертифікат про походження товару : Підтверджує країну походження нафти/нафтопродукту. Без такого сертифіката доступ до європейських оцінок стає практично неможливим.

«Посилена перевірка» для складних ланцюгів постачання Якщо кілька НПЗ закуповують сировину через один морський порт або нафтотермінал , покупці можуть висувати додаткові вимоги. У таких випадках потрібна «посилена перевірка» походження нафти з третіх країн, зокрема: детальніші логістичні дані; розширений пакет підтверджень для кожного НПЗ; мінімізація ризику «перемішування» потоків російської і неросійської нафти у спільній інфраструктурі.



Висновки щодо можливих змін на європейському ринку нафти й нафтопродуктів

На основі оголошених Platts змін та вимог до доказової бази можна виокремити кілька структурних тенденцій для європейського ринку.

Диверсифікація джерел постачання Виключення нафтопродуктів з російської нафти зі всіх європейських оцінок: послаблює економічну привабливість російської сировини для постачальників, орієнтованих на європейські хаби; створює додатковий стимул для нарощування постачань неросійської нафти та продуктів із неї. Очікувано, нафтопереробні заводи, які прагнуть зберегти доступ до бенчмарків Platts, будуть: переглядати структуру закупівель; будувати довші, але політично безпечніші ланцюги постачання.

Логістична стійкість і простежуваність Жорсткі вимоги до відстеження суден і документування маршрутів роблять ринок: менш чутливим до схем маскування походження нафти; більш стійким до маніпуляцій із перевантаженнями в портах і терміналах. «Посилена перевірка» для спільних портів: змушує операторів інфраструктури удосконалювати системи обліку і розділення потоків; знижує ризик того, що російська нафта «розчиниться» в змішаних партіях і потрапить до європейського ринку під виглядом третіх країн.

Стратегічні запаси та сценарії на випадок потрясінь Оскільки значна частина потенційної пропозиції (російські продукти) втрачає доступ до європейських бенчмарків , країнам ЄС і компаніям-постачальникам доведеться: більше покладатися на стратегії запасів із прозорим походженням нафти; планувати сценарії, де логістичні вузли (порти, термінали, НПЗ) повинні витримувати не лише фізичні ризики, а й санкційний комплаєнс* . Логічно очікувати, що: оператори сховищ і терміналів посилюватимуть внутрішні процедури перевірок для уникнення блокування доступу до європейських цінових індикаторів; сценарне планування буде враховувати не лише фізичні загрози постачанню, а й регуляторні ризики щодо походження сировини .



Висновки щодо змін у ціноутворенні на європейських хабах

Логіка виключення російських нафтопродуктів із котирувань дозволяє сформувати кілька принципових висновків про структуру ціни та конкуренцію.

Структура ціни та ринкова маржа Витіснення продуктів із російської нафти з європейських оцінок: звужує базу пропозиції у бенчмарках; може підсилити роль постачань із вищими витратами на логістику й комплаєнс. Ринкова логіка підказує, що: частина додаткових витрат на документальну перевірку та логістику перекладатиметься у маржу й кінцеву ціну нафтопродуктів, що допущені до котирувань; нафто- і трейдингові компанії з більш прозорими ланцюгами постачання можуть отримати цінову премію за надійність і комплаєнс.

Податкова політика та конкуренція Сам факт прив’язки бенчмарків до походження сировини , а не лише до якості продукту: створює простір для подальших регуляторних рішень у європейських країнах, у тому числі податкового характеру; дозволяє урядам чіткіше відрізняти продукти з прозорих і ризикованих ланцюгів постачання. Конкуренція між постачальниками: переміщується з площини «найнижчої ціни за будь-яке походження» до площини «конкуренції за довіру та доказовість неросійського походження» ; компанії, що не можуть підтвердити такий статус, втрачатимуть доступ до ключових європейських котирувань , навіть якщо фактично продовжать торгувати на периферійних або нішевих ринках.



Підсумкові висновки

Platts, спираючись на 18-й пакет санкцій ЄС, але виходячи за його формальні рамки, фактично створює окремий «чистий» від російської нафти сегмент європейського ринку нафтопродуктів.

Жорсткі вимоги до документального підтвердження походження сировини перетворюють прозорість ланцюгів постачання на ключову конкурентну перевагу.

Європейські бенчмарки цін дедалі менше відображатимуть продукти з російською сировиною, що посилює диверсифікацію джерел постачання й змінює структуру конкуренції на ринку.

Логістична інфраструктура (порти, термінали, НПЗ) має адаптуватися до режиму «посиленої перевірки», де ризики санкційного порушення стають такими ж критичними, як і традиційні операційні ризики.

* «Санкційний комплаєнс» — це дотримання правил, обмежень та юридичних вимог, встановлених санкційним законодавством. Система заходів, яка забезпечує, щоб компанія не порушувала санкції, запроваджені державами чи міжнародними організаціями.

У контексті нафтогазового ринку

Для енергетичних компаній «санкційний комплаєнс» означає:

забезпечення повної прозорості походження нафти та нафтопродуктів;

перевірку документів і логістичного ланцюга, щоб уникнути роботи з товарами, що походять з підсанкційних країн;

впровадження процедур, які гарантують, що постачання не порушують санкцій ЄС, США чи інших регуляторів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Platts