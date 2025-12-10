Українські удари безпілотниками загрожують довгостроковими втратами російській нафтовій галузі

У листопаді російський експорт нафтопродуктів впав до найнижчих за роки показників — на 21% нижче середнього рівня 2016–2024 років. Санкції США та Великої Британії, а також успішні удари українських морських дронів по експортних терміналах і танкерах суттєво підвищили ризики, витрати та логістичні обмеження для російської нафтогалузі.

Крапка тиску

Порушення логістики та падіння експорту

  • 2 млн барелів на добу — обсяг російського експорту нафтопродуктів у листопаді, що на 21% нижче середнього рівня за 2016–2024 роки.
  • Падіння експорту спричинене санкціями США та Великої Британії проти Лукойлу та Роснафти, оголошеними у жовтні.
  • Подальший тиск сформували удари українських морських дронів по терміналах та двох танкерах поблизу Туреччини.

«Ми й далі занепокоєні тим, що інвестори у нафту залишаються самовпевненими й недооцінюють ризики для постачання», — Джованні Стауново, UBS.

Зміщення вектору атак і структурні ризики для росії

  • Аналітики відзначають зміну цілей: удари переходять від нафтопереробних заводів до експортної інфраструктури, здатної спричинити довгострокові руйнування.
  • За оцінкою економіста Vortexa Девіда Веха, росія більше не може «виводити у море кожен барель, якого прагне».
  • Зростання ризикової премії збільшує витрати на танкери та страхування, що особливо критично в умовах рекордної кількости нафти у морі.
  • Розширена «тіньова флотилія» та довші маршрутні ланцюги створюють додаткові логістичні обмеження.

«Знижка обов’язково має бути запропонована покупцеві… а логістичні витрати значно вищі, ніж у будь-кого на ринку», — Девід Вех, Vortexa.

Цінові й ринкові наслідки

  • Хоча російська нафта й надалі знаходить покупців у Китаї та Індії, сукупність санкцій, страхових витрат і фізичних пошкоджень зменшує прибутковість експорту.
  • Повномасштабне вторгнення росії у 2022 році досі є «головним драйвером цін на нафту», за словами Тамаша Варги з PVM.
  • Європейський дизельний ринок демонструє вищу чутливість до воєнних ризиків через скорочення власних НПЗ у ЄС.
  • Спред між дизелем та Brent на ICE Futures Europe у кінці листопада <strongвпав на 30%, до $25 за барель, на тлі сигналів про можливі перемовини щодо припинення вогню.

«Наступна волатильність лякає фізичних трейдерів і зменшує ліквідність», — Амаар Хан, Argus Media.

Можливі наслідки

1. Потенційні зміни на європейському ринку нафти та нафтопродуктів

  • Диверсифікація джерел: зростання ризиків для російських постачань робить альтернативні маршрути (Близький Схід, США, Африка) стратегічно значущими для ЄС.
  • Логістична стійкість: пошкодження російських терміналів демонструє вразливість односпрямованих потоків, що актуалізує необхідність розбудови багатовекторних маршрутів.
  • Стратегічні запаси: волатильність спредів і падіння ліквідности на європейських хабах підсилюють роль резервів як стабілізатора цін.
  • Сценарії на випадок ескалації: масовані удари по інфраструктурі або блокада морських перевезень на Чорному морі можуть спричинити новий виток логістичної кризи.

2. Захист критичної інфраструктури

  • Військова складова: успіхи українських морських дронів демонструють ефективність точкових ударів по логістично значущих об’єктах.
  • Економічний аспект: ринок реагує зростанням страхової премії, що може підштовхувати до , менш вразливу до ударів.
  • Страхування ризиків: подорожчання страхових полісів для флоту в зоні підвищеної небезпеки змінює структуру витрат постачальників і трейдерів.
  • Регуляторні стимули: європейські уряди можуть заохочувати розвиток альтернативних логістичних вузлів для зменшення залежности від одному напрямку.

3. Зміни у ціноутворенні на європейських хабах

  • Структура ціни дедалі більше залежить від ризикової премії на тлі воєнних подій та страхових витрат.
  • Маржа трейдерів скорочується через волатильність, що зменшує ліквідність та підсилює амплітуду цінових коливань.
  • Податкова політика: у відповідь на волатильність деякі країни можуть коригувати податкові механізми для стабілізації внутрішнього ринку.
  • Конкуренція: зниження російського експорту створює вікно можливостей для виробників Близького Сходу та США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Financial Times

